Přibylo 5749 nakažených, týdenní incidence je nejnižší od konce října

V přepočtu na 100 tisíc obyvatel v Česku připadá 308 nových případů za poslední týden. Je to nejnižší hodnota od konce října.

Nejhůře je na tom v současnosti Praha-západ, u níž svítí v přepočtu na 100 tisíc obyvatel za sedm dní číslo 517,45. Dobře na tom nejsou ani v okrese Česká Lípa (452,44), naopak nejnižší incidence je na Chebsku (143,27), případně na Tachovsku (182,02).

Musíme se připravit na omikron, hlásá Válek

Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek řekl, že by si lidé měli dát novoroční předsevzetí, že se naočkují. Vrásky na čele mu způsobuje nová mutace koronaviru omikron, která prostupuje celou Evropou.

Denní přírůstky

Chybí aktuální data o covidu Ještě před několika týdny aktualizovat tým ministerstva zdravotnictví číselné údaje o koronavirové infekci mezi osmou až devátou hodinou. S nastupující další vlnou epidemie začalo MZČR, ještě pod vedením Adama Vojtěcha, data vypouštět mezi pátou až šestou hodinou ráno. Jenže na Silvestra potřebná data ze čtvrtku 30. prosince chybí. Na vině jsou problémy na straně MZČR. „Aktualizace dat proběhne dnes se výjimečně se zpoždením během dopoledních hodin. Děkujeme za pochopení,“ dočteme se na stránkách s covidovými statistikami.

Své trable s covidem-19 pocítili i čeští juniorští hokejisté, kterým bylo v polovině turnaje zrušeno mistrovství světa v kanadském Edmontonu. To poté, co se některé týmy jako USA, Rusko, dokonce i Česko, a další, dostali do karantény kvůli nakaženému členovi výpravy.

Vláda z obav před omikronem rozhodla, že od 4. ledna budou moci žádat o třetí, posilující, dávku všichni starší osmnácti let, kteří za sebou mají kompletní dvoukolové očkování. Kromě toho se budou muset nově testovat všichni zaměstnanci (očkovaní i neočkovaní), a to ve tří až pětidenní frekvenci.

Odborníci v čele s Válkem tak chtějí pomocí těchto nástrojů zajistit, aby se co nejvíce minimalizovalo riziko karantén. „Zásadní je, aby byla zachována prezenční výuka ve školách a co nejvíce se minimalizovalo riziko karantén pro školní kolektivy, což je od začátku jedna z mých priorit,“ říká Válek.

Hranice s Rakouskem zůstanou otevřené

Své první jednání v roli ministra zahraničí má za sebou Jan Lipavský. Ve čtvrtek se v Praze český ministr setkal se svým rakouským protějškem Alexanderem Schallenbergem.