Na ministerstvech se krade po miliardách, obvinil končící vládu Gregor. Chce audit

„Dotace z ministerstva životního prostředí pro zelené kruhy, Ikemy, polní kuchyně a podobně. To jsou všechno penězovody koaličních partnerů. Vaše vláda byla plná penězovodů pro sponzory stran, ve kterých měl zájem daný ministr. Vždyť je to pravda a několikrát se to ukázalo veřejně. Velkým příkladem je Dozimetr, kdy se vykrádaly peníze z dopravního podniku v Praze,“ řekl Gregor v pořadu Partie Terezie Tománkové.
Končící ministr Baxa však výtku odmítl a uvedl, že je dobré počkat na hloubkové audity přicházející vlády Andreje Babiše (ANO). „Zacházejme s těmi slovy fakt korektně. Tady se bavíme o věcech, které jsou vážné. Je férové kritizovat chyby v rozpočtu. Pokud budou provedeny hloubkové audity, tak jsem opravdu zvědav na výsledky o penězovodech pro koaliční partnery,“ uvedl Baxa.
|
Nostalgie po devadesátkách i Klausovi. Mladá hvězda Motoristů hájí Turka i vlast
Zákonodárkyně hnutí STAN Michaela Šebelová se taktéž ohradila vůči slovům Matěje Gregora. Podle ní vytahují kauzu Dozimetr politici pokaždé, když jim dojdou argumenty k diskuzi.
„Při jednání rozpočtového výboru řekl předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, že všechny mandatorní výdaje jsou pokryty. Rozpočet je tedy sestaven realisticky. Problém je, že se to neshoduje s vašimi sliby, které jste dali voličům,“ uvedla Šebelová.
Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher uvedl, že hloubkové audity na všech resortech by mohly trvat okolo dvou měsíců. Podle něj měla dřívější vláda hnutí ANO vyrovnané rozpočty až na ten z období covidu.
|
Letošní cíl splněn, oznámil Fiala. Česko dodalo Ukrajině 1,8 milionu kusů munice
„Předvedli jsme, že umíme hospodařit. Mám zde ale celou složku vašich pozměňovacích návrhů, které by stát zadlužil ještě více. Týkaly se vyšších kompenzací na delší dobu,“ uvedl Nacher k tématu návrhu státního rozpočtu, které předložila končící vláda Petra Fialy (ODS).
Turka čeká zákrok, ministrem bude, říká Gregor
„Filip Turek by měl v pondělí podstoupit drobný zákrok. My jsme jako Motoristé nechtěli jednání o vládě zdržovat. Předpokládáme, že 13. ledna bude vláda kompletní včetně Filipa Turka,“ uvedl Gregor s tím, že prezident nikdy neřekl, že jej nejmenuje.
Nacher odmítl komentoval kompetenční žalobu, ke které by mohlo dojít v případě, že by prezident Pavel odmítl Turka jmenovat.
|
Turek je v domácím léčení, brzy bude moct požádat o schůzku s Pavlem, řekl Šťastný
„Celá debata se točí kolem jednoduché věty v Ústavě, že prezident jmenuje ministry na návrh premiéra, a Andrej Babiš jméno Filipa Turka nenavrhl,“ komentoval situaci Baxa. Babiš podle něj otevřeně neřekl, že by chtěl, aby byl Turek součástí vlády.
„Za nás platí, že Filip Turek nemá být ministrem ani zahraničí, ani životního prostředí,“ komentovala situaci Šebelová. Podle ní tento krok ze strany Motoristů svědčí o jejich personální vyprázdněnosti. „Je vidět, že tady nejde o kompetence, ale o funkce,“ vysvětlila.
Dodala, že je to zodpovědnost Babiše, zda Turka nominuje. „Není normální mít ve vládě členy, kteří hajlují a lidem na ulici vyhrožují, že jim zahajluje do ksichtu,“ uvedla a narážela na situaci, která se odehrála na Národní třídě v Praze během oslav 17. listopadu. Turek jednomu ze svých oponentů vyhrožoval, že mu „zahajluje do ksichtu“.
|
Nácek nám nebude krást svátek, vítal Turka s Motoristy transparent a obří ryk
„My jsme respektovali názor pana prezidenta, že se se všemi kandidáty chce sejít. Kdyby ho Andrej Babiš navrhl, tak bychom vypadali, že nerespektují prezidenta,“ reagoval Gregor. O Šebelové řekl, že na Turka hází špínu.
Nacher nedokázal odpovědět na otázku, zda Babiš chce Turka ve vládě. „To se musíte zeptat Andreje Babiše,“ uvedl.