Koho křísit dřív? Mnozí kadeřníci po domluvě při stříhání štíty odkládají

„Dusíme se a nevíme, co máme dělat dřív; zda křísit kadeřníky nebo zákaznice. Štíty se ale bojíme odložit, takže pracujeme v nich. Já pracuji dvanáct hodin v kuse a ve čtyři hodiny už je mi z toho na omdlení a nemůžu dýchat,“ uvedl Jan Špilar z kadeřnictví Střihoruký Edward v Brně.

Povinnost dvojí ochrany pro kadeřníky se setkala s kritikou již dříve. Objevují se i zmínky o zdravotních i profesních komplikacích. „V kadeřnictví musím stříhat v roušce a štítu a pak jedu autobusem a ve špičce vedle mě sedí člověk v úplně stejné vzdálenosti, jenom v roušce,“ podotýká kadeřnice ze Středočeského kraje, která si přála zůstat v anonymitě.

Dvojí ochrana je zbytečná podle většiny kadeřníků a holičů. „V pracovním řádu od hygieny už máme nařízenou dezinfekci, musíme všechno čistit, pracovní místo, nástroje, musíme pořád větrat, abychom se neudusili. To, co už zákon vyžaduje, by mělo stačit k zamezení šíření,“ komentoval Špilar.

„Mnohem nebezpečnější je, když pan ministr (průmyslu a obchodu Karel Havlíček, pozn. red.) vyhlásil, že kadeřníci mohou stříhat doma. Tam je daleko vyšší riziko nákazy i šíření, než když přijdete do vydezinfikovaného kadeřnictví,“ dodává Špilar. „Kdyby ten návrh prošel, budu šťastný. Volit pana premiéra ale stejně nebudu,“ uzavírá.

Setkali jste se nyní s kadeřníkem či kadeřnicí, který nebo která si štít raději sundal(a)? celkem hlasů: 58 Ano 47 Ne 8 Nevím, nepamatuji si 3

Špatnou zkušenost se štíty má i kadeřnice ze Zlínska, která si přála zůstat v anonymitě. „Se štítem se pracovat nedá. Když si k tomu dám roušku, tak už vůbec ne, špatně se v tom dýchá. Takže nosím jen roušku, ale klientky a klienti si ji mohou sundat,“ říká kadeřnice.

Doplnila, že se obává kontroly a klienty upozorňuje, že musí mít roušku po ruce, aby si ji mohli případně co nejrychleji nasadit. Také upozornila na to, že částka, kterou dostane od státu, jí nevystačí ani na pronájem prostor. Některé z kadeřnic podle ní slíbenou částku ještě nedostaly.

Že je péče o klienta se štítem velmi komplikovaná, potvrzují i některá pánská holičství. Zejména proto, že se s ochrannou pomůckou nedají stříhat vousy, aniž by holič do zákazníka nenarážel. „Samozřejmě se vždycky zákazníka zeptáme, jestli mu nevadí, že si holič štít sundá,“ uvedla recepční jednoho z pražských holičství a dodala, že štít práci výrazně ztěžuje i kvůli odrazu světla

Vláda by o odložení štítů mohla jednat v pondělí

Kadeřníci podle epidemiologa Rastislava Maďara poměrně dlouho z bezprostřední blízkosti dýchají do prostoru hlavy a horních dýchacích cest klientů. Roušky jim po nějaké době navlhnou a snižuje se tím jejich efektivita. Proto byl dodatečně přikázán i štít. Kadeřníci mají dvojí ochranu podle něj chápat jako součást své práce, stejně jako je tomu u zdravotníků.

Kadeřnictví, holičství či „barber shopy“ se znovu otevřely v pondělí 11. května. I když se po 25. květnu uvolní velká část ochranných opatření, dvojí ochrana pro zaměstnance v holičstvích, kadeřnictvích nebo kosmetických salonech bude nadále platit.

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že o situaci mluvil s hygieničkami Jarmilou Rážovou a Zdeňkou Jágrovou. „Ony říkají, že by ty kryty kadeřníci nemuseli mít,“ řekl. Dodal, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch bude mluvit s epidemiologickou komisí.

„Myslím, že v pondělí vládu ‚ukecám‘, aby kadeřníci nemuseli mít ty kryty,“ dodal s tím, že mluvil i se zástupcem kadeřníků Robertem Starým, který je iniciátorem výzvy vládě za zrušení povinnosti štíty nosit.

