Covid dál sílí a zabíjí. Za necelých pět let vymřelo středně velké město

Zatímco minulý týden se zdálo, že současná covidová vlna zpomaluje, nejnovější čísla dokazují opak. Podle údajů ministerstva zdravotnictví přibylo v pondělí 2 134 lidí s potvrzenou nákazou, co je letošní denní rekord.

V nemocnicích leží téměř čtyři sta lidí, z toho osmnáct na jednotkách intenzivní péče. Denně umírají v průměru dva nakažení lidé, přičemž například v červenci zemřel pouze jeden člověk za celý měsíc a v dubnu nikdo.

Lékaři očekávají další zhoršení situace s příchodem chladného počasí. I to je důvod, proč řada zdravotnických i sociálních zařízení omezuje návštěvy a zavádí další preventivní opatření proti šíření nákazy a proč odborníci varují před podceňováním covidu.

„Pro podzim je typický nárůst všech respiračních onemocnění, ale největší hrozbou bude právě covid. Je prokázáno, že zejména u rizikových pacientů, což jsou senioři a další lidé s oslabenou imunitou, má závažnější průběh a následky než chřipka. Zatímco s chřipkou zemřelo v první polovině loňského roku zhruba 200 lidí, s covidem 1 200, což je přibližně trojnásobek počtu obětí dopravních nehod,“ upozorňuje primář infekčního oddělení v Ústí nad Labem a předseda Společnosti infekčního lékařství a Pavel Dlouhý.

Přírůstek nakažených s covid-19 za poslední týden

Proto by podle něj zejména ohrožení lidé neměli odkládat ochranu očkováním, ale také včasnou návštěvu lékaře, testování a léčbu. „U seniorů starších 65 let, lidí s oslabenou imunitou nebo dýchacími obtížemi, u kardiaků, diabetiků, onkologicky nemocných i pacientů podstupujících chronickou léčbu je zásadní, aby co nejdříve po propuknutí příznaků nemoci vyhledali praktického lékaře a nechali se otestovat,“ říká odborník na infekční nemoci Dlouhý.

Dodal, že lékaři dnes využívají přímo v ordinaci zejména antigenní testy, takže diagnostika je velmi rychlá. „Pokud se covid prokáže, lékař pacientovi předepíše protivirové léky, které významně snižují riziko závažného průběhu nemoci i případné hospitalizace,“ doplňuje Dlouhý.

Praktický lékař z Vyškova Michal Holásek potvrzuje, že on i jeho kolegové nabízejí léčbu antivirotiky seniorům nad 65 let a pacientům z rizikových skupin, u nichž se potvrdí covid. „Dostupné jsou dvoje léky. Klíčové ale je přijít k lékaři včas. Smysl mají totiž jen tehdy, když se nasadí v začátku nemoci,“ vysvětluje Holásek.

Ostatním pacientům lékaři doporučují léčbu příznaků. Současné varianty koronaviru vyvolají u nakažených horečky, bolesti hlavy, ale i bolesti v krku, celkovou slabost, někdy kašel, ale i další příznaky podobné chřipce.

„Na rozdíl od předchozích variant viru už není tak častým příznakem ztráta chuti a čichu, covid je proto hůře rozpoznatelný. Při nemoci doporučuji nerizikovým pacientům být v klidu doma, vynechat fyzickou námahu a zásobit se přípravky na snížení teploty, proti nachlazení i analgetiky,“ říká lékař Holásek.

Pondělní přírůstek více než dvou tisíc nakažených je největší od loňského 20. prosince. Tehdy v zemi řádila silná covidová vlna, která vrcholila v polovině prosince, kdy onemocnělo až 4 525 lidí za den.

Pro stovky lidí tehdy nákaza skončila fatálně. Od začátku září 2023 do konce letošního ledna zemřelo 666 nakažených. Hrozí, že podobná situace se bude opakovat. Jen v září nemoci podlehlo 54 lidí a v prvních sedmi dnech října nejméně čtrnáct, další mohou lékaři nahlásit dodatečně. Průměrně tak umírají dva lidé denně, ale třeba ve středu 25. září sedm.

„Od jara 2020, kdy se u nás objevil první pacient s potvrzeným covidem, zemřelo do pondělí 7. října už 43 616 nakažených. Dá se říci, že kvůli covidu tak zmizelo jedno středně velké město,“ říká epidemiolog Roman Prymula.

Zákaz či omezení návštěv a respirátory

Podlé něj i dalších odborníků šlo většinou, ale ne vždy, o seniory, kteří měli vzhledem k věku i další chronické nemoci a infekci už nezvládli. „Proto je důležité, aby se především senioři a lidé z rizikových skupin chránili očkováním. Nicméně covid by nás měl také naučit ohleduplnosti. Ve vlastním zájmu i s ohledem na druhé bychom opět měli používat roušky či respirátory alespoň ve zdravotnických a sociálních zařízeních,“ zdůrazňuje Prymula.

Na šíření covidu už zareagovala řada nemocnic. Platí ale různorodá pravidla. Některá zařízení omezují návštěvy hospitalizovaných pacientů, mnohé doporučují nebo vyžadují ochranu dýchacích cest a používání dezinfekce rukou.

Například v Uherskohradišťské nemocnici mohou od pondělí 7. října navštívit pacienta maximálně dva lidé současně a zůstat tam nejdéle 20 minut s podmínkou, že použijí respirátor. „Nemáme s tím problém. Někteří návštěvníci se sami zajímají, jak se mají při návštěvě chovat, aby neohrozili své blízké, kteří se u nás léčí,“ říká mluvčí nemocnice Stanislava Fojtová.

V Krnově zakázali jakékoli návštěvy už 30. září na interním oddělení. Na jiná oddělení návštěvníci mohou. „Zákaz na interně platí do odvolání. Cílem je zabránit šíření infekce v nemocnici i regionu,“ říká krnovská náměstkyně léčebné péče Marie Žaloudíková. Nemocnice také vyzvala návštěvníky i pacienty, které čeká plánovaný zákrok, aby do nemocnice nechodili, pokud cítí, že na ně „něco leze“, a domluvili si jiný termín.

„V naší nemocnici je běžně a plošně používána dezinfekce, která je účinná i proti přenosu virů způsobujících covid či chřipku. Zaměstnanci, kteří pociťují příznaky lehčí infekce, používají respirátory, aby chránili pacienty. A nosí je i zdravotníci, kteří jsou zdraví, ale pečují o pacienty s příznaky nachlazení. Respirátory i antivirová dezinfekce jsou celoročně k dispozici na odděleních i v nemocniční lékárně,“ popisuje Žaloudíková.

Omezení návštěv v některých nemocnicích nebo na vybraných odděleních platí i jinde. A počet takových pracovišť roste.

Například ve Fakultní nemocnici Olomouc o tom rozhodují přednostové či primáři podle situace. Nově zakázala návštěvy 8. října jedna z tamních interních klinik. „Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vyhlašuje III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická s okamžitou platností zákaz návštěv na odděleních 39 A, R a 39 D JIP,“ sděluje nemocnice na webu.

Většina nemocnic zatím jen doporučuje návštěvníkům nošení ochrany dýchacích cest, ale přibývá i těch, které už to vyžadují plošně.

„Jelikož v posledním týdnu přibylo akutních respiračních onemocnění a nyní máme zhruba čtyři desítky pacientů s covidem, od úterý 8. října zavádí Fakultní nemocnice Hradec Králové povinnost nošení roušek pro zaměstnance i návštěvy,“ říká mluvčí této nemocnice Jakub Sochor s tím, že roušky pro návštěvníky jsou na odděleních k dispozici zdarma.