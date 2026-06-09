Co je Den hrdinů druhého odboje a proč se připomíná 18. června

Datum 18. června, jež připomíná hrdinství českého národa během druhé světové války, je odvozeno od hořkého konce operace Anthropoid v kryptě Pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici.
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Právě v ní se po útoku na říšského protektora Reinharda Heydricha z konce května 1942 ukrývalo sedm parašutistů. Jako první se do kostela přesunul 28. května Jaroslav Švarc z výsadku Tin, kterého následoval Jan Kubiš (Anthropoid) a Josef Valčík (Silver A), potom dvojice z výsadku Bioscop Josef Bublík s Janem Hrubým, a také velitel Out Distance Adolf Opálka. Jako poslední se kaplanovi Vladimíru Petřkovi představil 1. června Jozef Gabčík (Anthropoid).
Zbývající z pražské osmičky parašutistů, Karel Čurda (Out Distance), se o převedení do kostela nedověděl a 28. května odjel z vlastního rozhodnutí k matce do obce Nová Hlína u Třeboně.
Odboj v české historii
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Ještě v polovině června se zdálo, že hlavní jádro spolupracovníků a parašutisté budou moci pokračovat v odbojové činnosti. Pak ale přišla Čurdova zrada, jehož udání z 16. června vedlo k odhalení úkrytu parašutistů. Ti zde také 18. června svedli svůj poslední boj s osmi sty příslušníky gestapa a jednotek SS, kteří kostel zcela obklíčili.
Němci se je pokoušeli vypudit slzným plynem a vyplavit pomocí hadic z vodou, které zastrkovali do krypty. Parašutisté hadice pomocí žebříku strkali ven, jeden horlivý protektorátní hasič ale žebřík zachytil a vytáhl. Pak esesáci rozbili starou náhrobní desku zakrývající vchod do krypty a sestoupili dolů. Obránci nakonec v beznadějné situaci volili dobrovolnou smrt.
„Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme, slyšíte? Nikdy!“ - byla poslední slova parašutistů, která zazněla z krypty.
Karel Čurda dostal čtvrtinu z vypsané dvacetimilionové odměny, stejná suma čekala dalšího zrádce, parašutistu Viliama Gerika, zbytek se rozdělil mezi sedm občanů říše a 53 menších udavačů z Protektorátu. Čurda i Gerik byli po skončení války popraveni v dubnu 1947 za zločiny vlastizrady.
Celá operace a dopadení ukrytých hrdinů vyvolala v Čechách i na Moravě nelítostný teror. Nacisté během brutálních represí zavraždili přes tisíc pět set obyvatel, další stovky lidí odvlekli do koncentračních táborů a zcela vyhladili několik obcí.
V kryptě je dnes volně přístupný Národní památník hrdinů heydrichiády, s expozicí uvedenou k 80. výročí souboje parašutistů s okupanty v červnu 2022.
Samotný 18. červen je jako Den hrdinů druhého odboje významným teprve od roku 2017. S novelou svátkového zákona tehdy přišla řada politiků napříč politickým spektrem.
Mezi významné dny v českém kalendáři patří také 27. květen, kdy v roce 1942 odbojáři spáchali atentát na nelítostného nacistu a jednoho z hlavních architektů holokaustu Reinharda Heydricha, připomíná se jako Den národního vzdoru.
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V souvislosti s druhou světovou válkou se také připomínají:
- 27. leden jako Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti připomíná osvobození nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim (1945)
- 9. březen jako Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi v roce 1944
- 10. červen jako Den památky obětí vyhlazení obce Lidice