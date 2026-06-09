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Co je Den hrdinů druhého odboje a proč se připomíná 18. června

Matouš Waller
  13:23
Ve čtvrtek 18. června si připomeneme Den hrdinů druhého odboje. Jako významný den je od roku 2017 věnován památce všech domácích i zahraničních protinacistických odbojářů. Jakou událost spojenou s 18. červnem připomíná?
Památku československých parašutistů, kteří za druhé světové války provedli...

Památku československých parašutistů, kteří za druhé světové války provedli úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, si v Praze připomněly stovky lidí. (18. června 2023) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Atentát na Reinharda Heydricha
Okno krypty a pozůstatky střelby v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze.
Výklenky pro rakve se v době, kdy do krypty proudila voda, staly posledním...
Pietní vzpomínka při příležitosti 76. výročí boje a úmrtí československých...
32 fotografií

Datum 18. června, jež připomíná hrdinství českého národa během druhé světové války, je odvozeno od hořkého konce operace Anthropoid v kryptě Pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici.

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Právě v ní se po útoku na říšského protektora Reinharda Heydricha z konce května 1942 ukrývalo sedm parašutistů. Jako první se do kostela přesunul 28. května Jaroslav Švarc z výsadku Tin, kterého následoval Jan Kubiš (Anthropoid) a Josef Valčík (Silver A), potom dvojice z výsadku Bioscop Josef Bublík s Janem Hrubým, a také velitel Out Distance Adolf Opálka. Jako poslední se kaplanovi Vladimíru Petřkovi představil 1. června Jozef Gabčík (Anthropoid).

Zbývající z pražské osmičky parašutistů, Karel Čurda (Out Distance), se o převedení do kostela nedověděl a 28. května odjel z vlastního rozhodnutí k matce do obce Nová Hlína u Třeboně.

Odboj v české historii

Historie Československa mluví o třech odbojích.

  • První usiloval o konec Rakouska-Uherska a vznik samostatného státu v roce 1918
  • Druhý (1939–1945) byl namířený proti nacistům
  • Třetí odboj pak škodil komunistickému režimu. Začal po únorovém převratu v roce 1948, definitivně skončil až Sametovou revolucí.

Ještě v polovině června se zdálo, že hlavní jádro spolupracovníků a parašutisté budou moci pokračovat v odbojové činnosti. Pak ale přišla Čurdova zrada, jehož udání z 16. června vedlo k odhalení úkrytu parašutistů. Ti zde také 18. června svedli svůj poslední boj s osmi sty příslušníky gestapa a jednotek SS, kteří kostel zcela obklíčili.

Němci se je pokoušeli vypudit slzným plynem a vyplavit pomocí hadic z vodou, které zastrkovali do krypty. Parašutisté hadice pomocí žebříku strkali ven, jeden horlivý protektorátní hasič ale žebřík zachytil a vytáhl. Pak esesáci rozbili starou náhrobní desku zakrývající vchod do krypty a sestoupili dolů. Obránci nakonec v beznadějné situaci volili dobrovolnou smrt.

„Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme, slyšíte? Nikdy!“ - byla poslední slova parašutistů, která zazněla z krypty.

Karel Čurda dostal čtvrtinu z vypsané dvacetimilionové odměny, stejná suma čekala dalšího zrádce, parašutistu Viliama Gerika, zbytek se rozdělil mezi sedm občanů říše a 53 menších udavačů z Protektorátu. Čurda i Gerik byli po skončení války popraveni v dubnu 1947 za zločiny vlastizrady.

Památku československých parašutistů, kteří za druhé světové války provedli úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, si v Praze připomněly stovky lidí. (18. června 2023)
Atentát na Reinharda Heydricha
Okno krypty a pozůstatky střelby v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze.
Pietní vzpomínka při příležitosti 76. výročí boje a úmrtí československých parašutistů u kostela sv. Cyrila a Metoděje, odhalení pamětních destiček zabitých výsadkářů (18. 6. 2018)
32 fotografií

Celá operace a dopadení ukrytých hrdinů vyvolala v Čechách i na Moravě nelítostný teror. Nacisté během brutálních represí zavraždili přes tisíc pět set obyvatel, další stovky lidí odvlekli do koncentračních táborů a zcela vyhladili několik obcí.

V kryptě je dnes volně přístupný Národní památník hrdinů heydrichiády, s expozicí uvedenou k 80. výročí souboje parašutistů s okupanty v červnu 2022.

Samotný 18. červen je jako Den hrdinů druhého odboje významným teprve od roku 2017. S novelou svátkového zákona tehdy přišla řada politiků napříč politickým spektrem.

Mezi významné dny v českém kalendáři patří také 27. květen, kdy v roce 1942 odbojáři spáchali atentát na nelítostného nacistu a jednoho z hlavních architektů holokaustu Reinharda Heydricha, připomíná se jako Den národního vzdoru.

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V souvislosti s druhou světovou válkou se také připomínají:

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Co je Den hrdinů druhého odboje a proč se připomíná 18. června

Památku československých parašutistů, kteří za druhé světové války provedli...

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