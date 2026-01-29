Co když se pod vámi proboří led? Záchranář ve vodě ukazuje, co a jak udělat

Autor:
  16:35
Co dělat, když se pod vámi proboří led na rybníku nebo vodní nádrži? Jak se dostat z vody do bezpečí a jak pomoci v podobné situaci druhému? Se záchranou nezačínejte bez rozmyslu, jinak může stát život i vás.

Zimní počasí s mrazy nebo teplotami kolem nuly láká k zimním radovánkám. Bruslení, klouzání či chůze po ledu se ale mohou stát nebezpečnou záležitostí. Led při kolísavých teplotách opětovně rozmrzá a zamrzá, a i když je zdánlivě silný, jeho kvalita nemusí být taková, aby udržela člověka. Co dělat, když se pod vámi proboří led?

Vyrážíte o víkendu bruslit? Tyhle jednoduché tipy vám mohou zachránit život

Co dělat, když sám spadnu do vody?

Jak se dostat z ledové vody vlastními silami, radí hasiči ze Středočeského kraje na instruktážním videu. Připravili si ho pro milovníky bruslení poté, co museli zachraňovat čtyři lidi, kteří se propadli ledem na Turyňském rybníku v Kamenných Žehrovicích u Kladna.

1. Otočte se správným směrem
Když „zahučíte“ do vody, je nutné se rychle vynořit a zorientovat. Obraťte se směrem, odkud jste k slabému místu přišli. Na tu budete vylézat. „Protože vím, že tam je to pevný,“ vysvětluje hasič na zmíněném videu.

2. Zaseknout a přitáhnout
O led se opřete rukama a snažte se vytáhnout nahoru. Líp vám to půjde, když se budete moci do ledu něčím zaseknout. Ideální jsou speciální bodce, které se nosí na šňůře kolem krku, takže je v případě potřeby máte hned po ruce. Podobnou službu vám udělají také třeba dva šroubováky, zvažte ale, s čím na krku chcete bruslit.

3. Pohybujte se jako mrož. Nebo tuleň
Jakmile budete mít venku těžiště (trup), plazte se dál od otvoru v ledu, případně se kutálejte, jako když válíte sudy. Nepokoušejte se vstát! Při poloze v leže se vaše váha lépe rozloží a led ji snáz unese. Odvalte se nebo odplazte na stoprocentně pevný led, případně až ke břehu.

Co s sebou k zamrzlému rybníku?

  • ideálně parťáka, bez něj je záchrana mnohem obtížnější
  • nabitý telefon pro přivolání pomoci
  • náhradní oblečení, termodeku nebo termopodložku
  • teplý slazený nápoj v termosce (ne alkohol)
  • vybavení: lano, ledové bodce, v nouzi větev nebo prkno

4. Teplo, teplo a teplo
Jakmile jste na břehu a v relativním bezpečí, myslete na teplo. I když organismus, který právě zažil teplotní šok v ledové vodě, vám nemusí hned signalizovat, že potřebuje zahřát, tento bod nepodceňte.

Jak popsala v reportáži před několika lety Markéta Machačová, která si vyprošťování z vody sama vyzkoušela: „Všichni postávají v bundách, neoprenech a ochranných oblecích. Já zažívám v tričku a tříčtvrtečních elasťácích po zkušenosti s ledovou vodou příjemnou euforii, která mi pomalu koluje v žilách a zahřívá mě.“

Pro zahřátí je nezbytné svléknout promočené věci, obléknout se do suchého a zabalit do deky. Vnitřní prohřátí podpoří teplé nápoje, rozhodně ale ne s alkoholem!

Měření tloušťky ledu na Lipně. Síla byla tentokrát 18 cm.

Tenký led se pozná i podle prosakující vody u břehů.

Redaktorka vyzkoušela, jaké to je dostat se z mrazivé vody ven.

Jak pomoci člověku, pod kterým se propadl led?

Hlavní pravidlo: nerozběhněte se hned za ním po ledu! Hrozilo by vám to samé, co jemu. Neuvážená snaha o pomoc by mohla skončit dvojnásobnou tragédií.

1. Volejte tísňovou linku (150 hasiči, 112 jednotné číslo tísňového volání). Je-li nablízku víc lidí, je dobré, když jeden volá tísňovou linku a druhý se pustí do záchrany.

2. Najděte dlouhý předmět, který hodíte nebo podáte člověku ve vodě. Ideálně tak, abyste mohli stát sami na břehu, v horším případě na pevném ledu.

3. Pokud se člověk ve vodě nemůže dostat ven, třeba kvůli zranění nebo proto, že jde o malé dítě, musíte myslet na to, jak rozložit svou váhu.

Jak popsal Michal Dvořák, který před čtyřmi roky zachránil tři děti ze Zámeckého rybníka v Žamberku: „Nešel jsem ale bezmyšlenkovitě, tušil jsem, že i pode mnou se led proboří. Rozhlédl jsem se a skočil jsem do náhonu pro větev, kterou jsem tam viděl, bez ní bych do vody nešel. Posledních pár metrů jsem se už k místu, kde byly pod vodní hladinou děti, plazil.“

Bez větve bych do vody nešel, vylíčil zachránce dětí pod ledem

4. Nezapomeňte na zahřátí.

Jak vyzkoušet pevnost ledu

Nejlepší je riziku proboření ledu předcházet. Jak? Nejlépe tím, že nebudete vstupovat na led, který není dostatečně pevný.

  • Led pokrytý vodou: pozor, tento led už rozmrzá. I kdyby byl silný, jeho kvalita je pochybná.
  • Led, pod kterým jsou vidět bílá místa, nebo dokonce celé bílé plochy: mezi ledem a vodní hladinou se vytvořila vzduchová kapsa, led neleží na vodě, ale trčí ve vzduchu. Vysoké riziko proboření, na takováto místa a do jejich okolí nevstupujte.
  • Bílý, mléčný led: vznikl zmrznutím vrstvy rozbředlého sněhu, která ležela na původním ledu a při tání zcela nerozmrzla. Tento led už nikdy nebude mít dobrou kvalitu, ani kdyby v následujících dnech výrazně mrzlo.
  • Led pod vrstvou sněhu: sníh na ledu nemusí být překážkou, problém je ale v tom, že kvůli němu na led nevidíte. Nepoznáte, zda se pod ním ukrývá silný, pevný led připomínající sklo, nebo nekvalitní, rozmrzající slabý led.

Jaký led je bezpečný?

V tabulce uvádíme hodnoty, jaké jsou považované za bezpečné. Vždy ale záleží i na kvalitě ledu a částečně i na tom, jakým způsobem se po něm pohybujete.

Jak silný led je bezpečný?
20 a více cmBuďte bez obav, tento led vás bez problémů unese.
Kolem 15 cmBruslení možné, neunese ale např. skútr.
10 cmUvádí se jako mezní hodnota, kdy led unese jednoho dospělého člověka.

Mimochodem, v minulosti panovaly jiné představy o tloušťce bezpečného ledu. Například o ledu síly 8 cm, která je dnes považovaná za příliš nízkou, se ještě v roce 1908 psalo: „Unese jezdce nebo pěší vojsko v řadě přecházející nestejným krokem.“ Zda byli lidé odvážnější nebo ledy pevnější, necháváme na zvážení čtenáři. Opatrnost ale radíme všem.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lživé informace, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Rusko přišlo o 1,2 milionu vojáků, tvrdí zpráva. Kreml hrozivou bilanci odmítá

Mrtví vojáci po ukrajinském úderu ve vojenském výcvikovém prostoru u okupované...

Zpráva washingtonského Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) uvádí, že Rusko od rozpoutání války proti Ukrajině v únoru 2022 přišlo o 1,2 milionu vojáků. To je více než kterákoli...

Na Rakovnicku se převrátila cisterna, tisíce litrů benzinu a nafty unikly i do potoka

Při havárii cisterny na Rakovnicku uniklo zhruba 8 tisíc litrů pohonných hmot....

Na Rakovnicku u obce Žďár ve čtvrtek časně ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Podle odhadu uniklo přes osm až deset tisíc litrů pohonných látek, převážně nafty. Část se hasičům...

29. ledna 2026,  aktualizováno  17:41

Vojenští piloti berou o sto procent méně než ti civilní, zlobil se Babiš

Projekt nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu je v takovém stadiu,...

Premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální síti ve čtvrtek, po návratu z návštěvy vojenské letecké základny v Čáslavi, zveřejnil nové video. „Co je absolutně neuvěřitelné, že naši nejlepší piloti mají o...

29. ledna 2026  17:33

Navzdory instinktu. Láska samotářských rysů odporuje poučkám z učebnice

Na fotopasti je vidět netradiční soužití mladé rysí kočky a staršího samce.

V lesích na Prachaticku se odehrává rysí romance, která vůbec neodpovídá poučkám z odborné literatury. Mladá rysí kočka se tam pohybuje se starším samcem mimo období říje. Přitom rys ostrovid je...

29. ledna 2026  17:26

Koalice prosadila návrh, který usnadní propouštění státních úředníků

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Andrej Babiš a Karel Havlíček...

Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh zákona o státních zaměstnancích, kterým chce vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě usnadnit propouštění státních úředníků. Má nahradit dosavadní zákon o...

29. ledna 2026  5:52,  aktualizováno  17:25

Žena odmítla dát muži cigaretu, tak ji pořezal a utekl. Pátrá po něm policie

Policie zveřejnila fotografii, na níž může být muž podezřelý z napadení ženy v...

Policisté pátrají po podezřelém muži, který v úterý večer na autobusovém nádraží v Chrudimi napadl ženu a způsobil jí řeznou ránu. Žena skončila v nemocnici. Důvodem bylo, že mu odmítla dát cigaretu....

29. ledna 2026  17:02

Vzniká biografie Miloše Zemana. Píše ji historik Macháček, autor Gustáva Husáka

Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)

Na podzim vyjde biografie exprezidenta Miloše Zemana. Na knize pracuje oceněný historik Michal Macháček. Ten se do povědomí veřejnosti dostal především díky své biografii o Gustávu Husákovi. Macháček...

29. ledna 2026  15:31,  aktualizováno  17:01

Polsko ukázalo opevnění východní hranice. Čeká nás intenzivní rok, hlásí armáda

Polská armáda pracuje na opevnění své východní hranice. (26. ledna 2026)

Polsko v uplynulém roce výrazně posílilo opevnění své východní hranice a zajistilo na 60 kilometrů pohraničí. Nově zveřejněné fotografie ukazují zátarasy, terénní překážky i další infrastrukturu,...

29. ledna 2026  16:38

Co když se pod vámi proboří led? Záchranář ve vodě ukazuje, co a jak udělat

Slepé rameno takto zamrzlo po šesti letech. (leden 2024)

Co dělat, když se pod vámi proboří led na rybníku nebo vodní nádrži? Jak se dostat z vody do bezpečí a jak pomoci v podobné situaci druhému? Se záchranou nezačínejte bez rozmyslu, jinak může stát...

29. ledna 2026  16:35

Meteorologové upravili výstrahu před sněžením. Záchranáři řešili desítky nehod

U obce Třebnice na Domažlicku havarovala 4 osobní auta. Jedno z nich skončilo...

Sněhové přeháňky a teploty kolem nuly komplikovali dopravu po Česku. Ve Středočeském kraji některé spoje MHD nevyjely, jiné nabírají zpoždění. Ze Slezska, konkrétně okolí Bruntálska, hlásili řidiči...

29. ledna 2026  7:49,  aktualizováno  16:26

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

29. ledna 2026  14:29,  aktualizováno  16:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Z týdne jen dva až tři dny. Vysoké ceny zkracují lyžařské zájezdy

Oproti jiným sezonám není Špindlerův Mlýn před Silvestrem přeplněný. (30....

Hoteliéři na horách čekají solidní obsazenost během jarních prázdnin na úrovni 80 až 85 procent. Přes tato optimistická čísla se trend v dovolených Čechů vyrážejících za zimní pokrývkou zásadně mění....

29. ledna 2026  15:57

Orbán už je unavený, míní většina Maďarů. Jeho voliči chtějí proruskou náhradu

Maďarský premiér Viktor Orbán (18. prosince 2025)

Premiér Viktor Orbán už je unavený a nezpůsobilý nadále vést zemi. Podle nejnovějšího reprezentativního průzkumu společnosti Publicus si to myslí 55 procent maďarské populace. Oslovení respondenti už...

29. ledna 2026  15:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.