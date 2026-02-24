Co se to na nás žene? Mapa teplotních anomálií v předpovědi zahrnuje i Česko

Zimní období s vydatnými sněhovými srážkami v Evropě náhle a výrazně ustupuje. Po téměř měsíční sérii atlantických tlakových níží a rozsáhlých povodních na Iberském poloostrově a ve Středomoří se evropský kontinent přesouvá k jarním teplotám.
Tento týden se atmosférická geometrie mění v důsledku vývoje vysoké amplitudy hřebenu, poháněného vysokým tlakem. Ten se se šíří na sever od Pyrenejského poloostrova a Středozemního moře a účinně potlačuje vliv polárního proudění nad kontinentem. Výsledkem bude výrazné oteplení.
V polovině týdne bude teplotní kontrast mezi centrální a západní Evropou velmi výrazný. Teplý vzduch se nejprve rozšíří ze Španělska a Portugalska do Francie, Německa a zemí Beneluxu, kde teploty vystoupají na 20 až 25 °C.
Výrazně vyšší teploty se očekávají také v alpské oblasti, včetně míst, kde se v poslední době hromadil sníh ve vyšších nadmořských výškách. To může vést k rychlému tání sněhu a lokálním povodním.
Rychlé tání sněhu a déšť zasáhly už v pondělí i Českou republiku. Meteorologové proto vydali výstrahu před povodňovou bdělostí, která platí na úterý, středu a čtvrtek celkem v devíti krajích.
Teplo bude ve druhé polovině týdne postupně sílit a šířit se ze střední do východní Evropy a na Balkán, což přinese neobvykle mírné počasí také do Itálie a na Balkánský poloostrov. Už ve středu mají teploty v přízemních vrstvách atmosféry vystoupit na 12 až 15 °C.
Nejsilnější teplotní anomálie se očekávají nad Francií, Beneluxem, Německem a střední Evropou a přes Dánsko zasáhnou až jižní Švédsko a Norsko.
Od poloviny do konce týdne se výrazně teplejší vzduchová hmota rozšíří také nad střední Evropu a Balkán. V Německu, České republice, Rakousku, Slovinsku a Chorvatsku mohou teploty v nížinách vystoupat na 14 až 18 °C.
Podle aktuální předpovědi evropských meteorologů budou odchylky teplot na konci února v nížinách dosahovat 12 až 16 stupňů Celsia nad dlouhodobým průměrem, uvádí server Severe Weather.