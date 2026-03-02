Co si pohlídat před sezonou 2026: přehled očkování zdarma a příspěvků pojišťoven

Tereza Hrabinová
  19:05
Jaro se blíží a s ním první výlety do přírody, práce na zahradě nebo víkendové pobyty na chatě. Než ale vytáhnete kolo a turistické boty, možná by stálo za to vytáhnout i očkovací průkaz.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Sobíšková JanaMAFRA

U většiny očkování je doba vhodná pro podání libovolná. Jedinou výjimku představuje klíšťová encefalitida. I když se proti ní dá očkovat celoročně, nejvhodnější je podzim a zima, aby byla imunita připravena před začátkem sezony. Dokud není pořádné teplo a klíšťata ještě nejsou aktivní.

Jak je to s dalšími očkováními?

Na co se očkovat?

  • Klíšťová encefalitida: Virové onemocnění centrální nervové soustavy, pro které neexistuje léčba, lékaři mohou pouze zmírňovat příznaky. Jedinou prevencí je očkování. Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy v Evropě.

Nemoci od klíšťat lámou rekordy. Pacientů je dvakrát víc než v minulých letech
  • Pneumokokové nákazy: Bakteriální zápaly plic hrozí celoročně, zejména seniorům a lidem s chronickým onemocněním. Jaro je podle odborníků vhodným časem pro toto očkování, aby byl organismus chráněn i mimo hlavní virovou sezónu.
  • Virová hepatitida (žloutenka): U dospělých je klíčová především hepatitida typu B, která může přejít do chronického stadia. Pokud člověk nebyl očkován v dětství, doporučuje se schéma tří dávek. Hepatitida typu A je rizikem nejen při cestách, ale i v běžném životě (nemoc špinavých rukou). Očkování probíhá ve dvou dávkách, případně lze využít kombinovanou vakcínu proti oběma typům (A+B).
  • Meningokokové nákazy: Agresivní bakteriální infekce, které mohou mít velmi rychlý a fatální průběh. Očkování se doporučuje zejména dospívajícím a mladým dospělým, ale také lidem s oslabenou imunitou.
  • RS viry: Virus je aktivní především v zimě a může způsobit vážné komplikace zejména u seniorů. Konzultace s lékařem a naplánování očkování s předstihem zajistí klidnější podzimní sezonu. Očkování je nově hrazeno pro lidi nad 60 let a rizikové skupiny.

Doporučení pro jarní období:

  • Zkontrolujte očkovací průkaz a ověřte, zda máte dokončené základní očkovací schéma.
  • Prověřte termíny posledních dávek a zjistěte, zda není čas na přeočkování.
  • Ověřte si nárok na úhradu nebo příspěvek v rámci preventivního programu své zdravotní pojišťovny.
  • Naplánujte očkování s předstihem u praktického lékaře nebo v očkovacím centru.
Očkování dospělých v ČR
Nemoc / VakcínaVěková skupinaSchéma / PřeočkováníÚhrada ze zákonaPříspěvek
Klíšťová encefalitida18–49 let3 dávky (základní schéma) + booster každých 3–5 letHradí si pacientaž 1 000 Kč
Klíšťová encefalitida50+ let3 dávky (základní schéma) + přeočkování každých 3–5 letPlně hrazeno
TetanusDospělí1 dávka (booster) po 10–15 letechPlně hrazeno
Pneumokok65+ let1 dávka (vybrané vakcíny)Plně hrazeno
Virová hepatitida A i BDospělí3 dávky Hradí si pacientaž 1 000 Kč
Meningokok (A,C,W,Y / B)Dospělí (zejm. rizikoví)1–2 dávky dle typu vakcíny a rizikaHradí si pacientaž 1 000 Kč
RSV60+ let a rizikoví1 dávka (před sezónou)Hradí si pacientaž 1 000 Kč
Černý kašelDospělíminimálně 1 dávka Hradí si pacientaž 1 000 Kč

Příspěvky na očkování

Pojišťovny v rámci preventivních programů nabízejí příspěvky na očkování, která nejsou plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Orientačně se pohybují mezi 700 až 1 000 Kč podle pojišťovny a konkrétní vakcíny.

Příspěvek na očkování klíšťové encefalitidy
PojišťovnaPříspěvek
VZP700 Kč (děti i dospělí)
ZPMV700 Kč (děti i dospělí)
ČPZPaž 1 000 Kč (dospělí), až 1 500 Kč (děti)
OZPaž 1 000 Kč (kupon na očkování)
RBPaž 1 000 Kč
