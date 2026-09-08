Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kvůli nálezu na Šumavě lidé hledají, co je fosgen. Jeho účinky jsou zákeřné

Pavla Žáková
  14:01

Fotogalerie1

Rezavý sud s jedovatou látkou | foto: Chat GPT

Co je fosgen, jak působí na člověka a proč může být smrtelně nebezpečný? Otázky kolem prudce jedovatého plynu teď vyvolal nález stovek sudů s nebezpečnými chemikáliemi na Šumavě. Přinášíme odpovědi na to nejdůležitější, co lidé o fosgenu hledají.

Fosgen je podobně jako yperit jedovatý bojový plyn, který byl poprvé použit za první světové války. V šumavském národním parku podle korigovaného vyjádření poslance Filipa Turka přímo neuniká, ale mohl by vzniknout reakcí jiných látek při požáru.

Šumavu otravují toxické látky po armádě. Turek mluvil o yperitu, pak o fosgenu

Co je fosgen?

Fosgen byl v první světové válce v boji použitý jen několikrát, ale zato s ničivými účinky. Chemicky jde o sloučeninu chloru, která má při běžných teplotách podobu bezbarvého plynu. Jeho chemická značka je COCl2. Na lidský organismus působí toxicky hned na několika úrovních. Napadá plíce, pokožku a také oči.

Při styku s vodou, a tedy i s vlhkou tkání lidského těla, u něj dochází k hydrolýze, což znamená, že se rozkládá na jiné sloučeniny. Vzniká přitom mimo jiné kyselina chlorovodíková, což je podobné jako u yperitu. Obdobné je také to, že rozkladné produkty ničí buněčné membrány. Při vdechnutí dochází k poničení plicních buněk, vzniku edému, hromadění tekutiny a kolapsu dýchání.

Hořké okurky a cukety nejezte. Jak funguje kukurbitacin, a co v těle způsobí

Může být fosgen v půdě?

Fosgen patří na seznam zakázaných bojových látek. Vyrábí se ale pro účely v chemickém průmyslu a podle Wikipedie je snadno dostupný. Používá se například při výrobě matrací, izolací, lepidel či krytů elektroniky. V hotových výrobcích už ale fosgen obsažen není a není ani pravděpodobné, že by se dostal do půdy.

I kdyby k tomu nějakým způsobem došlo, z půdy by se vypařil, případně by se ho část hydrolyzovala na oxid uhličitý a kyselinu chlorovodíkovou. „V zemi mohou ležet snad chlorovaná rozpouštědla, ze kterých fosgen teprve vznikne – a k tomu je potřeba oheň, žhavý kov nebo ultrafialové záření,“ uvádí český web VTM zaměřený na vědu, techniku, vesmír, dopravu a nové technologie.

Umíme zlikvidovat yperit, oznámili čeští vědci

Co dělá fosgen v lidském těle?

U organismů vystavených fosgenu bývá příčinou smrti plicní edém. Kromě toho ale fosgen poškozuje (poleptává) i kůži a oči. Když ho v roce 1915 nasadili Němci u Yper (po nichž získal název známější yperit), zasáhl 1 069 vojáků, z toho téměř 120 zemřelo. Stal se tak nejsmrtelnější chemickou zbraní první světové války.

Toxické látky kolem nás mohou unikat ze zdí i z nábytku, varuje expertka

Za objevem tohoto nebezpečného plynu stojí anglický chemik John Davy, který ho syntetizoval a popsal v roce 1812. Populárně vědecký web VMT uvádí, že Davy nechal v uzavřené nádobě na slunečním světle směs oxidu uhelnatého a chloru. Světlo spustilo reakci, která se navenek projevila vymizením zelenožluté barvy chloru. Davy pak výslednou sloučeninu, zrozenou díky světlu, pojmenoval podle řeckých slov Phos (světlo) a Gennaó (rodit).

Proč je fosgen tak nebezpečný?

Toxický plyn je nebezpečný i proto, že jeho účinky se dostavují se zpožděním. Může trvat hodiny i den. Tkáně zasahuje postupně, teprve pokud člověk přežije dva až tři dny po zasažení, má velkou šanci na přežití.

Jeho záludnost spočívá i v tom, že je neviditelný a téměř není cítit. Ve vyšších koncentracích páchne jako zatuchlé seno či nezralá kukuřice. Člověk zápach ale zaznamená až ve chvíli, kdy je překročena smrtelná koncentrace.

Na rozdíl od yperitu se rychle rozptýlí, jeho použití se tak dá hůře prokázat.

Ministr Igor Červený o nebezpečných látkách na Šumavě:

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Babišovu vládu čeká hlasování o nedůvěře. Chtějí ho lidovci, ODS i TOP 09

Přímý přenos
Jan Grolich, Marian Jurečka a Jana Filipovičová na tiskové konferenci...

Lidovci se rozhodli podle předsedy strany Jana Grolicha iniciovat hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Osloví kvůli tomu další opoziční strany. A podpisy k vyvolání mimořádné schůze dají i...

8. září 2026  12:28,  aktualizováno  14:24

Neoprávněně dojí stát, řekl Hřib o Babišovi. Navrhl jednat o jeho střetu zájmů

Přímý přenos
Tisková konference poslaneckého klubu České pirátské strany. Na snímku Vendula...

Poslanci budou znovu schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků i doprovodnou novelu, ve které chtějí ANO, SPD a Motoristé sobě omezit pravomoci prezidenta při pověřování a...

8. září 2026  6:10,  aktualizováno  14:21

Za útok katanou na turisty dostal vietnamský prodavač 12 let vězení a vyhoštění z Česka

Městský soud v Praze řeší případ vietnamského prodavače, který vzal podle...

Mladému prodavači, který loni před vánočními svátky zaútočil v centru Prahy na zákazníky z Itálie, v úterý pražský městský soud uložil 12 let vězení, na neurčito ho také vyhostil z České republiky....

8. září 2026  14:12

Babiš je v potenciálním střetu zájmů, řekl Brusel. Nezajímá, neřeším, reaguje premiér

Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. Na...

Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a rovněž z kohezních fondů. Uvedla to mluvčí Evropské...

8. září 2026  12:53,  aktualizováno  14:05

Cenu Medy Mládkové si v Museu Kampa převzala sochařka Pavla Sceranková

Laureátka čtvrtého ročníku Ceny Medy Mládkové Pavla Sceranková

V pražském Museu Kampa již počtvrté udělila odborná komise Cenu Medy Mládkové. Ocenění pro význačné současné umělce si pro letošní rok z areálu Sovových mlýnů odnáší výtvarnice Pavla Sceranková. Za...

8. září 2026  11:01,  aktualizováno  14:03

Bydlení? Propadák, hodnotí Pražané. Politici se před volbami přou, jak dostat metropoli z krize

Pražští politici se v úterý přeli o řešení bytové krize v metropoli. Ve hře je...

Téměř osmdesát procent Pražanů hodnotí dostupnost bydlení v hlavním městě jako velmi špatnou, více než polovina dotazovaných ji oznámkovala pětkou. Viní z toho vlastníky investičních bytů, stát, ale...

8. září 2026  14:02

V Německu dopadli podezřelého ze série sabotáží, zadrželi ho při dopravní kontrole

ilustrační snímek

Německá policie zadržela muže podezřelého ze série sabotáží na elektrické síti na několika místech země. Podle agentury DPA vzbudil pozornost policistů poblíž západoněmecké elektrárny Weisweiler...

8. září 2026  12:42,  aktualizováno  14:01

Kvůli nálezu na Šumavě lidé hledají, co je fosgen. Jeho účinky jsou zákeřné

Rezavý sud s jedovatou látkou

Co je fosgen, jak působí na člověka a proč může být smrtelně nebezpečný? Otázky kolem prudce jedovatého plynu teď vyvolal nález stovek sudů s nebezpečnými chemikáliemi na Šumavě. Přinášíme odpovědi...

8. září 2026  14:01

Označili mou píseň za AI, směje se Soukup. Jaká budoucnost čeká filmovou hudbu?

Premium
Hostem pořadu Rozstřel je hudební skladatel Ondřej Soukup.

Umělá inteligence dnes dokáže vygenerovat jakoukoliv hudbu na jedno kliknutí. Včetně té filmové. Co to znamená pro skladatele, kteří se jí věnují celý život? V rozhovoru, který vznikal na festivalu...

8. září 2026

„Obelhal národ i prezidenta.“ Politici reagují na verdikt o Babišově střetu zájmů

Zahájení horké části kampaně hnutí STAN na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad,...

Premiér Andrej Babiš svým jednáním dlouhodobě poškozuje Česko a lže, reagují zástupci opozice na stanovisko Evropské komise, podle kterého je předseda vlády v potenciálním střetu zájmů. Brusel...

8. září 2026  13:50

Vzpruha pro vojáky. Kreml pošle na frontu knížecí ostatky, vybral kus ruky

Ruský prezident Vladimir Putin si prohlédl relikvie ruského knížete Dmitrije...

Část nedávno nalezených ostatků ruského vojevůdce Dmitrije Donského, kterého pravoslavná církev prohlásila za svatého, bude odeslána k vojenským jednotkám válčícím proti Ukrajině, aby ruští vojáci...

8. září 2026  13:48

Autu se při stoupání do kopce odpojil přívěs, řidička za ním už nestihla reagovat

ilustrační snímek

Pořádně vyděsit se musela řidička osobního vozu Škoda Scala, kterou v pondělí ráno na Trhonicku potkala nevídaná situace. Před ní jedoucí šestatřicetiletý řidič nákladního auta MAN s přívěsem začal...

8. září 2026  13:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×