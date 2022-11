Maďar: Je kvůli covidu nemyslitelné, aby se nevětralo, když se méně topí

„Čeká nás obohacení virových kmenů dominantních v České republice o subvariantu BQ.1, a také větší zastoupení subvariant BQ.1.1 a BF.7. Pandemie by v rámci dalšího vývoje neměla být podceňovaná, na prevenci je nutné klást důraz i nadále,“ upozorňuje děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar.

Do souvislosti to dává mimo jiné s očkovací situací – ta není podle epidemiologa dostatečná a zaostává za očekáváním. Podle dat ministerstva zdravotnictví má první posilující dávku 4 346 689 lidí, druhou posilující dávku má ale pouze 635 896 osob.

Předseda Národního institutu pro zvládání pandemie - skupiny epidemiologie a prevence covid-19 také volá po tom, aby se ponechalo zasílání SMS zpráv pozitivně testovaným lidem s poučením o dalším postupu. „Pokud někdo nemá výrazné příznaky, většinou chodí dál mezi lidmi. Situaci nám ztěžují i lidé, kteří neví, že jsou pozitivní,“ míní Maďar s tím, že by povinnou karanténu pro kontakty nemocných nezaváděl, rád by ale obnovil sedmidenní izolace pro nakažené.

Lidé budou šetřit, větrat se ale musí

Epidemiolog si uvědomuje, že s příchodem chladnějšího počasí se lidé stáhnou především do uzavřených budov, s ohledem na zdražující energie navíc budou méně větrat, aby následně nemuseli místnosti pracně vytápět, čímž by za energie platili více. To je ale při existenci covidu-19 podle Maďara nemyslitelné a apeluje na lidi, aby větrali.

Případně navrhuje, aby si lidé pořídili čističku vzduchu. „Já sám jsem ji koupil ze svých soukromých zdrojů k synovi do třídy. Dnes jsou již tiché a výkonné, takže v boji s koronavirem nám mohou pomoci,“ popisuje a dodává, že kromě toho nechal svého potomka naočkovat poslední možnou dávkou.

„Příští rok bychom snad už mohli na jaře na mezinárodní úrovni pořešit, jestli nezařadit covid mezi běžné nemoci, ale bude záležet na zimně. Přesto je potřeba prozatím koronavirus nebrat na lehkou váhu, letos v létě zemřelo na covid-19 více lidí než loni a předloni,“ míní a odkazuje se na data ministerstva.

Austrálie zažila nejhorší období

Kromě situace s covidem-19 doktor upozorňuje, že již před Vánocemi dorazí chřipková epidemie, nicméně to nejhorší dorazí až po nich. „Hlavní nápor nastává po Vánocích. Podíl chřipkových nákaz na celkovém počtu infekcí dýchacích cest se zvýší po Novém roce, chřipková epidemie většinou vrcholí v lednu nebo v únoru,“ zmiňuje.

Usuzuje tak podle vývoje nemoci na jižní polokouli. Například Austrálie měla letos nejvíc případů chřipky za posledních pět let. „Máme čas přibližně do ledna nebo února, proto máme čas prozatím lidi informovat, co nás čeká. Kromě rozestupů a respirátorů existuje ještě jedno řešení - očkování,“ dodává.

Obává se, že současná nebo těsně na sebe navazující chřipková sezona by mohla být pro lidi náročněji zvládnutelná. „Současná nebo těsně na sebe navazující chřipková infekce s covidem může způsobit těžší průběh nemoci i u nerizikových jedinců. Situaci v zimním období to může významně komplikovat,“ uvedl.

Velkou výhodou očkování proti chřipce je podle Maďara skutečnost, že zdravotníci mají dané očkování zdarma. Přesto apeluje na veřejnost, aby se nechala očkovat a případně si zjistila, jestli jim ji pojišťovna proplatí.

Děti lze očkovat nosním sprejem

Velkou překážkou při očkování proti chřipce je u malých dětí strach z jehel, vědci proto přišli s možností, jak posílit imunitu i u nejmenších lidí bez toho, aniž by jim způsobili stres.

„Děti mají stres z jehel, proto existuje vakcína Fluenz, která je v nosním spreji. Do každé dírky dostanou 0,01 mililitru roztoku. Z mé ordinace mám zatím zkušenosti, že se látka u má u dětí dobrou toleranci,“ těší ho.

Varuje ale, že by chřipkovou sezonu neměli podceňovat ani zdraví lidé a především ti starší. „Pokud má někdo kolo 65 let a je plně zdravý, nemusí to znamenat, že nákazu zvládne. „Například zápal plic bude pro něj náročněji zvládnutelný než před deseti lety. I zdravé tělo stárne a jeho imunita slábne.“