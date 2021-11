Počet úmrtí s covidem přesáhl 31 tisíc, za sobotu přibylo 5736 nakažených

V Česku v pracovních dnech v tomto týdnu umíralo s covidem denně od 30 do 46 lidí. Podobně vysoké počty zemřelých evidovalo ministerstvo naposledy na začátku května, v dalším období se situace zlepšila. Od června zaznamenávaly statistiky většinou jednotky úmrtí za den, o letních prázdninách pak těsně převažovaly dny, kdy s potvrzenou nákazou podle dat ministerstva zdravotnictví nikdo nezemřel. Takový den byl naposledy 27. září.

Ke konci října se už počty zemřelých vyšplhaly nad dvacítku a v tomto týdnu pak nad 40. V sobotu statistiky evidují zatím 17 zemřelých s covidem, při dalších aktualizacích ale čísla z posledních dní ještě stoupají.

Podle odborníků by se ale nyní díky očkování neměla opakovat situace z jara, kdy byly nemocnice zahlcené pacienty s koronavirem a umíralo jich i víc než 200 za den.

Plošná opatření nechystáme, tvrdí Svrčinová

Tempo šíření covidu-19 v Evropě je znepokojující. Například nejvyšší denní přírůstek za celou dobu pandemie zaznamenali v Německu v pátek, kdy laboratoře odhalily 37 120 nakažených. Hned o den později, v sobotu, přibylo 23 543 lidí s infekcí.

Podle Světové zdravotnické organizace je počet hospitalizací vyšší v zemích, kde je očkováno méně lidí. V České republice má k sobobtnímu dni dokončené očkování asi 57,2 % občanů.

Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové ale není v tuto chvíli potřeba dělat plošné uzavírky, stačit by podle jejich slov měla současná opatření.

„Česká republika dělala to, co všechny ostatní státy. Snažila se očkovat své občany, přesvědčit je k očkování. Někdy je obtížné si vysvětlit, proč třeba Polsko, které má proočkovanost ještě nižší, je na tom výrazně lépe,“ uvedla Svrčinová. Slovensko, kde má obě dávky vakcíny zhruba 42 procent obyvatel, se ale podle ní dostává do kritické situace.

Zákulisní škatula o resort zdravotnictví

I když je horkým kandidátem na post ministra zdravotnictví Vlastimil Válek, jeho pozice měla v průběhu času slábnout. Na vině jsou Válkovy nepovedené výstupy v médiích. V jednom z nich se například vyjádřil pro separaci neočkovaných seniorů.

„Vím, jaká je struktura pacientů s covidem: jsou to většinou z dramatické většiny seniorní pacienti, kteří nejsou naočkování. (…) Takže buď se musí naočkovat, anebo holt budou v lockdownu, aby se nenakazili,“ řekl Válek na konci října.

Za svůj výrok sklidil kritiku například od bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly, podle nějž to není dobře realizovatelné.

Jak informují Seznam zprávy, koalice měla resort zdravotnictví nabídnout lidovcům, ti jej ale odmítli. Spekulovat se přitom mělo o dvou lidoveckých kandidátech - lékařích - revmatologovi Tomu Philippovi a ortopedu Vítu Kaňkovském.