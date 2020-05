VIDEO: Negativní i pozitivní. Různé testy říkají o koronaviru něco jiného

„Povědomí o rozdílech mezi jednotlivými druhy testů je u lidí malé,“ říkají mi na odběrovém pracovišti, než mi vedoucí Martina Vršková bodne jehlu do žíly a nasaje krev. To je první test - na protilátky.

„Teď nás čeká to lepší,“ oznamuje mi Vršková a já vidím, že vtipkuje. „Ale to já běžně s pacienty. Někteří muži odběry nesnáší, takže s nimi musíme zabřednout do nějakého hovoru. Já jsem se kvůli tomu třeba učila i fotbalové útočníky. Nejlepší téma je ale doprava v Praze, to si vždycky pokecáme,“ říká a už se blíží dlouhou bílou tyčinkou k mému nosu.

Snaží se mi dovnitř zajíždět pomalu, abych na ni neměl neblahé vzpomínky. V tu chvíli mi už automaticky tečou slzy. Po pár sekundách je hotovo. Druhý stěr budou analyzovat metodou PCR.

V čem je tedy rozdíl? „Co se týká protilátek, tak to je nepřímá reakce toho viru, to znamená analyzujeme až reakci organismu, analyzujeme protilátky, které si pacient na samotný virus vytvoří. U PCR se detekuje nukleová kyselina, tedy zjišťuje se přítomnost viru,“ vysvětluje mi pak vedoucí laboratoře Synlab v Praze 7 Anabela Čížková.

To znamená, že z krve mi hledají protilátky. Výsledky ukážou, zda jsem virus v minulosti prodělal, či ne. Metoda PCR, která analyzuje můj stěr z nosohltanu, pak pouze zjišťuje, zda jsem momentálně infikovaný.

Proto může vyjít jeden test pozitivní a druhý negativní. Může to znamenat, že jsem virus prodělal, aniž bych o tom vůbec věděl, ale nyní jsem zdravý. Nebo naopak jsem nakažený čerstvě, proto stěr vyjde pozitivně, ale jelikož tělo si ještě nezačalo tvořit protilátky, tak krev ukáže, že jsem virus neměl.



Vzorek se nejdřív roztočí v centrifuze

Sledujeme i cestu vzorků po laboratořích. Mou krev přivezl řidič Jirka na pracoviště v Praze 7. Přijímají tu 7 až 9 tisíc vzorků, ty na zjištění protilátek na covid-19 mají přednost a k analýze je předávají okamžitě.

Když se chcete otestovat Testy na protilátky i PCR si může udělat každý, kdo má zájem, nebo potřebuje například potvrzení o bezinfekčnosti. Ceny se laboratoř od laboratoře liší. V té, kde jsme natáčeli, stojí test na protilátky 860 korun, test metodou PCR 1790 korun.

„Nejdříve je jdeme centrifugovat. To znamená že v centrifuze se při určitých otáčkách oddělí tekutá a pevná složka krve. A potom z toho vznikne sérum, ze kterého zpracováváme analýzu na vyšetření protilátek,“ popisuje vedoucí zdravotní laborant Hana Laubová.

Speciální zkumavku s odděleným sérem pak přenesou o patro výš, kde ji zanalyzují. „Když vezmeme celý proces od přijetí vzorku až po zjištění výsledků, tak se bavíme o 3 až 5 hodinách,“ říká vedoucí laboratoře Čížková.

Test mi ukázal výsledek negativní. To znamená, že jsem koronavirus v minulosti neměl. Pokud jsem se ovšem nakazil třeba včera, to se dozvíme až z analýzy stěru.

Ten převezli na pracoviště v Praze 6. V hlavní roli u testů PCR jsou nukleové kyseliny. „Vzorek se po přijetí přemístí do izolační místnosti. Zde dochází k separaci nukleové kyseliny, tady v tom případě se jedná o RNA. Viry mohou být DNA, nebo RNA viry. Co se týká koronaviru, je to 100nanometrový malý jednovláknový obalený RNA virus,“ vysvětluje genetik a mikrobiolog Libor Staněk.

Jakmile oddělí nukleové kyseliny, ať už ručně, nebo v případě velkého množství vzorků to udělá robot, putuje zkumavka dál. Právě na analýzu metodou PCR.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

„Tento virus se dokáže inkorporovat do buněk a tu buňku zničit. To my víme, a proto sledujeme geny, které jsou důležité pro stavbu virového obalu. PCR je velmi jednoduchá metoda, kdy pomocí primerů, polymerázy a bází za střídání teplot dokážeme neustále původní řetězec dělit a cyklit, až se namnoží do několika miliard kopií. Celá ta reakce trvá řekněme hodinu a půl, kdy proběhne 45 cyklů, a tím se pořád množí ta kopie nukleové kyseliny, v tomto případě RNA, díky čemuž se virus detekuje v reálném čase,“ popisuje Staněk, jak se dospěje k výsledkům.

Pravdu jsou schopni znát za dvě a půl až čtyři hodiny od přijetí vzorků. Staněk ujišťuje, že PCR prokáže nákazu prakticky několik hodin po infikaci, druhý den určitě.

„Jedná se o respirační virus. Přenos je kontaktem, dotykem, nejčastěji je to samozřejmě vdechnutím virové partikule. Virus se okamžitě zachytí na epitelu v horních cestách dýchacích. A protože má velmi rychlý reprodukční cyklus, tak jsme schopni ho pomocí PCR zachytit. Proto pokud chceme vědět výsledek okamžitě po kontaktu s nemocným, tak jedinou metodou je PCR. Všechny další metody, jako je stanovení protilátek a podobně, fungují až na základě reakce organismu, to znamená že přichází se zpožděním několika dnů,“ dodává.

Moc, či málo krve v komůrce

Za nepříliš spolehlivé označuje mikrobiolog Staněk rychlotesty. „Tam je ten limit technický. Vy najednou máte pouze kapičku krve, která musí kápnout přesně do komůrky. Jenže buď ta kapička bude velmi malá a může z toho být falešná negativita, protože se ty protilátky nezachytí, nebo pacient bude mít velmi malou virovou nálož, odezva organismu bude proto velmi nízká a opět to nezachytí. Nebo se stane, že do té komůrky namačkáte velké množství krve a v tu chvíli to opět může vypadat jako falešně negativní.

Rychlotesty mají své opodstatnění, ale musí se vycházet z toho, že to je metoda screeningová, technologicky omezená, takže riziko falešné negativity je tam velmi vysoké,“ uzavírá.

Co se týká mého stěru, i ten byl negativní. Koronavirus jsem tedy neměl a ani nemám.



