Cestování do Česka zpřísňuje, bude nutný test a pětidenní karanténa

Ukončení karantény bude následně možné nejdříve pátý den PCR testem. Zároveň bude platit povinnost deset dní od příjezdu nosit ideálně respirátor třídy FFP2, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku. Přesná pravidla jsou na webech ministerstva zahraničních věcí a ministerstva zdravotnictví.

V nové nejvyšší kategorii s velmi vysokým rizikem nákazy, značené tmavě červenou barvou, jsou všechny země, které nejsou explicitně uvedeny v nižších stupních cestovatelského semaforu. Původně ministerstvo oznámilo, že před cestou do Česka z těchto států musejí lidé od 5. února podstoupit PCR test, nakonec ale stanovilo do 14. února takzvané přechodné období, kdy je možné do ČR cestovat i s antigenním testem nebo absolvovat test až při vstupu do ČR, tedy v praxi na letišti.

Aktualizovaná cestovatelská mapa. (3. února 2021)

U červených zemí s vysokou mírou rizika bude nutný kromě testu před cestou i další do pěti dnů od přicestování, a to PCR test. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace, povinností je také deset dnů po příjezdu nosit roušku všude mimo domov.

Do této kategorie patří Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Francie, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Německo, Švédsko a Švýcarsko a také Azorské ostrovy (Portugalsko), Madeira (Portugalsko) a Kanárské ostrovy (Španělsko).

Pro oranžové, středně rizikové státy podle cestovatelského semaforu se nově zavádí povinnost absolvovat antigenní nebo PCR test před cestou do České republiky, nesmí být starší než 48 hodin. Patří mezi ně Island, Finsko, Norsko a Řecko.

Zelenou barvu, kterou se vyznačují dostatečně testující státy s mírnou nákazou, má z evropských zemí jen Vatikán, z dalších Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur a Thajsko. Z těchto států je možné cestovat bez podmínek.

Pravidla vstupu a návratu do ČR s účinnosti od 5. února 2021.

Výjimky pro mezinárodní dopravu

Výjimky se stále vztahují na mezinárodní dopravu a tranzit přes ČR. Nezbytné cesty bez testu budou nově umožněny pouze v případě, že nepřekročí 12 hodin namísto dřívějších 24. Výjimku mají také pendleři či lidé, kteří jezdí přes hranice kvůli střídavé péči o děti.

Do Česka od soboty nesmějí cizinci přicestovat z jiných než nezbytných důvodů, vláda to explicitně definovala v usnesení. Kabinet zakázal pobyt cizinců v ČR s výjimkami v případě cest do zaměstnání a škol, nezbytných cest za rodinou či blízkými osobami, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo například na svatbu či pohřeb.