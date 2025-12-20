„Vítěz voleb má právo vládnout. Nesmí ale dovolit, aby strana se sedmiprocentním výsledkem rozvrátila českou diplomacii a ohrozila bezpečnost naší země, jako to teď dělá ministr Petr Macinka na ministerstvu zahraničí,“ uvedl dále na síti Rakušan.
Starostové pak v otevřeném dopise mimo jiné Babišovi píšou, že ministerstvo zahraničí připadlo podle koaliční dohody nejmenší vládní straně, Motoristům.
Na pomoc Ukrajině nemáme peníze a Turek ministr nakonec bude, věří Macinka
„Tato strana se od voleb potácí ve vleku vlastních problémů, politickou práci nahrazuje exhibicí, nedospělé projevy jejích hlavních představitelů zavdávají pochybnosti, zda jsou Motoristé vůbec připraveni vládnout,“ zdůrazňuje STAN.
„Zpochybňuje to kompetenci“
Ministerstvo zahraničních věcí podle hnutí patří k nejsložitějším resortům s komplikovanou vnitřní strukturou. „Tento resort vyžaduje hluboké znalosti fungování jednotlivých procesů, úctu k diplomatické práci a jejímu profesionálnímu výkonu,“ stojí dále v dopise.
Současný postup Macinky podle Starostů zpochybňuje základní věcnou i právní kompetenci vlády, která ještě nezískala důvěru a nepředstavila Poslanecké sněmovně své programové prohlášení.
STAN má například u Macinky výhrady kvůli tomu, že změny ve struktuře úřadu probíhají narychlo a bez předložené analýzy, často podle nich nestandardním postupem.
„Dochází k nahodilým škrtům „na počet“, nikoliv k systematické restrukturalizaci,“ stojí v dalším bodě ohledně výhrad. Rušené agendy mají podle hnutí vazbu na závazky vlády i na bezpečnost České republiky.
„Veřejnost není informována“
„Část pracovníků je fakticky „odstavena“, což omezuje jejich možnost bránit se nestandardním postupům a zavdává do budoucna riziko soudních procesů vedených proti instituci, českému státu. Jde přitom o pozice odborné, nikoliv politické,“ doplňuje hnutí.
Macinka chystá škrty na ministerstvech, zruší například sekci ochrany klimatu
Zároveň v dopise klade Babišovi několik dotazů. Mimo jiné se ho dotazuje na to, zda je postup reorganizace a škrtů veden zákonně či jestli se zaručí, že současný postup nedopadne na bezpečnostní funkce státu a nedestabilizuje bezpečnost a zahraniční politiku České republiky.
„Veřejnost není informována, jak tento ukvapený a nezodpovědný postup vnímá hnutí ANO, jeho předseda a premiér české vlády, do jehož kompetencí náleží i spoluvytvářet českou zahraniční politiku. Není jasné, zda se jedná o vládní strategii, či jen dobyvačnou a mstivou politiku jediného člověka,“ píše dále v dopise STAN.
V něm také vyzývá vedení hnutí ANO, abys nedopustili destrukci ministerstva zahraničí.