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Diagnóza od studentky zaujala vědce. Propojuje medicínu s umělou inteligencí

Josef Dyntr
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Claudia Haová | foto: archiv autora

Sedmnáctiletá Claudia Haová je jednou z nadějí české vědecké scény. V šestnácti letech vytvořila vlastní model, který za pomoci umělé inteligence rozpoznává různá kožní onemocnění. Svůj zájem o umělou inteligenci, medicínu a dermatologii se snaží propojit také při stáži na pražské ČVUT.

Impulzem pro vytvoření vašeho diagnostického modelu bylo prý onemocnění vaší sestry?
Ano, moje sestra měla zdravotní potíže, takovou vyrážku, a měla problémy s diagnózou. Lékaři nevěděli, co to bylo. Já jsem si v té době myslela, že je to plísňová infekce. Ve škole jsme měli za úkol vytvořit nějaký biologický projekt a mě táhla medicína, tak jsem se rozhodla to takhle skloubit dohromady i s umělou inteligencí.

Jak byste váš projekt FungiGPT představila?
Vytvořila jsem jednoduchý model, který je postavený na konvoluční neuronové síti (Specializovaný typ sítě, který funguje skrze hluboké učení umělé inteligence. Po dodání dostatečného počtu dat je určený k rozpoznávání obrázků či videí, pozn. red.). Model klasifikuje plísňové infekce podle dodaných obrázků.

Pak zkoumám různé výsledky, které s tím udělají modely. Například pěti modelům dám stejný obrázek, stejné instrukce a porovnávám výsledky.

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