Nedostatek míst na školách by vyřešila proměna gymnázií, radí odborníci

Na střední školy se letos hlásí rekordní počet deváťáků. Obrovský přetlak panuje především v Praze a středních Čechách, v jiných krajích je situace lepší. „Obecně je míst na středních školách dostatek. Zájemci by měli vybírat tak, aby šance přijetí byly co největší. Každý ze žáků by se měl dostat na nějakou střední školu, bohužel ne vždy na tu vysněnou,“ řekl ve vysílání CNN Prima NEWS prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.

A jak problém s nedostatečnou kapacitou v některých regionech řešit? „Stoupá zájem o všeobecné vzdělávání, což kopíruje trendy na Západě. Jedno z řešení navýšení kapacity by mohlo být předělání víceletých gymnázií na čtyřletá. Z jednoho osmiletého totiž můžete udělat dvě čtyřletá. Taková varianta by byla nejméně bolestivá, ale politicky asi nejméně průchodná,“ uvedl programový ředitel společnosti EDUin Miroslav Hřebecký.

„Každoročně řešíme nedostatky míst v mateřských či základních školách, teď se nám ta demografická křivka přesunula na školy střední. Důvodů existuje více. Ne vždy se včas reaguje na demografický trend. Demografie buď stoupá, nebo klesá. Měli bychom zajistit prostředí, abychom na to mohli pružně reagovat,“ sdělila Renata Zajíčková.

Poslankyně z ODS a pedagožka zároveň připomněla, že zodpovědnost za strukturu středních škol nesou kraje. „Ministerstvo školství stanovuje jen dlouhodobý záměr. Rozhodnutí ale musí udělat kraje. Poptávka po gymnáziích skutečně stoupá, což je v pořádku. Kraje na to reagují, například Praha,“ dodala v pořadu 360°.

Mezi žáky, kteří se hlásí na střední školu, patří více než 106 tisíc dětí. Deváťáků je letos o 11 tisíc více než loni. Při volbě dalšího studia tak studenti musí částečně taktizovat. „Vzhledem k počtu žáků gympl asi není dobrou volbou. Bylo lepší si vybrat nějakou lehčí školu, aby byla šance, že se tam dostanu,“ ví deváťák Jáchym.

I podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR Renaty Schejbalové přitom žáci chtějí přednostně jít studovat právě na gymnázium. „Je to asi tím, že nejsou ještě plně vyhranění,“ uvedla pro CNN Prima NEWS.

Ředitelé středních škol sami radí kromě vysněné školy zahrnout i – lidově řečeno – sázku na jistotu. „Ideální je, aby si žáci zvolili jednu školu, kterou si opravdu přejí, a druhou, která je, řekněme, taková ústupová varianta. Jinými slovy vybrat i plán B pro případ, že plán A nevyjde,“ radí zástupkyně ředitelky Základní školy Eden Martina Černá.

Deváťáci se často shodnou, že kdyby neměli doučování a nechodili na placené přípravné kurzy, nemají šanci se na vysněnou střední školu dostat. „Od září chodím na doučování z matiky i češtiny a také na přijímačky nanečisto,“ přiznává deváťák Jan. Rodiče za přípravu svých dětí zaplatí v součtu i desetitisíce korun. Poslední možnost podat přihlášky mají žáci do středy 1. března.