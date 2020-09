Firma odhaluje zločince z fotek. Velkého bratra použije i česká policie

Terorista, který se chystá nastoupit do letadla. Student, jenž chce do školy pronést zbraň. Stačí se jen ocitnout v záběru kamery a na obrazovce se ihned objeví jméno, věk, vaše oblečení i emoce, které v danou chvíli prožíváte. Technologii rozpoznávání obličejů založenou na umělé inteligenci budou do konce roku využívat policisté v Česku. Za systémem stojí tuzemská firma Cogniware.