Snížení platů ve zdravotnictví může vést ke stávce a krizi, varuje Prymula

„Jsme v situaci, kdy je potřeba šetřit ve všech resortech. Ve zdravotnictví je ale třeba šetřit velmi uvážlivě. Máme zkušenosti z minulé krize, zdravotníci mají obrovský vyjednávací až vydírací potenciál. Pokud se rozhodnou jít do stávky, taháme za kratší provaz,“ upozornil v pořadu Nový den na CNN Prima NEWS epidemiolog Roman Prymula.

Ve zdravotnictví se podle něj dá ušetřit v tom, jak časté máme kontakty s lékařem. „Kvůli každé hlouposti běžíme za nějakým lékařem. Měli bychom dát větší část medicíny do distanční formy, kde stačí telefonická konzultace,“ řekl Prymula s tím, že zbytečně plýtváme také léky.

Pokud dojde ke snížení tarifních platů, může podle Prymuly hrozit krize ve zdravotnictví. „Je tu propad reálné mzdy o více než šest procent, vysoká inflace, a ještě řekneme, že chceme snižovat tarifní platy? To je pro zdravotnický personál taková rána, že se může stát, že půjdou do stávkové pohotovosti. A když si představíme, že by odmítli poskytovat péči, to je věc, která by mohla vést k zásadní krizi,“ řekl Prymula.

Důležitá je podle něj také komunikace s pacienty. „Lidé už nemají problém ventilovat své problémy veřejně. Sebelepší nemocnici můžou zničit dvě mediální kauzy,“ řekl Prymula a dodal, že je to leckdy složité, protože existují „kverulanti“, kteří do nemocnice volají opakovaně a zatěžují její aparát neuvěřitelným způsobem.

„Měli jsme případ, kdy pacient v Hradci volal asi stokrát, zakázal jsem s ním komunikovat a vygradovalo to do té podoby, že přišel s vidlemi a ohrožoval personál,“ sdělil konkrétní zkušenost Prymula.