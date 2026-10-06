Vakcínu na covid dál nebude kupovat stát, úhradu posoudí SÚKL, řekl Vojtěch

Fošum na úterní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví uvedl, že pro letošní rok, kdy končí dodávky z původní společné objednávky EU, bude k dispozici 900 tisíc vakcín. V minulé sezoně se jich využila necelá třetina.
V zákoně o veřejném zdravotním pojištění je podle Fošuma nově mechanismus HTA, tedy posouzení nákladové efektivity u vakcín. Výrobce nebo jeho zástupce v Česku může požádat o posouzení přínosu a stanovení úhrady. „Požádá SÚKL, který vypracuje hodnotící zprávu. Hodnotí se například efektivita pro zdravotní péči a současně pro systém veřejného zdraví,“ doplnil Fošum.
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Česko zaplatilo za covidové vakcíny 19 miliard, využilo jich méně než polovinu
V současné době jsou vakcíny proti covidu-19 hrazené z veřejného zdravotního pojištění všem zájemcům, vakcíny proti chřipce pojišťovny platí lidem starším 65 let.
„Opouštíme postcovidový mechanismus, stane se z toho standardní vakcína v systému,“ řekl Vojtěch. Česko objednalo vakcíny proti covidu v roce 2020 a podle ministerstva zdravotnictví dosud za ně zaplatilo 19 miliard korun.
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Odebralo 41 milionů dávek, využilo jich méně než polovinu. Asi čtyři miliony Česko darovalo dalším zemím. Kvůli uplynutí doby použitelnosti bylo přes 18 milionů dávek za osm miliard korun zlikvidováno.
Zatímco první rok, kdy bylo očkování široce dostupné, bylo potřeba přes 15 milionů dávek, o rok později jen pětina. Mezi rokem 2022 a 2023 zájem klesl o více než 80 procent, v dalších letech vždy zhruba o třetinu. Letos do 26. července bylo spotřebováno 1500 dávek vakcíny, většinou se ale lidé nechávají očkovat na podzim.