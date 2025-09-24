Gaze Češi poslali jen pár milionů. Člověka v tísni trápí i rozpor s politikou státu

  9:39
Vedoucí humanitárních programů organizace Člověk v tísni Marek Štyš uvedl, že česká vláda svou podporou Izraele legitimizuje porušování humanitárního v Pásmu Gazy. Podle něho je třeba, aby vládní představitelé naopak společně s mezinárodním společenstvím vyvíjeli tlak na izraelské politiky k přijetí příměří v Pásmu Gazy. Bez toho se podle Štyse nemůže zlepšit katastrofální humanitární situace v Gaze.
Z evakuované obytné budovy v Gaze, ve které byli ubytováni vysídlení...

Z evakuované obytné budovy v Gaze, ve které byli ubytováni vysídlení Palestinci, stoupá kouř po zásahu izraelským leteckým úderem. (14. září 2025) | foto: Reuters

Palestinci prohlížejí trosky budovy zničené při izraelském útoku v městě Gaza....
Izraelská vojenská vozidla hlídkují u hranice Izraele a Gazy. (16. září 2025)
Izraelští vojáci stojí vedle obrněných transportérů poblíž hranice Izraele a...
Podporovatelé Palestiny se účastní protestu proti údajnému druhému útoku na...
„My už jsme se k postoji české vlády k situaci v Pásmu Gazy jako organizace vyjadřovali několikrát, i když to běžně neděláme. Je to možná poprvé, kdy zažíváme takto výrazný nesoulad s českou zahraniční politikou týkající se nějaké humanitární krize v zahraničí,“ řekl Štys.

„Konflikt v Gaze již nelze ospravedlnit.“ Prezident Pavel se obrací proti Izraeli

Česká vláda podle něho uplatňuje dvojí standardy, když aktivně podporuje Kyjev v boji proti ruské agresi, zatímco v případě humanitární katastrofy v Pásmu Gazy se snaží přístup izraelské vlády a násilí proti civilistům spíše ospravedlnit či bagatelizovat.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok hnutí Hamásu a jeho spojenců, při němž palestinští ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.

Izraelská odveta si podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, kontrolovaného Hamásem, vyžádala smrt více než 65 000 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většina obětí jsou civilisté.

„Když se podíváte na počty mrtvých civilistů za den, tak počínání Izraele násobně přesahuje počínání Ruské federace na Ukrajině,“ řekl Štys. Dodal, že nerozlišování při zabíjení civilistů v Pásmu Gazy je mnohem intenzivnější než na Ukrajině.

Rukojmí se zbraní u hlavy a varovný vzkaz. Hamás fotografií tlačí na Izrael

Ruská invaze na Ukrajinu si od února 2022 vyžádala podle srpnových údajů Organizace spojených národů (OSN) nejméně 13 883 obětí.

O situaci na Blízkém východě a aktuální humanitární situaci v Gaze jednal se zástupci neziskových organizací, včetně Člověka v tísni, na konci srpna prezident Petr Pavel. Jednání ale podle Štyse zatím nepřineslo žádný viditelný dopad na postoj české vlády.

Gazu sužuje hladomor

Obyvatelé Gazy mezitím stále více a více trápí nedostatek potravin. Minulý měsíc vyhlásila OSN v Pásmu Gazy hladomor. Katastrofálním hladem trpí až půl milionu lidí.

„Můžeme očekávat, že i kdyby se tam teď otevřel neomezený přístup k potravinám a humanitární pomoci, tak úmrtí na podvýživu budou pokračovat další týdny, ne-li měsíce,“ uvedl Štys.

OSN vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy. Žádný tam není, reaguje Izrael

Aby se hladomor dostal pod kontrolu, je podle něj zapotřebí také fungující a dostupná zdravotnická péče, zejména pro malé děti, těhotné ženy a starší lidi. Tamní zdravotnictví je ale podle Štyse vinou izraelské ofenzivy v rozkladu. Chybí tak všechny podmínky na zastavení hladomoru, řekl.

„K řešení situace je zapotřebí příměří, které je základním předpokladem toho, aby humanitární pomoc v Gaze byla efektivní a zastavila stávající katastrofu,“ uvedl.

Na jihu Pásma Gazy chystá Izrael vytvořit humanitární město v oblasti Rafáhu u hranic s Egyptem.

„Bývalý izraelský premiér Ehud Olmert říká, že jde v podstatě o koncentrační tábor, a já s ním víceméně souhlasím, protože je to město, do kterého lze vstoupit, ale není z něj možné odejít,“ řekl Štys.

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Není také jasné, jak dlouho by tam Palestinci museli zůstat. Tak velké množství Palestinců na jednom místě navíc nahrává deklarovaným plánům na jejich přesun do jiné země, dodal. O tom Izrael v posledních měsících jednal například s Jižním Súdánem, Ugandou nebo Indonésií, informoval v srpnu server Times of Israel.

Podle Štyse nejsou velké šance, že by se situace v Pásmu Gazy změnila ani poté, co nezávislá komise OSN uvedla, že tam Izrael páchá genocidu. „Zatím ze strany izraelské vlády nevidíme žádné posuny v uvažování, které by vedly k zastavení konfliktu, spíše naopak,“ dodal.

Podle komise se izraelské úřady a ozbrojené síly od října 2023 dopustily čtyř z pěti činů uvedených v Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948. Mezi ně mimo jiné patří usmrcení příslušníků skupiny či úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení.

Humanitární sbírka netáhne

V dubnu 2024 otevřel Člověk v tísni humanitární sbírku SOS Gaza. „Dárci na tuto sbírku zpočátku reagovali výrazně méně než na jiné sbírky,“ řekl Štys. Aktuálně je na ní podle něho 5,5 milionu korun. Například na pomoc Ukrajině přitom Češi přispěli přes 2,5 miliardy korun.

„Ve sbírce na loňské zářijové povodně v ČR se za několik týdnu vybralo půl miliardy korun, a i když to srovnáme s jinými sbírkami, tak tato sbírka na pomoc v Pásmu Gazy se setkává s menším zájmem, a odráží tak většinové postoje české společnosti vůči tomuto konfliktu,“ řekl Štys.

Česká společnost podle něj stále nahlíží na válku v Gaze prizmatem teroristického útoku Hamásu a méně reflektuje, že nejde pouze o obrannou válku.

Izrael zničil sídlo Hamásu v Gaze. Palestinci prchají na jih k Chán Júnisu

„Narativ v ČR o této situaci a její mediální pokrytí, myslím, hodně přispěly i k tomu, že dárci nejeví takový zájem o podporu trpících civilistů, tak jako je to v jiných případech,“ uvedl. V posledních měsících, kdy se situace v Gaze výrazně zhoršuje, ale vidí Štys ve sbírce nárůst příspěvků.

Češi by podle něj měli více tlačit na politiky, aby odsoudili chování izraelské vlády a odmítnout kolektivní vinu Palestinců za útok Hamásu na jihu Izraele z října 2023.

V neděli a v pondělí formálně uznaly Stát Palestina Austrálie, Británie, Francie a Kanada. Česko takový krok nyní neplánuje, uvedlo ministerstvo zahraničí, i přesto, že podporuje dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu.

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

