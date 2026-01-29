Zimní počasí s mrazy nebo teplotami kolem nuly láká k zimním radovánkám. Bruslení, klouzání či chůze po ledu se ale mohou stát nebezpečnou záležitostí. Led při kolísavých teplotách opětovně rozmrzá a zamrzá, a i když je zdánlivě silný, jeho kvalita nemusí být taková, aby udržela člověka. Co dělat, když se pod vámi proboří led?
Co dělat, když sám spadnu do vody?
Jak se dostat z ledové vody vlastními silami, radí hasiči ze Středočeského kraje na instruktážním videu. Připravili si ho pro milovníky bruslení poté, co museli zachraňovat čtyři lidi, kteří se propadli ledem na Turyňském rybníku v Kamenných Žehrovicích u Kladna.
1. Otočte se správným směrem
Když „zahučíte“ do vody, je nutné se rychle vynořit a zorientovat. Obraťte se směrem, odkud jste k slabému místu přišli. Na tu budete vylézat. „Protože vím, že tam je to pevný,“ vysvětluje hasič na zmíněném videu.
2. Zaseknout a přitáhnout
O led se opřete rukama a snažte se vytáhnout nahoru. Líp vám to půjde, když se budete moci do ledu něčím zaseknout. Ideální jsou speciální bodce, které se nosí na šňůře kolem krku, takže je v případě potřeby máte hned po ruce. Podobnou službu vám udělají také třeba dva šroubováky, zvažte ale, s čím na krku chcete bruslit.
3. Pohybujte se jako mrož. Nebo tuleň
Jakmile budete mít venku těžiště (trup), plazte se dál od otvoru v ledu, případně se kutálejte, jako když válíte sudy. Nepokoušejte se vstát! Při poloze v leže se vaše váha lépe rozloží a led ji snáz unese. Odvalte se nebo odplazte na stoprocentně pevný led, případně až ke břehu.
Co s sebou k zamrzlému rybníku?
4. Teplo, teplo a teplo
Jakmile jste na břehu a v relativním bezpečí, myslete na teplo. I když organismus, který právě zažil teplotní šok v ledové vodě, vám nemusí hned signalizovat, že potřebuje zahřát, tento bod nepodceňte.
Jak popsala v reportáži před několika lety Markéta Machačová, která si vyprošťování z vody sama vyzkoušela: „Všichni postávají v bundách, neoprenech a ochranných oblecích. Já zažívám v tričku a tříčtvrtečních elasťácích po zkušenosti s ledovou vodou příjemnou euforii, která mi pomalu koluje v žilách a zahřívá mě.“
Pro zahřátí je nezbytné svléknout promočené věci, obléknout se do suchého a zabalit do deky. Vnitřní prohřátí podpoří teplé nápoje, rozhodně ale ne s alkoholem!
Jak pomoci člověku, pod kterým se propadl led?
Hlavní pravidlo: nerozběhněte se hned za ním po ledu! Hrozilo by vám to samé, co jemu. Neuvážená snaha o pomoc by mohla skončit dvojnásobnou tragédií.
1. Volejte tísňovou linku (150 hasiči, 112 jednotné číslo tísňového volání). Je-li nablízku víc lidí, je dobré, když jeden volá tísňovou linku a druhý se pustí do záchrany.
2. Najděte dlouhý předmět, který hodíte nebo podáte člověku ve vodě. Ideálně tak, abyste mohli stát sami na břehu, v horším případě na pevném ledu.
3. Pokud se člověk ve vodě nemůže dostat ven, třeba kvůli zranění nebo proto, že jde o malé dítě, musíte myslet na to, jak rozložit svou váhu.
Jak popsal Michal Dvořák, který před čtyřmi roky zachránil tři děti ze Zámeckého rybníka v Žamberku: „Nešel jsem ale bezmyšlenkovitě, tušil jsem, že i pode mnou se led proboří. Rozhlédl jsem se a skočil jsem do náhonu pro větev, kterou jsem tam viděl, bez ní bych do vody nešel. Posledních pár metrů jsem se už k místu, kde byly pod vodní hladinou děti, plazil.“
4. Nezapomeňte na zahřátí.
Jak vyzkoušet pevnost ledu
Nejlepší je riziku proboření ledu předcházet. Jak? Nejlépe tím, že nebudete vstupovat na led, který není dostatečně pevný.
- Led pokrytý vodou: pozor, tento led už rozmrzá. I kdyby byl silný, jeho kvalita je pochybná.
- Led, pod kterým jsou vidět bílá místa, nebo dokonce celé bílé plochy: mezi ledem a vodní hladinou se vytvořila vzduchová kapsa, led neleží na vodě, ale trčí ve vzduchu. Vysoké riziko proboření, na takováto místa a do jejich okolí nevstupujte.
- Bílý, mléčný led: vznikl zmrznutím vrstvy rozbředlého sněhu, která ležela na původním ledu a při tání zcela nerozmrzla. Tento led už nikdy nebude mít dobrou kvalitu, ani kdyby v následujících dnech výrazně mrzlo.
- Led pod vrstvou sněhu: sníh na ledu nemusí být překážkou, problém je ale v tom, že kvůli němu na led nevidíte. Nepoznáte, zda se pod ním ukrývá silný, pevný led připomínající sklo, nebo nekvalitní, rozmrzající slabý led.
Jaký led je bezpečný?
V tabulce uvádíme hodnoty, jaké jsou považované za bezpečné. Vždy ale záleží i na kvalitě ledu a částečně i na tom, jakým způsobem se po něm pohybujete.
|20 a více cm
|Buďte bez obav, tento led vás bez problémů unese.
|Kolem 15 cm
|Bruslení možné, neunese ale např. skútr.
|10 cm
|Uvádí se jako mezní hodnota, kdy led unese jednoho dospělého člověka.
Mimochodem, v minulosti panovaly jiné představy o tloušťce bezpečného ledu. Například o ledu síly 8 cm, která je dnes považovaná za příliš nízkou, se ještě v roce 1908 psalo: „Unese jezdce nebo pěší vojsko v řadě přecházející nestejným krokem.“ Zda byli lidé odvážnější nebo ledy pevnější, necháváme na zvážení čtenáři. Opatrnost ale radíme všem.