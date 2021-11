Zeman si pravomoci zatím uhájil, v nemocnici může však být další měsíce

„Prezidentův stav i nadále vyžaduje hospitalizační péči a v tento moment mu neumožňuje věnovat se naplno pracovním povinnostem,“ řekl po jednání lékařského konzilia jeho šéf, dosluhující rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Právě názor konzilia označili v minulosti politici jako jeden z aspektů, na základě kterého budou rozhodovat o dalším postupu.

„Stanovit prognózu dalšího vývoje zdravotního stavu je i nadále velmi obtížné, charakter i manifestace základního onemocnění jsou jistě velmi závažné. Upřesňování prognózy bude záviset na vývoji onemocnění, které je samo obtížně léčebně ovlivnitelné. Nezbytná je aktivní spolupráce pacienta,“ dodal.

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila nyní k převodu pravomocí není důvod. Vyjádření konzilia podle něj znamená, že Zeman „některé pracovní povinnosti je schopen vykonávat, to znamená minimálně ty nejdůležitější“. „Podle mého osobního názoru to potom není o tom, že bychom začali připravovat aktivaci článku 66 (Ústavy). Je dobré vyčkat a věřit, že se jeho zdravotní stav bude dál zlepšovat,“ řekl.

Jak ale předtím řekl ČT, nadále platí, že příští úterý se bude prezidentovým zdravotním stavem zabývat senátní organizační výbor. „Nechtějte po mně, abych říkal na čem se výbor shodne,“ řekl Vystrčil.

Podle premiéra Andreje Babiše již celá diskuze není na místě. „Je to passé, protože prezident stále není na řadě. Čeká se na pondělí, kdy začne schůze nové Sněmovny a v momentu, kdy se ustanoví orgány, tak podám demisi. To jsem znovu potvrdil,“ řekl pro Rádio Impuls.

Ozývají se ale i kritičtější hlasy. Třeba ze strany exposlance Miroslava Kalouska. „Teď budou muset obě komory Parlamentu zvážit, zda můžeme mít prezidenta, který může pracovat jenom trochu… Pokud opravdu bez prodlení najmenuje vládu Petra Fialy, dal bych tomu přednost. Bylo by to čistší a rychlejší než článek 66. Pod hrozbou aktivace toho článku to snad udělá,“ napsal na Twitter.

A i podle senátora Pavla Fischera není ještě jasno. „Nechám se ještě rád dopodrobna informovat. Jsem rád, že se pan prezident cítí dobře, ale z hlediska funkce hlavy státu to je málo,“ řekl televizi CNN Prima NEWS.

Miroslav Kalousek @kalousekm Teď budou muset obě komory Parlamentu zvážit, zda můžeme mít prezidenta, který může pracovat jenom trochu…Pokud opravdu bez prodlení najmenuje vládu P.Fialy, dal bych tomu přednost. Bylo by to čistší a rychlejší než čl.66. Pod hrozbou aktivace toho článku to snad udělá. https://t.co/4Q89NMzwKV oblíbit odpovědět

Naopak třeba předseda SPD Tomio Okamura je rád, že se Zeman může postupně vrátit do práce a kritizuje poslance budoucí vládní koalice. „Ti, kteří neustálé volali po odebrání pravomocí prezidenta, v tuto chvíli rozhodně pravdu neměli, diskuze na toto téma je čistě spekulativní a pan prezident může vykonávat své ústavní pravomoci,“ řekl Okamura televizi.

Demisi Babiš plánuje podat písemně, a to okamžitě po skončení schůze Poslanecké sněmovny. S prezidentem by se prý chtěl setkat osobně, to ale komplikuje zákaz návštěv v Ústřední vojenské nemocnici.

Zeman v pátek uvedl, že novou vládu jmenuje na zámku v Lánech, nikoli na Pražském hradě. Je však otázkou, kdy bude Zeman z nemocnice propuštěn.



Podle Tomáše Zimy bude navzdory nejnovějšímu vývoji totiž hospitalizován ještě týdny až měsíce. „Není to angína,“ vysvětlil v rozhovoru pro Deník N.



Článek 66 by musela schválit nadpoloviční většina přítomných poslanců i senátorů. Prezidentské pravomoci by pak připadly částečně na předsedu vlády, částečně na předsedu Sněmovny. Kdyby k tomu došlo, Zeman by se mohl ještě bránit u Ústavního soudu.