Vláda jedná populisticky a lockdown potrvá déle, míní datový vědec Ludwig

Ludwig v Interview prohlásil, že vláda ohledně opatření proti šíření koronaviru jednala a doteď jedná populisticky. „Jedním z důvodů, proč se opatření odkládala, byly třeba volby,“ zmínil datový vědec.

Aktuální tvrdá omezení jsou podle něj namístě, ale měla přijít už o dva týdny dříve. „Nyní budou ulevovat náporu na nemocnice, ale bohužel se tomu dopadu nevyhneme,“ řekl spisovatel.

I přes nynější tvrdá opatření Ludwig neočekává, že by se nemocnice vyhnuly kolapsu. Dle jeho slov by vláda měla nařídit klidně tvrdší opatření, pokud ještě může. „Teď mi přijde, že se vláda snaží dávat opatření tak, aby naštvala co nejméně lidí,“ dodal Ludwig.

Datový vědec v pořadu také řekl, že postupné zavádění opatření, které jen mate lidi, vládě vyčítá už dlouho. „Měla se zavést tvrdší opatření. Místo toho se zaváděla drobná, která se pořád měnila. Lidé se v tom nevyznají,“ myslí si Ludwig.

Je to lockdown, jen se to tak nenazývá, říká Ludwig

Podivuje se také nad tím, že vláda nynější opatření odmítá nazývat lockdownem, tedy zavřením společnosti. Dle jeho slov však tato opatření nebudou trvat do 3. listopadu, ale potrvají kvůli nynější pandemické situaci déle.

„Reálně se bavme o třech až čtyřech týdnech, 3. listopad je za 14 dní, což je velmi brzo. Možná bude vidět, že se ta křivka začne malinko ohýbat, ale to je vše. Celý systém je v řádu týdnů zpožděný,“ dodal Ludwig.



On sám je zastáncem lockdownu, který podle něj dobře zafungoval na jaře. „Lockdown, když je tvrdý, účinkuje rychle a ekonomiku zasáhne méně,“ řekl Ludwig s tím, že aktuálně vláda spíše postupovala “salámovou metodou“, tedy že postupně ukrajovala nová a nová menší opatření.

Podle Ludwiga má největší zodpovědnost za nynější situaci země vláda Andreje Babiše. Svůj díl viny však dle něj nesou i dezinformační weby či lékařské autority, které vládní opatření kritizují a koronavirus bagatelizují. Za aktuální stav pak mohou i obyčejní lidé, kteří vládní opatření nedodržují.