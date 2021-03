Češi vydrží do Velikonoc, pak bude anarchie, tvrdí epidemiolog Petr Smejkal

„Bez masivního testování, trasování a izolování si nemůžeme myslet, že to dobře dopadne. Lidé už to dlouho nevydrží, maximálně do Velikonoc,“ míní epidemiolog IKEM a člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal.

Ve speciálu pořadu 360° Pavlíny Wolfové v televizi CNN Prima NEWS spolu s dalšími odborníky varoval před slabými opatřeními, kvůli kterým se za tři týdny rozvolňovat nebude. Odborníci volají po přísnějším lockdownu.

„Pokud budeme masivně testovat a vše pojede v přísném lockdownu, pak se teprve bude moci mluvit o rozvolňování. Pokud budeme i nadále dělat kompromisy, tak se za slibovanou dobu nedostaneme tam, kam máme,“ varoval Smejkal a dodal, že pak už bude důvěra lidí na nule a dojde k anarchii.

Smejkal se také vyjádřil k výroku premiéra Andreje Babiše, že by se mohl stát novou tváří epidemie, tak jako jí byl Roman Prymula. Smejkal to odmítl.

„Ani nynější opatření nepomůžou“

Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka také stávající délka opatření příliš nepomůže.

„Přeji si, aby opatření zafungovala. Teď se bude deset až čtrnáct dní zhoršovat situace, poté možná čísla začnou pomalu klesat. Za tři týdny budeme mít denní nárůst nakažených jako dnes, nebudeme ale na vzestupu, ale na sestupu,“ předpovídal Kubek.

Podle epidemiologa Rastislava Maďara je potřeba dostat se pod tisíc nakažených denně, aby se mohlo rozvolňovat. Podle něj by se měla zavést radikálnější opatření.

„Nyní letíme velmi vysoko, jiná opatření než ta radikálnější nezaberou, alespoň ne v krátkodobém horizontu. Opakují se stejné chyby, příliš brzy se rozvolňuje. Blatný teď hraje s početně velmi omezeným týmem a všichni již jeví známky únavy,“ shrnul Maďar.

Maďar vidí jen dvě cesty. Buď budeme mít méně přísná opatření, která budou trvat delší dobu a přinesou více mrtvých, nebo se „zhasne“, bude tvrdý lockdown, ale pandemii zvládneme rychleji.