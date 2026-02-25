„Ze své pozice je to totiž především NS, jenž je kromě sjednocování judikatury obecných soudů zodpovědný také za výklad podústavních norem, a to za respektu k ústavnímu pořádku a judikatuře ÚS,“ stojí v usnesení pléna se soudkyní zpravodajkou Ditou Řepkovou.
Českému rozhlasu soudkyně řekla, že pacient nemusí být například v kómatu, aby se na něj speciální zákon o očkování proti covidu-19 mohl vztahovat.
V řízení jde konkrétně o případ muže, u kterého se v roce 2022, dva týdny po třetí dávce očkování proti koronaviru, rozvinula myokarditida, tedy zánět srdečního svalu. Léčili jej opakovaně v Nemocnici Hořovice a také v pražské Nemocnici Na Homolce. Před očkováním proti covidu-19 muž neměl žádné dlouhodobé problémy.
Muž má po očkování trvalé následky a chce miliony. Vláda změně zákona brání
V žalobě se domáhal bezmála osmi milionů korun, šlo hlavně o náhradu za ztížení společenského uplatnění, dále o bolestné a náhradu ztráty na výdělku. Obvodní soud pro Prahu 2 žalobu zamítl. Poukázal na to, že podle lékařských zpráv muž odcházel do domácí péče v celkově dobrém stavu, není tedy naplněna podmínka „zvláště závažných“ zdravotních dopadů, což by mohla být třeba těžká invalidita nebo komatózní stavy.
Muž neuspěl ani s odvoláním k Městskému soudu v Praze. Poté podal dovolání k Nejvyššímu soudu, který řízení přerušil a obrátil se na ÚS. Navrhl konkrétně zrušit část takzvaného lex covid, tedy zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění covid-19, a také část zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.
Poukázal jednak na rozpor mezi oběma normami, dále na výkladové nejasnosti, gramaticky chybnou a nelogickou formulaci, a také na přísnost právní úpravy.
Očkovací zákon je protiústavní, tvrdí Nejvyšší soud
Podle Nejvyššího soudu měl ÚS zrušit v obou zákonech slova „zvlášť závažné“. Soudy by pak mohly v každé konkrétní věci posoudit zdravotní následek očkování a stanovit spravedlivou náhradu. Ústavní soudci však dospěli k závěru, že zásah do právní úpravy není nutný, protože ji lze vyložit v souladu s ústavním pořádkem a s ohledem na okolnosti jednotlivých případů.
Ke konkrétní kauze se nyní vrátí Nejvyšší soud. Mužova advokátka Denisa Sudolská věří v úspěch. „Poté, co rozhodne Nejvyšší soud, tak vznikne důležitá judikatura. Lidé konečně budou i na území České republiky odškodněni,“ řekla Českému rozhlasu.