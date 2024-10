Covid ustupuje, ale denně zabíjí. Přibývá nachlazených dětí i seniorů

Poslední covidová vlna, která začala sílit v srpnu, polevuje. Potvrzují to údaje ministerstva zdravotnictví o počtu nakažených za uplynulé dva týdny včetně pondělků, které bývají tradičně nejsilnější. Zatímco v pondělí 7. října podle ministerstva zdravotnictví prokázaly testy nákazu covidem u 2 139 lidí, což byl nejvyšší denní přírůstek v letošním roce, od té chvíle čísla klesají. Minulé pondělí mělo pozitivní covidový test 1 764 lidí, tedy o téměř čtyři sta méně ve srovnání s týdnem předešlým, a teď v pondělí 1 264, tedy o pět set méně než před týdnem.

„Snižující se počty nových případů svědčí o tom, že poslední covidová vlna kulminovala už před dvěma až třemi týdny a teď pomalu ustupuje,“ potvrzuje epidemiolog Roman Prymula.

Podle odborníků na léčbu infekčních nemocí se to však ještě neprojevilo v nemocnicích, kde stále leží okolo 360 nakažených, z toho 17 na jednotkách intenzivní péče. A velmi vysoké jsou ve srovnání s minulými měsíci i počty úmrtí. Zatímco za celý červenec zemřel jeden člověk, v srpnu patnáct a v září téměř šedesát, jen za první tři říjnové týdny zemřelo už nejméně 75 pacientů s covidem. Umírají převážně nejstarší senioři. Čísla se mění, některé případy hlásí lékaři do systému dodatečně.

Přírůstek nakažených s covid-19 za poslední týden

„Z mého pohledu zatím covidová vlna neustupuje. Na našem oddělení leží stále okolo deseti pacientů, z toho dva na jednotce intenzivní péče. Jde o seniory v průměrném věku kolem 78 let, kteří se bohužel nestihli naočkovat novou posilovací dávkou vakcíny. I mezi personálem je nemocných zhruba tolik jako v minulých týdnech,“ říká primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý.

Připouští ale, že v nemocnicích se nástup i konec covidové vlny projevuje se zpožděním okolo dvou až tří týdnů. „Souvisí to s tím, že vždy nějakou dobu trvá, než se nakažený člověk dostane do nemocnice a později třeba na jednotku intenzivní péče, kde se buď vyléčí, nebo zemře. Pro mnohé seniory, kteří trpí i jinými nemocemi, bývá covid poslední rána,“ dodává Dlouhý.

Na rozdíl od koronavirů se lékaři v nemocnicích ani odborníci v laboratořích zatím téměř nesetkávají s viry chřipky. K raritním výjimkám patřil pacient, který skončil v říjnu v opavské nemocnici poté, co se současně nakazil covidem i chřipkou. „Nepatřil mezi nejstarší seniory a zvládl to. Už jsme ho propustili,“ říká lékař infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě Petr Kümpel.

Zájem o vakcíny roste. Ale málo

Lékaři upozorňují, že je stále vhodný čas na očkování proti covidu i chřipce, jejíž epidemie se očekává koncem roku. Podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáše Fošuma zájem o vakcíny roste. „Od začátku září se nechalo naočkovat přes 150 tisíc lidí proti covidu a více než 380 tisíc proti chřipce,“ říká Fošum.

Podle odborníků je to však ve srovnání s jinými státy velmi málo. Například v Portugalsku je proti covidu nejméně jednou dávkou naočkováno 95 procent populace a v Německu se nechává proti chřipce očkovat okolo 80 procent seniorů. U nás jsou čísla mnohem nižší, přitom očkování chrání proti závažnému průběhu nemoci a v případě chřipky většinou i proti samotné nákaze,“ líčí infektolog Petr Kümpel.

Celkově se zatím akutní respirační onemocnění včetně běžné rýmy, kašle, ale i covidu či chřipky stále drží pod epidemickou hranicí, která se počítá od 1 600 až 1 700 nemocných na sto tisíc obyvatel.

„Ve 42. týdnu se nemocnost téměř nezměnila proti týdnu předešlému, pohybuje se okolo 1 323 nemocných z každé stovky tisíc obyvatel. Aktuálně se však počty nemocných zvyšují u předškolních dětí, školáků a seniorů,“ říká vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Nejvyšší počty nemocných eviduje podle něj Jihomoravský kraj, kde je mezi nejmenšími dětmi ve věku do pěti let nemocných 4 427 na sto tisíc. Podobně jsou na tom nejmenší děti také v Karlovarském kraji a jen o trochu lépe děti v krajích Moravskoslezském a Olomouckém. Pro jednotlivé věkové kategorie ale není stanovená epidemiologická hranice a nemocných dětí bývá vždy více.

„V celém Česku postihly respirační infekce minulý týden v průměru 3 257 nejmenších dětí v přepočtu na sto tisíc, což je o 6,1 procenta více než v týdnu předešlém. Přibylo i nemocných školáků do čtrnácti let a seniorů. Ale naopak u adolescentů i dospělých do 64 let nemocí mírně ubylo,“ dodává Kynčl.

Buďme ohleduplní, žádá hlavní hygienička

Podle něj však bude v dalším období infekcí horních i dolních dýchacích cest přibývat. Zejména seniorům a lidem s oslabenou imunitou proto doporučuje kromě očkování proti covidu a chřipce i vakcínu proti pneumokokovým onemocněním, které způsobují těžké záněty plic.

Hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková také připomíná, že záleží na lidech a jejich chování, jak silně se budou viry či bakterie na podzim šířit.

„Mysleme na dodržování základních hygienických pravidel, na časté mytí či dezinfekci rukou, kýchání a kašlání do jednorázových kapesníků či alespoň do předloktí. A neváhejme si nasadit respirátory, pokud je to vhodné, zejména při návštěvách zdravotnických zařízení, ale i při pobytu v prostorách s vysokou koncentrací lidí. Ochráníme tím sebe i ostatní včetně našich blízkých. Buďme ohleduplní,“ žádá Barbora Macková.