Velký test hygieny v časech žloutenky: jak jsou uklizené toalety v nákupních centrech

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Pokud za vámi zapadnou dveře na veřejných toaletách, rádi byste věřili, že jste v téhle intimní chvilce konečně sami. Chyba! Ve skutečnosti jste ve velmi živé společnosti virů a bakterií, které si navíc prostřednictvím kliky, záchodového prkénka či splachovadla předáváte tichou poštou s dalšími tisícovkami návštěvníků. V souvislosti s aktuálním řáděním žloutenky je tedy na místě otázka: Jak jsou na tom s čistotou obchodní centra v Česku?

Cílem důkladné prohlídky redaktorek a redaktorů iDNES.cz se stalo v prvním listopadovém týdnu čtyřiatřicet velkých obchodních center od Karlových Varů až po Ostravu.

Redaktoři jako špioni dělali značky s pomocí takzvané neviditelné fixy, jejíž inkoust je viditelný pouze pod UV lampičkou, a zaměřili se na restaurace a toalety v nákupácích. Označkovali si stoly, dveře v okolí klik, záchodová prkénka i splachovadla. A na místa se vraceli v dalších dnech. Jak vybraná obchodní centra udržují hygienu?

Výsledky přinášíme kvůli přehlednosti rozdělené do dvou samostatných článků – první shrne kvalitu hygieny ve dvaadvaceti obchodních centrech v Čechách, druhý potom ve dvanácti moravských.

I po dvou dnech zůstaly stopy po fixe všude – na stole v kavárně i restauraci, prkénku, splachovadle a okolo dveří. Ostuda! Pokud nemusíte, snad sem raději na toaletu ani nechoďte.

26. listopadu 2025

