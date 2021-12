PODCAST: Nemocnice nezkolabují, zvykneme si na horší péči, říká lékař ARO

Frustrace. Takto shrnul lékař anesteziologicko-resuscitačního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a viceprezident České lékařské komory Zdeněk Mrozek pocity personálu covidových oddělení. „Pocit frustrace, že nedokážeme lidem vysvětlit, že tomu mohli předejít, a přesvědčit je k očkování jako jediné cestě k tomu, jak žít normálně,“ říká Mrozek a zmiňuje případ Portugalska, které při proočkovanosti 90 procent má zlomek počtu akutních případů, který je u nás.

Doktor Mrozek upozorňuje, že minimálně kolegové v jeho oboru si již dva roky nemohou svobodně vybrat dovolenou, protože když právě covid nerozsévá zkázu, musí dohánět standardní zákroky, které se musely odložit. Takové nasazení si jistě vyžádá svou daň na zaměstnancích nemocnic. „Do jisté míry se odchodů ze zdravotnictví obávám. Slýchávám o lékařích, kteří opustili praxi. Zdravotníci nevidí světlo na konci tunelu a přehodnocují svoje působení v oboru.“

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

Podle názoru doktora Mrozka však ke kolapsu zdravotnického systému nedojde. Počítá spíše se horšením celkové péče v nemocnicích. „Podívejte se na stav zdravotnictví ve Velké Británii. Tam bych se ani já, ani moji kolegové nechtěli dostat do nemocnice. V padesátých letech měli nejlepší zdravotnictví v Evropě a to zhoršení bylo pomalé. Lidé si zvykli a nijak zvlášť neprotestují za reformu. My si zvykneme taky,“ předpovídá Mrozek.

Počty nově hospitalizovaných podle stupně očkování

Nepřistupme na hru agresorů

„Na začátku pandemie do toho nejen zdravotníci, ale celý národ šel s entusiasmem, protože tady byl společný nepřítel. V této páté vlně jsou všichni unavení a spousta lidí už hledá toho nepřítele jinde, než v té infekci,“ vysvětluje svůj pohled na určité napětí mezi občany a personálem nemocnic.

V posledním týdnu se objevily projevy nenávisti vůči zdravotníkům. Zaměstnanci kladenské nemocnice se dočkali poškrábaného laku, ukopnutých zrcátek a propíchnutých gum u aut na parkovišti. „Je to pro mě nepochopitelné,“ podivuje se nad útoky Mrozek. Věří však, že útoky má na svědomí „malá skupina lidí, která se naprosto neztotožňuje se zbytkem společnosti. Tím, jak jsou hlasití, má bohužel člověk pocit, že je to polovina národa.“

Člen této hlasité menšiny si „došlápl“ také na kolegu doktora Mrozka, prezidenta České lékařské komory Milana Kubka. Na videu, které dotyčný na YouTube zveřejnil, se ptá na nesouvislé otázky a sprostě ho napadá. V návaznosti na tento incident se Mrozek o svoje bezpečí nijak nebojí, a to i přes některé nepříjemné telefonáty a maily. „Neměli bychom přeceňovat pocit nebezpečí, protože pak přistupujeme na hru, kterou ti agresoři chtějí,“ uzavírá Mrozek.