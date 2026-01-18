Aktivistická parta posilněná alkoholem, obvinil Havlíček Piráty po jednání Sněmovny

Zástupci vlády a opozice stran se v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News vrátili k rekordně dlouhému jednání o vyslovení důvěry vládě, které trvalo 25 hodin čistého času. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) obvinil opoziční Piráty, že se při jednání proměnili v aktivistickou partou posilněnou alkoholem.
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) řekl, že zástupci vládní koalice se v rámci jednání snažili být věcní a vystoupení všech jejich zástupců trvalo maximálně stanovených 30 minut.

Ve svém hodnocení jednání poslanecké sněmovny se opřel do opozičních stran a poukázal na jejich nepřipravenost. „Neměli jste lídra, který by reagoval.“ řekl. Zástupci opozice podle Havlíčka v sále prakticky nebyli a trávili většinu času v bufetu. Konkrétně Piráty pak označil za aktivistickou skupinu posilněnou alkoholem.

Babiš spílal Pirátům. Neslintejte nám na poslankyně, opáčil mu Bartoš

Michaela Šebelová (STAN) však byla toho názoru, že opoziční strany byly na jednání dobře připraveny. Naopak obvinila vládní politiky, že se báli diskuze. Samotné jednání označila ze „nudu v Praze“. Reagovala tak na prohlášení Karla Havlíčka, který předtím pojmenoval vládnutí Petra Fialy coby premiéra jako „nudu v Brně“.

Zástupkyně Pirátů Olga Richterová se následně připojila ke kritice zástupců vládních stran. „Rozhodli jste se absolutně neodpovídat,“ vyčetla Karlu Havlíčkovi. Zároveň přiznala, že některé formulace, které zástupci Pirátů v rámci jednání vyslovili směrem k vládě Andreje Babiše, nebyly zcela vhodné.

Macinka svými grimasami naštval opoziční poslance. Dětinské, napomenul ho Válek

Předmětem debaty se na chvíli staly i grimasy předsedy Motoristů Petra Macinky, které se v předchozích dnech staly hitem internetu. Podle ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé) měl Macinka smůlu, že byl zrovna vedle řečníka a tudíž byl celou dobu vidět v záběru kamer.

Marek Výborný (KDU-ČSL) Macinkovy grimasy označil za pitvoření. Ze zástupců opozice byl však jediný, kdo vládu kromě kritiky také pochválil. Konkrétně ocenil pokračování muniční iniciativy, byť jí vláda „pouze moderuje“.

Patová situace ohledně Turka

Jedním z výrazných témat debaty byla i otázka jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Moderátorka Terezie Tománková označila situaci za patovou.

Podle Karla Havlíčka má prezident právo na názor, v současnosti už ale „vystřílel všechny možnosti“. ANO kvůli Turkovi nehodlá tlačit koaliční partnery do kouta. Koho na ministra navrhnou, je dle Havlíčka jejich věc. Havlíček v souvislosti se jmenováním Filipa Turka připomněl i situaci z roku 2021, kdy tehdejší prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Jana Lipavského (tehdy za Piráty) ministrem zahraničí.

Koalice prosadila usnesení, ať Pavel dodržuje Ústavu při jmenování ministrů

Tehdejší premiér Petr Fiala (ODS) měl v úmyslu podat na Zemana kompetenční žalobu. K tomu ale nedošlo, jelikož Zeman nakonec svolil Lipavského ministrem jmenovat.

Marek Výborný (KDU-ČSL) vládu vyzval, ať kvůli Turkovi na prezidenta podá kompetenční žalobu. To podporuje i Olga Richterová. Zároveň se ale nediví, že prezident nechce Turka jmenovat. Filipa Turka označila za „pana hajlujícího moštáře“, který podle ní nemá úctu k zákonu. Premiér Andrej Babiš opakovaně řekl, že kompetenční žalobu podávat nechce.

Premiéra pak Richterová považuje za Turkovu loutku. Marek Výborný i Michaela Šebelová oba v souvislosti se jmenováním Filipa Turka přidali, že Babiš je slabý premiér.

Boris Šťastný v debatě znovu potvrdil, že Motoristé o kompetenční žalobu na prezidenta usilovat nebudou.

SPD a Motoristé potvrdili, že nevydají Babiše a Okamuru ke stíhání

Dále v debatě zazněla například i otázka možnosti vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD) a Boris Šťastný řekli, že SPD a Motoristé nebudou ve Sněmovně hlasovat pro vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) ani Tomia Okamury (SPD).

V diskuzi došlo i na státní rozpočet a jeho schodek, kdy moderátorka Tománková připomněla výpočet ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), která do výsledného čísla nezapočetla evropské peníze.

