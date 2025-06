dyn Josef Dyntr Autor:

17:47

Politici se to, co vědí o bitcoinech, naučili v taxíku cestou do televize, řekl marketingový expert Oto Klempíř o vládních politicích. Ty následně ve vysílání televize CNN Prima News označil za „strejdy z Brna“. Komentátorovi Thomasovi Kulidakisovi zase připomíná kauza s bitcoiny, která stála místo ministra spravedlnosti Pavla Blažka, aféry ODS z minulosti.