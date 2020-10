Zlínsko patří k nejzasaženějším regionům země nákazou covid-19. Krajská nemocnice Tomáše Bati posiluje kapacity, co může. Hned vedle ní je jedno z pracovišť Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Jsou to záchranáři, kdo v těchto dnech svážejí do nemocnic pacienty z domů či sociálních zařízení. Vydali jsme se s nimi na jednu takovou službu.

MAFRA Autor: Petr Topič