Kdy jste se poprvé dostal do Československa?

Přijel jsem v roce 1974 nebo 1975, hranice konečně byly po helsinských dohodách o něco víc otevřené. I tak to bylo napjaté. Bylo mi čtrnáct. Pamatuji si, že jsem hranici překračoval ve vlaku někdy kolem čtvrté ráno a všechny nás probudila Pohraniční stráž. Samopal mi namířili na břicho, pes na mě štěkal a strkal čumák do choulostivých míst. Nebylo to nic příjemného.