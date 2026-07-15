Výhledy evropského modelu ECMWF naznačují, že po víkendu přijde do části Evropy výraznější ochlazení. Nad západní a střední Evropu se v neděli začne prosazovat tlaková níže a chladnější atlantický vzduch. A to by mělo ukončit současnou vlnu veder zejména ve střední Evropě a na Balkáně.
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Modely naznačují změnu cirkulace kolem 20. července. V týdenních prognózách se objevuje přechod od výrazně nadprůměrných teplot k hodnotám bližším normálu nad částí západní a střední Evropy. ECMWF však zdůrazňuje, že v tomto časovém horizontu jde o pravděpodobnostní výhled, nikoli o přesnou předpověď.
Mapa s pravděpodobností anomálií v počasí do úterý 21. července ukazuje pro Česko, Slovensko a Polsko zelené a modré barvy, které mají v žebříčku EFI (zkratka slov Extreme Forecast Index – index extrémního počasí) záporné hodnoty. Mapa s vývojem teplot na sedm dní zbarvila Česko také zeleně, což značí průměrné teploty pod dvacet stupňů Celsia.
I podle výhledu českých meteorologů pro období do konce července budou příští týdny pod dlouhodobým teplotním průměrem, který se pohybuje mezi 18,5 až 20,2 stupni Celsia.
První ochlazení má podle nich do Česka dorazit už v sobotu. Zatímco na pátek předpovídají teploty 25 až 29 a na Moravě a ve Slezsku 30 až 34 stupňů, v sobotu o skoro pět stupňů méně, 21 až 26, na jižní Moravě až 29 °C.
V neděli pak teploty spadnou pod dvacet stupňů, nejvyšší odpolední se budou pohybovat mezi 19 až 24, na jižní Moravě bude až 27 °C. Na začátek příštího týdne pak předpovídají 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě zpočátku až 25 °C.
Co je ECMWF
Evropské centrum pro střednědobou předpověď (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF) je nezávislá mezivládní organizace, která sdružuje 22 členských a 12 spolupracujících států. Česká republika získala status spolupracující země 1. srpna 2001. ECMWF provozuje jeden z nejvýkonnějších superpočítačů v Evropě a disponuje největším archivem předpovědních dat z numerického modelu. Vznikla v roce 1975 a sídlí v anglickém Readingu. ECMWF si u většiny parametrů dlouhodobě drží pozici nejpřesnějších predikcí.