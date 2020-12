Nově nakažených je přes pět tisíc. PES klesl na 66, stále je ve 4. stupni

V pondělí testy v Česku odhalily 5 169 nakažených covidem-19, je to o 920 víc než před týdnem. Z více než 23 000 testů bylo pozitivních 22 procent. Počet mrtvých zatím stoupnul o 74 lidí na 9 743.



Kleslo také skóre protiemidemického systému PES na 66 bodů. Česko v pátek přejde na 4. stupeň.

Skóre PES tomuto stupni odpovídá už deset dní. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného by v něm ale bylo kratší dobu, pokud by se započítávaly i antigenní testy. V pátém stupni je nadále pět krajů, ve třetím dva. Do třetího přibyl k Praze Karlovarský kraj.