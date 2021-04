Nejtěžší bylo říct o rakovině rodině, popsala bývalá politička Krnáčová

„Nejtěžší bylo, když jsem o rakovině musela říct rodině. Nevěděla jsem, jak na to budou reagovat. Také když jsem postupně zjišťovala, co znamená chemoterapie,“ řekla o rakovině prsu první žena v čele české metropole.

I když před nemocí hodně běhala a byla v kondici, během chemoterapie nemohla nic, protože byla vyčerpaná. „Chemie vás srazí. Přestanete si uvědomovat, co je za den, degradujete fyzicky. Jediné, co mě drželo, bylo, že to nesmím vzdát v hlavě. Že se musím nastavit tak, aby to dopadlo dobře,“ popsala Krnáčová v Interview.



Když jí lékaři rakovinu diagnostikovali, nechtěla tomu věřit. „Ze začátku jsem ani nemohla polykat, měla jsem strach, cítila jsem se bezmocná,“ vyprávěla.

Nejvíc ji podporoval partner a rodina. „Neříkali mi neboj, to bude dobrý, protože to nikdo z nás nevěděl. Ale snažili se mi pomoct, dělali mi jídlo a jezdili jsme na chalupu. Hrozně moc jsem četla, abych si nepřipouštěla, že je to tak strašné,“ řekla Krnáčová.

„Pak je lékař a vhodná léčba pro určitý druh karcinomu, ale vždy je to na vás. Na tom, jakým způsobem se srovnáte s válkou, protože to je válka těla proti vetřelci,“ upozornila. Léčba podle bývalé primátorky byla úspěšná, i když si konečný verdikt vyslechne až v červnu.

Vetřelec se zalekl

Nemoc Krnáčové lékaři diagnostikovali už během pandemie koronaviru. „Stejně jsem nemohla nikam chodit, protože jsem prostě nemohla. Měla jsem co dělat, abych si došla na toaletu. Musela jsem se rozhodovat, kolik kroků udělám, abych se nezadýchala,“ popsala s tím, že postupně chodila na jednotlivé ultrazvuky a viděla, že nemoc mizí. „Že se vetřelec zalekl.“

Krnáčová byla před dvěma týdny proti koronaviru očkovaná. Tělo se podle ní s vakcínou vypořádalo výborně. „Trošku mě bolel vpich na rameni. U druhé dávky jsem měla lehce zvýšenou teplotu a celý den jsem polehávala, ale další den už to bylo v pořádku,“ řekla o očkování a dodala, že by jej určitě podstoupila, i kdyby neprodělala rakovinu.

Do politiky se Krnáčová vrátit nehodlá. Založila si poradenskou společnost v oblasti projektového řízení, vyjednávání, koučinku a chce dopsat druhý díl knihy Zpupnost, který by měl vyjít na podzim. „Bude o tom, jak nás ovlivňují psychopaté. A pravděpodobně začnu psát ještě třetí knihu, o tom, jakým způsobem se dají zvládnout krizové situace,“ prozradila v Interview Krnáčová.