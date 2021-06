S další skupinou se prodlouží čekání na PIN 2, odhaduje mluvčí NAKIT

Jak velký zájem se v dané věkové skupině 16 až 30 let očekává?

Z čísel, které máme, se dá vyčíst, že s klesajícím věkem klesá i zájem. Když se podíváme na konkrétní čísla, u seniorů nad 80 let má zájem o očkování více než 85 procent populace. Ve věkové skupině 40 až 44 let projevilo zájem zhruba 50 procent. Z toho plyne, že v této skupině, kde je asi 1,5 milionu lidí, očekáváme, že zájem bude mít zhruba třetina, maximálně polovina.

Kdy bude největší nápor zájemců? Předpokládám, že nejsilnější vlna bude hned po spuštění.

Ano, největší je zájem po půlnoci, pak ráno. Potom už žádné další vlny nebo zvýšení zájmu neevidujeme. Zatím se vždycky jednalo zhruba o desítky tisíc uživatelů v jeden okamžik. Takže očekáváme, že to bude přibližně stejné, možná o trochu vyšší.

Řada lidí tedy bude připravená k registraci už o půlnoci. Pomůže jim to?

Je důležité zmínit, že o pořadí nerozhoduje čas registrace. Až budou očkovací místa uvolňovat termíny, v rámci každé věkové skupiny se stejně fronta bude řadit podle věku. Nejstarší tedy budou mít přednost. Takže nerozhoduje, jestli se lidé zaregistrují o půlnoci nebo v sedm ráno.

Bylo třeba udělat nějaká opatření k posílení systému?

Systém samozřejmě testujeme průběžně a data pak vyhodnocujeme a řešíme. Ale kapacitní posílení nebylo potřeba. Při posledních věkových skupinách systémy pracovaly na jednotkách procent svého maximálního výkonu. Při poslední otevírané skupině jsme jeli zhruba na šest procent maximální kapacity. Byly tam nějaké problémy, ale ty nesouvisely ani s kapacitou, ani s nově otevíranou skupinou. Takže systém jako takový jsme neposilovali.

Takže se nyní žádné problémy neočekávají?

Ne. Ale je to IT, takže incident stoprocentně nikdy vyloučit nejde. Udělali jsme ale maximum pro to, aby všechno proběhlo hladce.

Dá už se říct, jak dlouho budou nově registrovaní na očkování čekat?

Čekání nedokážu úplně předpovědět. Ale to, co je prakticky jisté, je, že se prodlouží čas čekání na PIN2, tedy interval mezi registrací a možností si rezervovat termín. Je to ze dvou důvodů - přibude nová, docela hodně početná skupina, a navíc je třeba doočkovat druhými dávkami všechny lidi, kteří se nyní masivně očkovali dávkou první. Takže první dávky v této věkové skupině to bude logicky zpožďovat.

Dost to také záleží na konkrétním kraji a očkovacím místu. V Praze nebo ve Středočeském kraji se čeká déle, protože zájem je větší. Naopak kratší doby jsou například v Karlovarském kraji nebo na Vysočině.

Bude registrační systém očkování fungovat i po skončení pandemie?

Určitě počítáme s tím, že registrační systém bude do budoucna součástí Portálu občana, a pokud bude potřeba, v případě další epidemie nebo dalšího mimořádného stavu jej budeme schopni rychle nastartovat a využít i nadále.