Nemůže mě urazit, kdo nedokáže složit čtyři věty, reagoval Fiala na Babiše

Premiér Fiala v pořadu na CNN Prima News uvedl, že podobné výpady jsou za hranou. „Toto je věc, která překračuje všechna pravidla demokratické politiky, protože na politický názor mnou vyjádřený není odpověď, ale je to osobní urážka a urážka, která se dotýká osobní integrity člověka,“ vadilo Fialovi.

Zároveň ale podotkl, že omluvu od Babiše za tyto výroky požadovat nebude. „Mě to neuráží, já s tím problém nemám,“ řekl Fiala. „Nežádám omluvu, i když by to asi bylo na místě. Mě toto opravdu netrápí,“ doplnil.

Zároveň ale premiér předal radu pro voliče hnutí ANO. „Doporučoval bych lidem, kteří volí Andreje Babiše, aby nad tím přemýšleli. Protože si myslím, že každý slušný člověk ví, že toto už je za hranicí,“ má jasno Fiala.

Nepřímo vzápětí odmítl možnou koalici své Občanské demokratické strany s hnutím ANO, i třeba za podmínky, že by v ní Babiš nefiguroval. „Ať se každý podívá, jak kdo hlasoval z hnutí ANO pro bod, kdy se mělo v Poslanecké sněmovně řešit moje duševní zdraví,“ dodal.

22. listopadu 2024

Ze zápisu o hlasování vyplývá, že ze všech přítomných poslanců hnutí ANO nikdo nehlasoval proti zařazení tohoto bodu do programu. Osm poslanců se nepřihlásilo, 59 hlasovalo pro. Místopředseda Sněmovny za ANO Aleš Juchelka nakonec vyzval jako předsedající schůze svého předsedu hnutí k tomu, aby se zdržel psychiatrických hodnocení.

Babiš ve Sněmovně reagoval na vyjádření premiéra Fialy o tom, že v dohledné době by v České republice mohly být mzdy na úrovni těch německých v případě, že ODS zůstane ve vládě. Fiala to řekl v pořadu Otázky Václava Moravce.