KOMENTÁŘ: Otravné cookies. Sériové odklikávání souhlasu vede k jeho devalvaci

Nejen internetové obchody, ale i Ústavní soud, vláda, Česká televize či Pražský hrad dnes otravují každého, kdo si chce na jejich webových stránkách něco přečíst. Čím? Výzvou k „povolení cookies“. Je vedlejší, že patrně nevíte, co to slovo znamená. V angličtině je to sušenka, ale na internetu něco jako stopa prozrazující, co si tam prohlížíte. Jste-li na síti jako doma, povolení cookies je zřejmě nejčastější smlouva, kterou denně uzavíráte.

Zákon se zcela míjí s internetovou realitou. Převažující motivací ke klikání na tlačítko „OK“ či „Souhlasím“ je dosáhnout zmizení toho otravného okna. Nikoliv souhlas s průnikem do soukromí.