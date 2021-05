Arenberger: Česká vakcína by se mohla vyrábět u Prahy, rozhodneme do prázdnin

„Vláda dala ministerstvu úkol, aby do konce června prověřilo možnosti dalšího vývoje české vakcíny,“ říká Petr Arenberger. Podle něj má Česká republika dlouholeté zkušenosti s vývojem i výrobou vlastních očkovacích látek. „Byla by škoda na to nenavázat,“ dodává.

Výhoda české vakcíny

Už v březnu prohlásil v Rozstřelu Marek Petráš, přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, že jeho tým připravil prototyp vakcíny, který je funkční a imunizující. Je to konzervativní typ látky, tedy klasická inaktivovaná vakcína, která se hodí i na infekce. Ty, podobně jako covid-19, poměrně často procházejí procesem mutací.

V tom vidí výhodu také ministr zdravotnictví. „Způsob, kterým se tyto vakcíny vyrábějí, je relativně jednoduchý. Podobně postupuje třeba i jeden z čínských výrobců. Ale je potřeba zachovat náležitý postup. My jsme teď ve fázi, kdy jsme schopni potvrdit, že výrobní kapacity mohou být k dispozici v řádu měsíců.“

V úterý proběhlo podle Arenbergera o chystané české vakcíně na ministerstvu zdravotnictví jednání. „Zadal jsem nově úkol Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, aby prověřil, jaké musíme mít k takové vakcíně schvalovací náležitosti. Jsme totiž v tuto chvíli propojeni s Evropskou unií, a to dříve nebylo.“

Výroba kousek za Prahou?

„Nyní vyvstává otázka, zda si můžeme vakcínu vyrábět sami, jestli stačí schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv nebo jestli ji musí schvalovat i Evropská léková agentura. To vše musíme do konce června zodpovědět, abychom o výrobě mohli vůbec uvažovat,“ poznamenává ministr zdravotnictví. Samotná výroba by se podle něj mohla rozjet už v řádu měsíců.

Očkovat takovou vakcínou by se však mohlo nejdříve v příštím roce. „Není špatné mít připravenu tuto variantu, to pro případ, kdyby náhodou v Evropské unii znovu nastal nedostatek očkovacích látek. Navíc výrobní kapacity v ČR jsou k dispozici. Je to na okraji Prahy, ale zatím nechci specifikovat výrobnu. Ale je v podstatě připravená, takže by se po nějakém technickém doplnění dala relativně brzy zprovoznit.“

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger hovořil v Rozstřelu i o tom, kdy by se mohly v ČR začít očkovat děti od 12 let. „Předpokládám, že by k tomu mohlo dojít už během prázdnin. Probíhají i testy pro ještě mladší skupiny, ale tam se připravuje jiné koncentrační schéma,“ řekl ministr.

Covid pas, zkrácené intervaly a fitka

Petr Arenberger se vyjádřil i k tomu, zda by měl být zkrácen interval mezi první a druhou očkovací dávkou. Kvůli nedostatku vakcín došlo v březnu k prodloužení intervalu z původních 21 až na 42 dní.



„Tohle teď není na stole. Statistiky ukazují, že už první dávka po čtrnácti dnech bezpečně chrání před těžkým průběhem nemoci. Musíme si uvědomit, že řada okolních zemí (teď s tím začalo třeba Německo) přistoupila na to, že pro to, aby se člověk považoval za naočkovaného a měl to uvedeno i v covidovém pasu, bude stačit už první dávka,“ vysvětluje ministr.

„Naším cílem je dát první dávku co možná největšímu počtu obyvatel, abychom právě tuto výhodu mohli paralelně nabízet už o prázdninách a nečekat třeba tři měsíce podle původního dávkovacího schématu. Už první dávka nabízí vysokou ochranu,“ míní Arenberger a rád by, aby toto pravidlo platilo po dohodě s ostatními zeměmi EU co nejdříve.

Podle ministra by covidový pas v elektronické podobě měl v ČR fungovat už v průběhu června, přičemž od příštího týdne bude zahájena zkušební verze. Platí zároveň i vládní závazek, že od června by se mohli k očkování registrovat všichni občané ČR starší 16 let.

Ministr chce zároveň urychlit doočkování starších osob, které už se k vakcinaci sice registrovaly, ale stále ještě na ně nepřišla řada. V řádech dnů na to podle něj dohlédnou krajští očkovací koordinátoři.

Petr Arenberger v Rozstřelu také potvrdil, že už od pondělí 17. května by se za přísných hygienických podmínek měla otevřít fitness centra. Bazény nebo wellness centra by se měly zprovoznit do tří týdnů.

Jaké bude letošní covidové léto? Uvolní se opatření jako v minulém roce? Jak bude kontrolován provoz v restauracích a na zahrádkách? A co říká ministr na kritiku, že mu v majetkových přiznáních chybějí milionové příjmy za klinické studie? I na to odpovídal ministr zdravotnictví Petr Arenberger v Rozstřelu.