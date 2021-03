KOMENTÁŘ: Neposlouchejme těch pár levičáků a nechme továrny fungovat

13:54

Smutné výročí. Je to přesně rok, co byly oznámeny první případy onemocnění covid-19 v Česku. Poté přišel první lockdown části ekonomiky plus dobrovolně řada velkých firem včetně automobilek přerušila výrobu. Neznali jsme vir. Manažeři firem nevěděli, jak moc přijdou o zakázky.