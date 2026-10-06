Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vakcínu na covid dál nebude kupovat stát, úhradu posoudí SÚKL, řekl Vojtěch

Autor: ,
  11:47

Fotogalerie1

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) přichází na jednání vlády. Ta má na programu mimo jiné i návrh zákona o ochraně veřejného zdraví. (14. září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vakcínu proti covidu-19 nebude od roku 2027 dál zajišťovat stát, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) posoudí její přínos a stanoví případnou úhradu z veřejného zdravotního pojištění nebo výši doplatku, doplnil zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum.

Fošum na úterní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví uvedl, že pro letošní rok, kdy končí dodávky z původní společné objednávky EU, bude k dispozici 900 tisíc vakcín. V minulé sezoně se jich využila necelá třetina.

V zákoně o veřejném zdravotním pojištění je podle Fošuma nově mechanismus HTA, tedy posouzení nákladové efektivity u vakcín. Výrobce nebo jeho zástupce v Česku může požádat o posouzení přínosu a stanovení úhrady. „Požádá SÚKL, který vypracuje hodnotící zprávu. Hodnotí se například efektivita pro zdravotní péči a současně pro systém veřejného zdraví,“ doplnil Fošum.

Česko zaplatilo za covidové vakcíny 19 miliard, využilo jich méně než polovinu

V současné době jsou vakcíny proti covidu-19 hrazené z veřejného zdravotního pojištění všem zájemcům, vakcíny proti chřipce pojišťovny platí lidem starším 65 let.

„Opouštíme postcovidový mechanismus, stane se z toho standardní vakcína v systému,“ řekl Vojtěch. Česko objednalo vakcíny proti covidu v roce 2020 a podle ministerstva zdravotnictví dosud za ně zaplatilo 19 miliard korun.

Závažný a těžko se pozná. Plicní mor ale není jako covid, uklidňuje infektolog

Odebralo 41 milionů dávek, využilo jich méně než polovinu. Asi čtyři miliony Česko darovalo dalším zemím. Kvůli uplynutí doby použitelnosti bylo přes 18 milionů dávek za osm miliard korun zlikvidováno.

Zatímco první rok, kdy bylo očkování široce dostupné, bylo potřeba přes 15 milionů dávek, o rok později jen pětina. Mezi rokem 2022 a 2023 zájem klesl o více než 80 procent, v dalších letech vždy zhruba o třetinu. Letos do 26. července bylo spotřebováno 1500 dávek vakcíny, většinou se ale lidé nechávají očkovat na podzim.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Zeman kritizoval kolaboraci. Vytkl Pavlovi záštitu Sudetoněmeckému dni v Brně

Do Sněmovny se vrátil bývalý prezident Miloš Zeman. Dorazil na seminář pod...

Do prezidenta Petra Pavla se pustil jeho předchůdce Miloš Zeman. Vyčetl mu záštitu, kterou udělil festivalu Meeting Brno, jehož zástupci pozvali do Brna v květnu sjezd Sudetoněmeckého krajanského...

6. října 2026  5:41,  aktualizováno  12:29

Teorie vítězství. Dokument NATO ukazuje, jak Aliance plánuje porazit Rusko

Generál Grynkewich během své návštěvy na Třebíčsku absolvoval i tiskovou...

Je NATO připravené na přímou konfrontaci s Ruskem a jak by dopadla? Vrchní velitel Aliance v Evropě Alex Grynkewich připravuje strategii pro případ ruského útoku na východní křídlo. Důraz klade na...

6. října 2026  12:23

Posprejovali fasádu domu na Letné, dva ale „pracovali“ až příliš blízko instalované kameře

Policie pátrá po sprejerech z pražské ulice Milady Horákové

Policie pátrá po neznámých pachatelích, kteří v Praze na Letné posprejovali fasádu jednoho z domů. Dva mladíci při svém činu byli až příliš blízko nainstalované kameře a tak policie doufá, že by je...

6. října 2026  12:16

Nové sportovní haly i knihovny. Politici doručují mnoho slibů těsně před volbami

Multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště....

Kromě předvolebních slibů se na podzim nápadně objevuje i množství hotových projektů. Politici přestřihávají pásky u sportovišť a knihoven, opravují školy i veřejná prostranství. Odmítají však, že by...

6. října 2026  12:07

Milenci zasadila 158 ran nožem. Zacpávala jsem mu pusu a omlouvala se, líčila u soudu

Premium
Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem...

Po setkání v parku se přisunuli na ubytovnu, kde pili alkohol a měli intimní styk. Při něm vzala Lucie Hrdová do ruky kuchyňský nůž a muži zasadila 158 bodných a řezných ran. O pár měsíců dřív jiného...

6. října 2026  8:41,  aktualizováno  12:06

Voliči v obci u Ostravy dostali chybné lístky, na druhé straně jsou jiní kandidáti

ilustrační snímek

Chybně vytištěné hlasovací lístky dostali do schránek někteří lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba třítisícové obce, na druhé straně...

6. října 2026  12:05

Brutální napadení v libereckém kasinu. Jeden těžce zraněný, útočník je v cele

Centrum Babylon

Policisté vyšetřují brutální napadení, které se odehrálo v pondělí v libereckém Casinu Babylon. Napadený muž skončil s těžkým poraněním na traumacentru v nemocnici, útočník putoval do policejní cely.

6. října 2026  12:03

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, jedna z nich se potopila

Zraněný člen posádky lodi poškozené při útoku dronem poté, co byl zachráněn ve...

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, uvedl v úterý premiér země Rumen Radev. Podle něj se jedno plavidlo potopilo a posádka je nezvěstná. Druhou loď zachvátil požár, námořníky se ale...

6. října 2026  9:14,  aktualizováno  12:01

Slabý článek sankčního řetězu. Jižní Korea dodává palivo Rusku, zjistila analýza

Loď Astoria plující pod ruskou vlajkou, na niž se rovněž vztahují australské...

Moskva se uprostřed války s Ukrajinou zoufale snaží zajistit si dostatečné zásoby paliva. V červenci a srpnu letošního roku do ruských přístavů doputovalo více než 150 000 tun paliva z Jižní Koreje....

6. října 2026  11:57

Musíme znovu těžit plyn a ropu a být soběstační, řekl Babiš na veletrhu v Brně

V Brně začal Mezinárodní strojírenský veletrh. Při zahájení mluvil premiér...

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) dnes zahájil Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Ve svém projevu kritizoval Evropskou unii a tvrdil, že by Česko nebo Evropa měly být soběstační v těžbě ropy a...

6. října 2026  11:56

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Nástup „Jihlaváka“, úprk komunistů, TOP 09 bez značky. A Brod má volební rekord

Centrum Havlíčkova Brodu. Kdo obsadí radnici (na fotografii žlutá budova na spodním rohu Havlíčkova náměstí vpravo), určí komunální volby. O hlasy letos usiluje rekordní počet dvanácti kandidátek.

Hned dvanáct uskupení vstoupí v Havlíčkově Brodě do komunálních voleb. Nikdy v historii jich tolik nebylo, je to rekord. Posty obhajuje velká většina zastupitelů, jen výjimečně se na špičkách...

6. října 2026  11:54

Oslnilo mě slunce, hájil se mladý řidič porsche. V protisměru smetl cyklistu

Cyklista musel být letecky transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci poté,...

Do Fakultní nemocnice Olomouc byl v pondělí letecky transportován cyklista, který byl účastníkem dopravní nehody. Při průjezdu zatáčkou do něj narazilo Porsche, jež šoféroval mladý řidič. „Po nárazu...

6. října 2026  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.