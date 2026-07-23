Soud nařídil propustit čínského „špiona“. Teď panují obavy, že opustí Česko

V případě, že by se tak stalo, by případ prakticky skončil.
Muž je viněný z neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Ve vazbě je od svého zadržení na začátku roku. Soud o jeho propuštění rozhodl 12. června.
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Státní zástupce podal okamžitě stížnost proti propuštění z vazby i proti vrácení případu k došetření. „Vrchní státní zastupitelství podalo stížnost, takže zůstává ve vazbě a rozhodnutí nenabylo právní moci,“ sdělil Deníku N vrchní státní zástupce v Praze Zdeněk Štěpánek.
Vrchní soud v Praze má na rozhodnutí o stížnosti tři měsíce. Lhůta tedy vyprší zhruba v polovině září. Podle Deníku N se lidé blízcí vyšetřování obávají, že muž by po propuštění buď Česko rovnou opustil, nebo by se dostal na čínskou ambasádu v Praze, kde by byl pro české úřady nedostupný. Situaci by podle nich neřešilo ani to, kdyby muž dostal náramek na sledování.
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Zadržení podezřelého ze špionáže pro Čínu má i symbolický význam, řekl šéf BIS
Server Seznam Zprávy dříve napsal, že stíhaný muž byl pražským zpravodajem čínského deníku, který je stranickým médiem čínské komunistické strany. V Česku podle webu působil muž roky, česká vláda mu opakovaně prodlužovala akreditaci, dělal rozhovory s českými a slovenskými politiky, od kterých se podle bezpečnostních složek pokoušel sbírat informace.
V Číně na konci června naopak zadrželi Čecha, který je tam vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle Deníku N české bezpečností složky nevylučují, že by Čína mohla muže chtít vyměnit za jejich občana zadrženého v Česku.
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Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) minulý týden řekl, že český občan byl v Číně na soukromé návštěvě a nemá vazby na jakoukoliv českou státní instituci.