V neděli přibylo 182 nakažených. Lidem přijdou SMS o 3. dávce očkování

V neděli laboratoře provedly 7 289 PCR testů a 26 142 antigenních testů, vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Reprodukční číslo R se drží nad hodnotou jedna znamenající zrychlování nákazy od konce srpna. Stejně jako loni začal letos počet nově potvrzených případů růst s koncem prázdnin, návratem lidí do práce, dětí do škol a celkově větší mobilitou ve společnosti.

Nejvíce nakažených v celé republice je stále na Opavsku, za posledních sedm dní zde bylo pozitivně testováno 146 lidí na covid-19, což je v přepočtu 83 nakažených na sto tisíc obyvatel.

Incidenční číslo je z pohledu krajů nadále nejvyšší v Praze, kde stouplo na 48 případů nákazy za týden na sto tisíc obyvatel. Naopak nejlépe je na tom Liberecký kraj, kde připadá 11 nakažených na sto tisíc obyvatel za uplynulých sedm dní.



Lidem začnou chodit pozvánky na 3. dávku

V pondělí začíná registrace lidí, kteří měli mezi prvními v Česku dokončené očkování proti covidu-19 a mají zájem o třetí dávku vakcíny posilující jejich odolnost proti nákaze a vážnému průběhu nemoci.

Lidem se začnou rozesílat SMS, že se mohou nechat očkovat třetí dávkou. Jedná se o téměř osm tisíc lidí, kteří měli dokončené očkování mezi prvními. Většinou jsou to zdravotníci nebo senioři, kteří žijí v pobytových zařízeních sociální péče. Do konce září bude mít nárok na další vakcínu asi 40 tisíc lidí, kteří dostali druhou dávku do konce ledna.

Dříve než po uplynutí osmi měsíců od dokončeného očkování mohou lékaři doporučit třetí dávku některým vážně nemocným, zejména lidem s oslabenou imunitou. Jsou to například lidé po transplantacích orgánů.