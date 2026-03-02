Co si pohlídat před sezonou 2026: přehled očkování zdarma a příspěvků pojišťoven

U většiny očkování je doba vhodná pro podání libovolná. Jedinou výjimku představuje klíšťová encefalitida. I když se proti ní dá očkovat celoročně, nejvhodnější je podzim a zima, aby byla imunita připravena před začátkem sezony. Dokud není pořádné teplo a klíšťata ještě nejsou aktivní.
Jak je to s dalšími očkováními?
Na co se očkovat?
- Klíšťová encefalitida: Virové onemocnění centrální nervové soustavy, pro které neexistuje léčba, lékaři mohou pouze zmírňovat příznaky. Jedinou prevencí je očkování. Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy v Evropě.
- Pneumokokové nákazy: Bakteriální zápaly plic hrozí celoročně, zejména seniorům a lidem s chronickým onemocněním. Jaro je podle odborníků vhodným časem pro toto očkování, aby byl organismus chráněn i mimo hlavní virovou sezónu.
- Virová hepatitida (žloutenka): U dospělých je klíčová především hepatitida typu B, která může přejít do chronického stadia. Pokud člověk nebyl očkován v dětství, doporučuje se schéma tří dávek. Hepatitida typu A je rizikem nejen při cestách, ale i v běžném životě (nemoc špinavých rukou). Očkování probíhá ve dvou dávkách, případně lze využít kombinovanou vakcínu proti oběma typům (A+B).
- Meningokokové nákazy: Agresivní bakteriální infekce, které mohou mít velmi rychlý a fatální průběh. Očkování se doporučuje zejména dospívajícím a mladým dospělým, ale také lidem s oslabenou imunitou.
- RS viry: Virus je aktivní především v zimě a může způsobit vážné komplikace zejména u seniorů. Konzultace s lékařem a naplánování očkování s předstihem zajistí klidnější podzimní sezonu. Očkování je nově hrazeno pro lidi nad 60 let a rizikové skupiny.
Doporučení pro jarní období:
|Nemoc / Vakcína
|Věková skupina
|Schéma / Přeočkování
|Úhrada ze zákona
|Příspěvek
|Klíšťová encefalitida
|18–49 let
|3 dávky (základní schéma) + booster každých 3–5 let
|Hradí si pacient
|až 1 000 Kč
|Klíšťová encefalitida
|50+ let
|3 dávky (základní schéma) + přeočkování každých 3–5 let
|Plně hrazeno
|–
|Tetanus
|Dospělí
|1 dávka (booster) po 10–15 letech
|Plně hrazeno
|–
|Pneumokok
|65+ let
|1 dávka (vybrané vakcíny)
|Plně hrazeno
|–
|Virová hepatitida A i B
|Dospělí
|3 dávky
|Hradí si pacient
|až 1 000 Kč
|Meningokok (A,C,W,Y / B)
|Dospělí (zejm. rizikoví)
|1–2 dávky dle typu vakcíny a rizika
|Hradí si pacient
|až 1 000 Kč
|RSV
|60+ let a rizikoví
|1 dávka (před sezónou)
|Hradí si pacient
|až 1 000 Kč
|Černý kašel
|Dospělí
|minimálně 1 dávka
|Hradí si pacient
|až 1 000 Kč
Příspěvky na očkování
Pojišťovny v rámci preventivních programů nabízejí příspěvky na očkování, která nejsou plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Orientačně se pohybují mezi 700 až 1 000 Kč podle pojišťovny a konkrétní vakcíny.
|Pojišťovna
|Příspěvek
|VZP
|700 Kč (děti i dospělí)
|ZPMV
|700 Kč (děti i dospělí)
|ČPZP
|až 1 000 Kč (dospělí), až 1 500 Kč (děti)
|OZP
|až 1 000 Kč (kupon na očkování)
|RBP
|až 1 000 Kč