Neděle přinesla 147 nových případů nákazy, reprodukční číslo stále roste

Minulý týden byl ve znamení nárůstu koronavirových případů. Víkend byl tradičně slabší, ale i tak laboratoře odhalily více případů než před týdnem. V neděli přibylo 147 případů, což je o 12 méně než v sobotu.

Počty nově nakažených v mezitýdenním srovnání rostou pět dní v řadě. Číslo, které udává, kolik lidí nakazí jeden pozitivní, vzrostlo na 1,46. V sobotu bylo číslo na hodnotě 1,35. Nad hodnotou jedna, která ukazuje na zrychlování šíření epidemie, se drží od konce června.

Zdravotníci za neděli naočkovali 29 715 lidí. Laboratoře provedly přes 60 000 testů, z toho 13 000 PCR testů a více jak 47 000 testů antigenních. Testovalo se více než minulý víkend.

Epidemie v poslední době zrychluje. Podle odborníků za to může nakažlivější mutace delta, rozvolnění protiepidemických opatření a cestování lidí o prázdninách. Za celý minulý týden odhalily laboratoře v zemi 1354 nakažených. Je to zhruba o 350 více než o týden dříve, a to navzdory tomu, že minulé pondělí a úterý byly svátky.

Nejhůře je na tom s případy na 100 000 obyvatel Plzeňsko a Rokycansko. V těsném závěsu je Praha.

Babiš navrhne zkrácení doby mezi dávkami vakcíny

Premiér v pondělí ve vládní Radě pro zdravotní rizika navrhne, aby se doma mezi dávkami zkrátila na 21 dní. Návrh by platil od čtvrtka pro nově registrované. Babiš chce změnou reagovat na rozšíření mutace delta.

„V pondělí navrhnu zkrácení podání druhé dávky Pfizeru na 21 dní u nově registrujících se, od 15. července,“ řekl.

V pondělí se v Praze otevřou dvě nová očkovací místa, kam budou moci lidé zajít bez předešlé registrace. Premiér Andrej Babiš chce na očkování nalákat hlavně mladé, kteří se návštěvou mohou zapojit i do soutěže o ceny.