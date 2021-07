Laboratoře za úterý hlásí 252 nakažených, o 49 méně než před týdnem

V úterý bylo provedeno 34 360 PCR a 53 564 antigenních testů. Vyočkováno bylo 62 632 dávek vakcíny. V nemocnicích je 52 pacientů. V důsledku onemocnění covid-19 celkem zemřelo 30 362 lidí.

Nejvíce nakažených za sedm dní v přepočtu na 100 000 obyvatel je v Plzeňském kraji (Plzeň, Klatovy). Následuje Praha a Středočeský kraj (Beroun, Kolín, Kutná hora).

Od srpna vláda schválila další rozvolňovací balíček. Zvýší se počet lidí, kteří se budou účastnit akcí na 3 000 uvnitř a 7 000 venku. Zmenší se rozestupy, na koupalištích nebude omezena kapacita, na diskotékách se bude moci tančit. Stále však platí povinnost očkování, negativního testu nebo prodělání nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech.

Zdravotníci v Česku aplikovali od začátku očkování proti koronaviru přes 10 milionů dávek vakcíny, k pondělnímu večeru jich ministerstvo zdravotnictví eviduje 10 064 380.



Předseda České lékařské komory Milan Kubek uvedl, že pokud Česko zvýší intenzitu vakcinace proti covidu, mohla by na podzim dosáhnout 70procentní proočkovanosti obyvatel.

V Česku se dále otvírají očkovací centra bez registrace. V úterý se otevřelo centrum v Ústí nad Labem a Olomouci. Ve středu se má další otevřít v Hradci Králové.

O očkování bez registrace je trvale velký zájem. Nejčastější důvody proč se lidé nechávají očkovat je jednodušší cestování nebo vyhnutí se častému testování. Výhodou center bez registrace je podle hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka jejich umístění v obchodních centrech.

„Je to civilnější prostředí než to nemocniční. Svou roli by mohl hrát i fakt, že se nemusejí nikde předem přihlašovat a registrovat,“ uvedl Suchánek k otevření.



Denní nárůst počtu potvrzených nákaz covid-19 v ČR