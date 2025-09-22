Podle lékařů se na covid stále umírá častěji než na chřipku, očkování proto doporučují zejména ohroženým skupinám, například diabetikům či kardiakům.
„Očkovací látky si zatím objednaly nižší stovky poskytovatelů zdravotních služeb, přičemž tento nižší zájem v úvodu sezony není nijak výjimečný. Stejně jako v předchozích letech se očekává, že v následujících týdnech bude poptávka po objednávkách postupně narůstat,“ sdělil iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.
Moji pacienti o to zájem nemají, myslím, že se bojí více vakcín než současné formy covidu.