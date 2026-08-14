Odbory se bouří proti Klempířově kulturní koncepci. Program jedné vlády, vadí jim

Odborům vadí to, že ministerstvo kultury materiál při jeho vzniku neprojednalo v pracovním týmu tripartity pro kulturní otázky. Požadují ho probrat se sociálními partnery a dopracovat, sdělil v pátek za ČMKOS Radek Holodňák.
Odbory ocenily Klempířovu snahu vyjednat pro rozpočet ministerstva kultury pro příští rok o 3,42 miliardy korun více než letos. V letošním státním rozpočtu se pro kulturu počítá s 17,6 miliardy korun, pro příští rok resort žádá zhruba 21 miliard korun.
|
Klempíř nahněval umělce, ti píší Babišovi. Nic se měnit nebude, vzkázal ministr
Pro období 2028 až 2030+ však odborům konkrétní částky v navrženém dokumentu o kulturní politice chybějí. „Strategie do roku 2030 nemůže finančně končit rokem 2027. Pokud vláda neschválí ani požadovaných 3,42 miliardy, znehodnotí svůj vlastní dokument prakticky ještě předtím, než se začne naplňovat,“ řekl prezident Unie orchestrálních hudebníků a mluvčí odborových svazů působících v kultuře Jiří Dokoupil.
Odbory upozornily na to, že loni v říjnu vládou Petra Fialy (ODS) schválená Státní kulturní politika 2026-2030+ vznikala u kulatých stolů a odbornými diskusemi. Měla přežít střídání vlád. Svůj nový materiál nynější vedení ministerstva předložilo k připomínkování sociálním partnerům až jako hotový návrh.
|
Když mě nepřijme Klempíř, požádám o schůzku premiéra, říká šéfka Filmovky
„Ministr Klempíř zahodil výsledek široké odborné debaty a místo nadstranické strategie předložil program jedné vlády. O lidech v kultuře se znovu rozhodovalo bez lidí v kultuře. Pokud bude každé nové vedení ministerstva začínat od nuly, žádnou dlouhodobou kulturní politiku mít nikdy nebudeme,“ uvedl předseda ČMKOS Josef Středula.
Málo připomínek, pochvaluje si Klempíř
Klempíř návrh opakovaně hájil. Podle něj má vláda nejen právo, ale především odpovědnost říct, jaké jsou její priority. Ve čtvrtek na síti X ministr uvedl, že v meziresortním řízení se k němu sešlo 108 připomínek, což je nejméně z dosavadních státních kulturních politik. Meziresortní připomínkové řízení skončilo 11. srpna, odborná veřejnost může podle sdělení podávat připomínky do 25. srpna. Jen ČMKOS podala 11. srpna 29 zásadních připomínek.
|
Odboráři z Národní galerie píší Klempířovi. Nechápou, proč zrušil výběrové řízení
Dokument si podle odborů klade za cíl zvýšit odměny lidí působících v kultuře, neobsahuje však ani harmonogram úpravy tarifů, ani mechanismus jejich valorizace. Pro rok 2027 ministerstvo požaduje 400 milionů korun na zvýšení platů zaměstnanců svých příspěvkových organizací. Netýká se to však krajských a městských divadel, orchestrů, muzeí, galerií a knihoven ani nezávislé kultury.
ČMKOS požaduje, aby ministerstvo kultury návrh před předložením vládě projednalo se sociálními partnery a zásadně dopracovalo. Vedle odměňování, ochrany zaměstnanců a dlouhodobého financování chce vyjasnit pravidla spolupráce státu se samosprávami. Odbory také navrhly zahájit práci na vzniku obecného zákona o kultuře, který Česko nemá.