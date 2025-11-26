Cílem důkladné prohlídky redaktorek a redaktorů iDNES.cz se stalo v prvním listopadovém týdnu čtyřiatřicet velkých obchodních center od Karlových Varů až po Ostravu.
Redaktoři jako špioni dělali značky s pomocí takzvané neviditelné fixy, jejíž inkoust je viditelný pouze pod UV lampičkou, a zaměřili se na restaurace a toalety v nákupácích. Označkovali si stoly, dveře v okolí klik, záchodová prkénka i splachovadla. A na místa se vraceli v dalších dnech. Jak vybraná obchodní centra udržují hygienu?
Výsledky přinášíme kvůli přehlednosti rozdělené do dvou samostatných článků – první shrne kvalitu hygieny ve dvaadvaceti obchodních centrech v Čechách, druhý potom ve dvanácti moravských.
I po dvou dnech zůstaly stopy po fixe všude – na stole v kavárně i restauraci, prkénku, splachovadle a okolo dveří. Ostuda! Pokud nemusíte, snad sem raději na toaletu ani nechoďte.