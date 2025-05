Pro neúspěšné uchazeče o místo na střední škole se už v pondělí 19. května otevře druhé kolo přijímacího řízení. V něm si deváťáci mohou opět podat dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou a další maximálně tři přihlášky na ostatní maturitní i nematuritní obory.

Pozor! Druhé kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří se nikam nedostali v prvním kole, případně se přijetí vzdali. Pokud se dítě v prvním kole nikam nehlásilo, může si ve druhém kole podat přihlášku jen do nematuritních oborů.

Jaké školy spouští druhé kolo?

Z jakých škol si mohou deváťáci vybrat, zjistí od 19. května v portálu DiPSy. Všichni ředitelé škol, které mají ještě nenaplněnou kapacitu, v systému zveřejní, v jakých oborech nabízejí kolik míst. Jestli ale vypíše druhé kolo, je vždy na rozhodnutí ředitele dané školy.

Není třeba obcházet nebo obvolávat jednotlivé školy, jestli by se v nich nenašlo ještě jedno místo. Všechna volná nahlašují do systému DiPSy.

Pozornost při hledání oborů věnujte zkratkám u formy studia, v digitálním systému jsou také obory pro dálkové nebo kombinované studium.

Kdy a jak se podávají přihlášky?

Termíny druhého kola 19. května 2025 – ředitel střední školy zveřejní, zda otevře druhé kolo přijímacího řízení 26. května 2025 – končí možnost podávat přihlášku do druhého kola 24. června 2025 – zveřejnění výsledků druhého kola

Od úterý 20. května do pondělí 26. května je možné podat přihlášku do druhého kola. Podmínky jsou stejné jako u kola prvního. Žáci si podávají maximálně pět přihlášek (2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez talentové zkoušky).

I v tomto kole si žák seřadí školy podle priority, opět jej rozřadí algoritmus.

Přihlášku lze odeslat přes portál DiPSy, tedy plně elektronicky. Do něj se lze přihlásit přes identitu občana, případně bankovní identitu. Možné je ale do školy doručit přihlášku i papírově. Nebo mohou uchazeči využít výpis z DiPSy, který si vytisknou, ručně podepíšou a fyzicky doručí papírově či poštou na školu.

Píší se znovu jednotné přijímací testy?

Jednotné přijímací testy z češtiny a matematiky se už ve druhém kole nepíší. Dětem se počítají nejlepší výsledky z prvního kola a pro přijímací řízení mají stejnou váhu. Znamená to, že o školy ve druhém kole budou děti bojovat s tím bodovým ziskem, který získaly v dubnu. Je ale možné, že si střední škola vypíše vlastní školní zkoušky, případně přijetí podmíní úspěšným vstupním pohovorem.

Víceletá gymnázia Žáci pátých a sedmých tříd, kteří se hlásili na víceletá gymnázia, mají situaci komplikovanější. Protože zájem převyšoval kapacitu osmiletých gymnázií dvojnásobně a šestiletých trojnásobně, na většinu uchazečů se nedostalo. Víceletá gymnázia druhá kola přijímacích zkoušek vypisují jen výjimečně. Školy a jejich případné volné kapacity se objeví na portálu DiPSY v pondělí 19. května. Z nich mohou uchazeči vybírat. Pro uchazeče pak platí stejný harmonogram jako pro deváťáky.

Co když dítě jednotné testy v dubnu nepsalo?

Pro ty, kteří jednotné přijímací zkoušky v letošním roce neskládali a přesto se o místo ve škole hlásí v druhém kole, nastává omezení. Žáci už nové přijímací zkoušky nepíšou a do druhého kola s nimi jdou body z prvního kola jednotné přijímací zkoušky. Uchazeč, který se jednotné přijímací zkoušky v prvním kole neúčastnil, nemůže ve druhém kole podat přihlášku do maturitních oborů. Právě pro maturitní obory je totiž jednotná přijímací zkouška povinná.

Co musí uchazeč splnit, aby se na školu v dalším kole dostal?

Zmíněné školní zkoušky, vstupní pohovory nebo třeba motivační dopisy si školy do podmínek přijetí zařazují podle vlastního uvážení. Termíny zkoušek, a to i těch talentových, musí škola vypsat v rozmezí od 9. června do 12. června. Zkoušky se budou konat vždy na konkrétních školách, které je vypisují. O tom, co je pro úspěšné přijetí potřeba, informují jednotlivé školy samostatně na svém webu.

Kdy se děti dozví výsledky?

Výsledky druhého kola budou zveřejněny 24. června 2025. Informace o přijetí či nepřijetí opět bude v informačním systému DiPSy a na veřejném místě ve škole (typicky na dveřích nebo úřední desce)

Jak je to s odvoláním?

Dříve platilo, že pokud byl uchazeč na vybrané škole „pod čarou“, mohl se posunout v pořadí a na školu se dostat. Toto již neplatí, všechna místa budou díky prioritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů. Odvolání se podává v případě, kdy má uchazeč podezření na porušení pravidel přijímacího řízení. Třeba když po něm škola požaduje lékařské potvrzení, ale nejsou pro to důvody.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, to znamená nejpozději v pondělí 19. května. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje nebo pražskému magistrátu. Přes portál DiPSy se odvolání nepodává.