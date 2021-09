STALO SE DNES: Výbor doporučil odvolat Lipovskou. V Praze se srazily autobusy

Premiér Andrej Babiš v úterý řekl, že vláda očekává další růst počtu nakažených covidem-19. Nejvíce nyní sleduje kabinet vývoj situace v Karlovarském kraji. Pokud by se zpřísnila opatření proti koronaviru, byla by lokální, doplnil pro Českou televizi.

Volební výbor doporučil Sněmovně jednomyslně odvolání Hany Lipovské z Rady České televize. Lipovská kandiduje za Volný blok a vede kandidátku v Pardubickém kraji a přesto neopustila místo v radě. „Možná ne de iure, ale de facto ztrácí svoji nezávislost,“ řekl poslanec za ANO Patrik Nacher, proč podporuje, že má Lipovská skončit v Radě ČT. Lipovská prohlásila, že zákon neporušuje.

Koalice ODS a hnutí ANO po říjnových volbách nehrozí, předseda strany Petr Fiala si spolupráci nedokáže představit. Řekl to v pořadu Volební detektor v rámci předvolebního vysílání Rádia Impuls. „Nedává to žádný smysl a opravdu můžu říct, že takhle to nebude,“ uvedl. Přísahat na to však nechtěl.

Pokud se dítě očkovalo před rokem 2014 nebo po roce 2020 jednou z povinných vakcín a má kvůli tomu následky, mělo by být za vzniklou újmu podle zákona odškodněno. V mezidobí šesti let tomu tak ale nebylo. Rodiny se proto peněz domáhaly přes soudy jen marně. To by se teď mělo změnit, Nejvyšší soud se totiž zastal chlapce, kterému po hexavakcíně ochrnula polovina obličeje.

V pražské ulici K Barrandovu se odpoledne srazily dva autobusy. Podle prvotních informací byli na místě dva zranění a řidiče jednoho z autobusů museli vystříhávat hasiči. Nyní je provoz obnoven v jednom pruhu, policie řídí dopravu kyvadlově.