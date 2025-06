Co si Milada Horáková vyčítala tři hodiny před smrtí? Překvapivě to, co si vyčítají ženy i dnes

Už brzy po sametové revoluci v listopadu 1989 upozorňovala Věra Tůmová, že veřejně propagovaný obraz její sestry Milady Horákové není reálný: „Nechci, aby se z mé sestry dělala nějaká světice. Byla normální, zdravě myslící člověk,“ svěřila se v rozhovoru pro časopis Mladý svět v roce 1990. O mnohém z toho i o povaze a životě Milady Horákové hodně vypovídají zejména dopisy napsané ve vězení. Kromě politických a humanitních postojů také odhalují vztahy v rodině a nejniternější myšlenky právničky a sociální pracovnice, demokratické političky a feministky, která celý život usilovala především o pomoc potřebným i za cenu vlastních ztrát.

Dopisy na rozloučenou

Již 28. prosince 1989 napsala Věra Tůmová dopis na Ministerstvo spravedlnosti se žádostí o vrácení dopisů: „Den před svou popravou má sestra napsala dva dopisy, jeden mně a jeden své dceři Janě, a prosila mne, abych se domáhala jejich vydání. Přes opětné žádosti a urgenci mi však dopisy vydány nebyly. Musím předpokládat, že neobsahovaly pouze osobní rozloučení, ale i určitou formu její politické závěti.“

V lednu 1990 pak o totéž požádala i dcera Milady Horákové Jana Kánská. Ministryní spravedlnosti byla v té době Dagmar Burešová, známá jako obhájkyně Palachovy rodiny, Milana Kundery a dalších lidí pronásledovaných režimem. Především její zásluhou se podařilo vysledovat stopu a dopisy nakonec předat.

Národní archiv k 75. výročí procesu s Miladou Horákovou odhalil spis i osobní věci (29. května 2025)

Bylo jich nakonec mnohem více, protože Milada se chtěla tímto způsobem rozloučit také se svým manželem a jeho matkou, se svým otcem a přáteli. Se svolením rodiny byly dopisy následně publikovány, aby se Miladino poselství už nikdy nepodařilo umlčet.

Milada Horáková a kult osobnosti

Zatímco do roku 1989 usiloval režim, aby se na Miladu Horákovou co nejvíc zapomnělo, od roku 1990 povýšila na ikonu odboje proti komunismu a budovatelské perzekuce. Zatímco v roce 1950 se stala obětí kultu osobnosti Klementa Gottwalda, po revoluci byla její vlastní osobnost obětována kultu mučednice Milady Horákové.

Vystaveni novým gigantickým pomníkům zapomínáme, že šlo o živou ženu, která měla své klady a zápory a mnohdy řešila stejné starosti jako my ostatní.

Ženská otázka byla v jejím životě klíčová

Jako pracovnice Ústředního sociálního úřadu hlavního města Prahy, předsedkyně Rady československých žen a poslankyně se kromě pomoci lidem v nouzi a existenční podpory pro matky soustředila také na zajištění stejných pracovních podmínek a vzdělání pro ženy.

Pocházela sice z tradičně fungující rodiny a její maminka byla v domácnosti, sama však byla pracující matkou a dobře si uvědomovala, že jsou takové ženy společensky znevýhodněné a současně pod velmi kritickým drobnohledem veřejnosti. Přestože její manžel Bohuslav ji v její práci velmi podporoval, stejně byla vystavena dilematu mnoha žen, které musí práci i rodinu skloubit. Kvůli svému veřejnému zapojení neměla Milada na rodinu mnoho času a o dceru se starala vychovatelka. Jana Kánská sama potvrzuje, že hlavními osobami jejího dětství byli tatínek a dědeček.

Svatební foto novomanželů Milady a Bohuslava Horákových - únor 1927

Provinění vůči dceři

Nikdy si nepřestala vyčítat, že kvůli svému veřejnému a politickému zapojení se dceři dostatečně nevěnovala a mnoho let strávily odloučené. Po zatčení v roce 1940 byli oba manželé kvůli zapojení do protifašistického odboje od dcery Jany odtrženi až do návratu v roce 1945. Druhé zatčení Milady a nucený útěk Bohuslava za hranice v roce 1949 rodinu rozdělily definitivně.

Poté, co ji tribunál odsoudil jako matku ohrožující válkou vlastní dceru i všechny děti v ČSR (zápisy z výslechů byly v tomto smyslu záměrně stylizovány), musí se obhajovat i před svými nejbližšími: „Prosím Vás, pro všechno krásné, co bylo mezi námi: odpusťte. Stalo se to tak nějak proti všemu očekávání. Tolik jsem si přála už Vám nikdy neublížit, když jsem psala podobný list o svém odsouzení v drážďanském vězení uprostřed nacistického šílenství. Tolik jsem slibovala tomu trsu lučních zvonečků na lipském vězeňském dvoře, který tam zůstal uprostřed rozvalin po bombardování, že už nikdy nebudu dávat před Vámi ničemu na světě přednost. A přece to zas dopadlo jinak,“ napsala Milada Horáková své rodině 24. června 1950, tedy necelé tři dny před popravou. „A já měla takové nepřekonatelné volání v sobě. Vždycky něco řeklo ,To musíš’, a já pak jsem tomu dávala nejen celou sebe, ale brala jsem i Vám.“

Odpuštění hledá především u své jediné dcery: „Budeš jednou, až dorosteš, o tom mnoho a mnoho přemýšlet, proč Tvá máma, i když byla milující a Tys byla jí největším darem, tak podivně řídila svůj život. Najdeš snad potom správné rozřešení tohoto problému, najdeš snad správnější, než bych mohla provést dnes já sama.“

I žena, která si dnes získala takovou úctu a respekt za svou práci, se před smrtí trápí otázkami, zda neselhala jako matka. Zdá se až neuvěřitelně paradoxní, že některé věci ze zkrátka nemění. A to včetně věčného dilematu matek, které vždy musí jednu část své úlohy upozadit a v obou případech jsou pak vystaveny kritice nebo prožívají pocit viny.

Milada Horáková však neupřednostnila sebe před svými nejbližšími, naopak při své práci myslela jako vždy na ostatní: „Ale já jsem svůj úkol, tady na světě, chápala tak, že prospívám Tobě a právě Tobě, když se starám, aby byl život lepší a aby všem dětem se žilo dobře.“

Jeden z posledních snímků zachycujících šťastné rodinné chvíle. Jana začala v sezoně 1947-48 chodit do tanečních.

Kde se bere odvaha žen bojovat a umírat za vlast?

Velkou roli v rozhodnutí Milady Horákové stavět se proti nespravedlnosti a vést proti totalitě odboj určitě hrála její výchova a velmi kvalitní vzdělání, schopnost vést dialog a potřeba dívat se na vše kritickým pohledem. Pro mnoho lidí té doby bylo však rozhodující také období, kdy se narodili.

Vznik Československa Miladu zastihl v necelých sedmnácti letech a éra „budování státu“ provázela její studia. Tato generace tedy nevnímala samostatnou republiku jako samozřejmost, ale jako něco, o co se oni i jejich rodiče museli zasloužit. Přirozeně se také svobody nechtěla vzdát bez boje.

„Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo,“ píše ve svém posledním dopise, kde hovoří jak o svobodě jednotlivce a svobodě názoru, tak i o společnosti, pro kterou celý život pracovala. Přes všechny pochybnosti nakonec při posledním setkání řekla své dceři i sestře o svém přesvědčení, že jednala správně.

Zdroj citací: Zora Dvořáková, Jiří Doležal: O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě, Praha 2001