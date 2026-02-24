Co se to na nás žene? Mapa teplotních anomálií v předpovědi zahrnuje i Česko

Poslední únorový týden přinese velké části Evropy výraznou ochutnávku jara. Nad střední Evropu se má rozšířit silná teplotní vlna, která překročí sezonní normy a přinese „agresivní předzvěst jara“ s teplotami kolem 20 °C, uvádí server Severe Weather.
Předpověď teplotních abnormalit na středu 25. února 2026

Předpověď teplotních abnormalit na středu 25. února 2026

Předpověď tlaku pro Evropu na středu 25. února 2026
Předpověď teplot pro Evropu na čtvrtek 26. února 2026
Předpověď teplot pro střední Evropu v pátek 27. února 2026
Předpověď teplotní abnormality na pátek 27. února 2026
Zimní období s vydatnými sněhovými srážkami v Evropě náhle a výrazně ustupuje. Po téměř měsíční sérii atlantických tlakových níží a rozsáhlých povodních na Iberském poloostrově a ve Středomoří se evropský kontinent přesouvá k jarním teplotám.

Tento týden se atmosférická geometrie mění v důsledku vývoje vysoké amplitudy hřebenu, poháněného vysokým tlakem. Ten se se šíří na sever od Pyrenejského poloostrova a Středozemního moře a účinně potlačuje vliv polárního proudění nad kontinentem. Výsledkem bude výrazné oteplení.

V polovině týdne bude teplotní kontrast mezi centrální a západní Evropou velmi výrazný. Teplý vzduch se nejprve rozšíří ze Španělska a Portugalska do Francie, Německa a zemí Beneluxu, kde teploty vystoupají na 20 až 25 °C.

Výrazně vyšší teploty se očekávají také v alpské oblasti, včetně míst, kde se v poslední době hromadil sníh ve vyšších nadmořských výškách. To může vést k rychlému tání sněhu a lokálním povodním.

Rychlé tání sněhu a déšť zasáhly už v pondělí i Českou republiku. Meteorologové proto vydali výstrahu před povodňovou bdělostí, která platí na úterý, středu a čtvrtek celkem v devíti krajích.

Teplo bude ve druhé polovině týdne postupně sílit a šířit se ze střední do východní Evropy a na Balkán, což přinese neobvykle mírné počasí také do Itálie a na Balkánský poloostrov. Už ve středu mají teploty v přízemních vrstvách atmosféry vystoupit na 12 až 15 °C.

Nejsilnější teplotní anomálie se očekávají nad Francií, Beneluxem, Německem a střední Evropou a přes Dánsko zasáhnou až jižní Švédsko a Norsko.

Od poloviny do konce týdne se výrazně teplejší vzduchová hmota rozšíří také nad střední Evropu a Balkán. V Německu, České republice, Rakousku, Slovinsku a Chorvatsku mohou teploty v nížinách vystoupat na 14 až 18 °C.

Podle aktuální předpovědi evropských meteorologů budou odchylky teplot na konci února v nížinách dosahovat 12 až 16 stupňů Celsia nad dlouhodobým průměrem, uvádí server Severe Weather.

