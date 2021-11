Zdravotníci, pečovatelé, hasiči... Přibývají hlasy pro povinné očkování

O povinném očkování mluvili v posledních dnech i další lidé, a to i z okolí ministerstva zdravotnictví. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová v pondělí v rozhovoru pro Český rozhlas uvedla, že by byla pro povinné očkování. „Očkování je jedinou cestou, která se nám nabízí. Bohužel jiná cesta není. Osobně bych viděla i cestu povinného očkování,“ řekla.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové již dříve uvedla, že je podle ní lepší cestou než restrikce vůči neočkovaným rovnou říct, že očkování je povinné. Už dříve sama mluvila o povinném očkování pro zdravotníky, pracovníky v sociálních službách a pro učitele.

Redakce iDNES.cz se tak obrátila na velké nemocnice s dotazem, jak jsou na tom s proočkovaností svých zaměstnanců a jak se staví k případnému povinnému očkování.

Nerozhodné nemocnice

Ve Fakultní nemocnici Brno je proočkovanost podle mluvčí Veroniky Plaché přes osmdesát procent. „Nemocnice se k tomu staví tak, že bychom neradi někoho nutili. Našim zaměstnancům jsme dali možnost nechat si udělat test na protilátky za lepší cenu a na základě toho se rozhodnout, jestli se třeba vůbec budou očkovat třetí dávkou,“ uvedla Plachá.

Připustila, že někteří zdravotníci věří dezinformacím a že by se mohlo stát, že zavedení povinného očkování bude znamenat odchod některých zaměstnanců. To by se stalo za situace, kdy je v nemocnicích hospitalizováno téměř 4 900 lidí.

Podle dat ÚZIS je v Česku naočkováno k 18. listopadu 87 procent lékařů a 81,1 procent sester. Celkem je naočkováno 81,4 procent zdravotnických pracovníků.

„Spíš hádám, jak by to mohlo být, ale myslím, že bychom mohli o některé zaměstnance přijít, protože něco jim takhle nařizovat, opravdu se vracíme do minulých režimů,“ dodala Plachá.

Jiné nemocnice jsou zdrženlivější. Například největší nemocnice v zemi pražská FN Motol má podle Jany Merxbauerové očkovaných 85 procent zaměstnanců. „Možnost zavedení povinného očkování s ohledem na stále se vyvíjející situaci prozatím nechceme komentovat,“ dodala.

„Očkování proti koronaviru podporujeme obecně u všech, kteří se očkovat mohou. Zdravotníky nevyjímaje. Je to jediná cesta z nynější nepříznivé epidemiologické situace. Rozhodnutí o povinném, nebo nepovinném je plně v kompetenci ministerstva a příslušných vládních orgánů,“ okomentovala mluvčí FN Ostrava Petra Petlachová.

Naopak například Fakultní nemocnice Hradec Králové se přizpůsobí. „Máme proočkovanost okolo 75 procent a ohledně povinného očkování se budeme řídit pokyny našeho zřizovatele,“ uvedl mluvčí Jakub Sochor.

Nerozhodné v tomto ohledu zůstávají i sociální služby. Alice Švehlová, výkonná ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, uvedla, že definitivní stanovisko teprve zjišťují. „Pravdou je, že někteří poskytovatelé říkají naprosto jasně ano, někteří zase ne, protože se obávají odlivu pracovních sil,“ uvedla.



Proočkovanost se podle ní v sociálních službách pohybuje okolo 65 až 67 procent. Je to zcela individuální, záleží to zejména na managementu sociálního zařízení. Když se povede jeden odpůrce, už to jede,“ dodala.

Hasiči by očkovali

Téma povinného očkování pro vybrané profesní skupiny se v pondělí řešilo i na jednání Ústředního krizového štábu. „Za tímto účelem by se měla sejít pracovní skupina na pracovní úrovni. Můj osobní názor – já bych povinné očkování podpořil,“ řekl k tomu ministr vnitra v demisi a vicepremiér Jan Hamáček.

Téma na jednání přinesli hasiči. Ti mají v současné době proočkováno 76 procent sboru a podle vedoucího komunikace Hasičského záchranného sboru ČR Rudolfa Kramáře by hasiči byli pro povinné očkování.

„Po zkušenostech s dosavadním vývojem a šířením epidemie covid-19 v rámci našeho sboru a zejména s ohledem na naprostou nezbytnost zachování akceschopnosti složek IZS i v dobách pandemických, jednoznačně podporujeme povinné očkování těch, kteří jsou nasazeni v ‚prvních liniích‘,“ uvedl pro iDNES.cz.



Příslušníků Policie ČR je v současné době očkovaných druhou dávkou 76 procent, tedy přes 38 tisíc lidí. „V případě, že to bude nařízeno, tak budeme plně respektovat veškerá vládní nařízení,“ uvedl vedoucí tiskového oddělení Ondřej Moravčík v reakci na dotaz, jak se policisté staví k povinnému očkování.

Povinné očkování ve světě Rakousko Povinné očkování od 1. 2. 2022 pro všechny Itálie Zdravotníci, pracovníci v sociálních službách Francie Zdravotníci, sociální pracovníci, hasiči, policisté Maďarsko Zdravotníci, státní zaměstnanci Řecko Zdravotníci, zaměstnanci pečovatelských domů Ukrajina Zaměstnanci veřejného sektoru včetně učitelů, návrh na rozšíření povinnosti pro zdravotníky a zaměstnance magistrátu Velká Británie Zaměstnanci pečovatelských domů, od dubna 2022 i zdravotníci

Zdroj: Reuters, ČTK

V České republice očkování povinné není, od 15. listopadu se ale musejí povinně testovat pracovníci v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních, kteří nejsou očkováni proti covidu. Pravidelné testování musejí podstoupit všichni neočkovaní zaměstnanci, kteří přicházejí do kontaktu s pacienty. Od listopadu také musejí neočkovaní učitelé nosit při výuce respirátory. Výjimku mají učitelé ve školkách a zaměstnanci v dětských skupinách.

Řada zemí světa v souvislosti s pokračující pandemií covidu-19 v současnosti zpřísňuje svá opatření a některé země zavádějí i povinnost očkování proti covidu-19 pro vybrané profese; jedná se zejména o pracovníky ve zdravotnictví a o státní zaměstnance, k povinnému očkování sahají i některé firmy.

Podle agentury Reuters dosud zavedly povinnou vakcinaci proti covidu-19 pro všechny obyvatele tři země světa (Indonésie, Mikronésie a Turkmenistán). Rakousko se podle pátečního rozhodnutí tamní vlády stane od 1. února první zemí Evropské unie a čtvrtou zemí světa, která zavede povinné očkování pro všechny obyvatele.