Čistky na ministerstvu zahraničí musí skončit, vyzývají Starostové v dopise Babiše

Autor:
  9:59
Bývalý ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan v sobotu na sociální síti X uvedl, že na ministerstvu zahraničí musí skončit „čistky“. Současně oznámil, že jeho hnutí poslalo otevřenou výzvu premiérovi Andreji Babišovi a vedení ANO, aby počínání ministra Petra Macinky na resortu zahraničí zastavili.
Bývalý ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

Bývalý ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Bývalý ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
Bývalý ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
Bývalý ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
Bývalý ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
8 fotografií

„Vítěz voleb má právo vládnout. Nesmí ale dovolit, aby strana se sedmiprocentním výsledkem rozvrátila českou diplomacii a ohrozila bezpečnost naší země, jako to teď dělá ministr Petr Macinka na ministerstvu zahraničí,“ uvedl dále na síti Rakušan.

Starostové pak v otevřeném dopise mimo jiné Babišovi píšou, že ministerstvo zahraničí připadlo podle koaliční dohody nejmenší vládní straně, Motoristům.

Na pomoc Ukrajině nemáme peníze a Turek ministr nakonec bude, věří Macinka

„Tato strana se od voleb potácí ve vleku vlastních problémů, politickou práci nahrazuje exhibicí, nedospělé projevy jejích hlavních představitelů zavdávají pochybnosti, zda jsou Motoristé vůbec připraveni vládnout,“ zdůrazňuje STAN.

„Zpochybňuje to kompetenci“

Ministerstvo zahraničních věcí podle hnutí patří k nejsložitějším resortům s komplikovanou vnitřní strukturou. „Tento resort vyžaduje hluboké znalosti fungování jednotlivých procesů, úctu k diplomatické práci a jejímu profesionálnímu výkonu,“ stojí dále v dopise.

Současný postup Macinky podle Starostů zpochybňuje základní věcnou i právní kompetenci vlády, která ještě nezískala důvěru a nepředstavila Poslanecké sněmovně své programové prohlášení.

STAN má například u Macinky výhrady kvůli tomu, že změny ve struktuře úřadu probíhají narychlo a bez předložené analýzy, často podle nich nestandardním postupem.

„Dochází k nahodilým škrtům „na počet“, nikoliv k systematické restrukturalizaci,“ stojí v dalším bodě ohledně výhrad. Rušené agendy mají podle hnutí vazbu na závazky vlády i na bezpečnost České republiky.

„Veřejnost není informována“

„Část pracovníků je fakticky „odstavena“, což omezuje jejich možnost bránit se nestandardním postupům a zavdává do budoucna riziko soudních procesů vedených proti instituci, českému státu. Jde přitom o pozice odborné, nikoliv politické,“ doplňuje hnutí.

Macinka chystá škrty na ministerstvech, zruší například sekci ochrany klimatu

Zároveň v dopise klade Babišovi několik dotazů. Mimo jiné se ho dotazuje na to, zda je postup reorganizace a škrtů veden zákonně či jestli se zaručí, že současný postup nedopadne na bezpečnostní funkce státu a nedestabilizuje bezpečnost a zahraniční politiku České republiky.

„Veřejnost není informována, jak tento ukvapený a nezodpovědný postup vnímá hnutí ANO, jeho předseda a premiér české vlády, do jehož kompetencí náleží i spoluvytvářet českou zahraniční politiku. Není jasné, zda se jedná o vládní strategii, či jen dobyvačnou a mstivou politiku jediného člověka,“ píše dále v dopise STAN.

V něm také vyzývá vedení hnutí ANO, abys nedopustili destrukci ministerstva zahraničí.

Vstoupit do diskuse (82 příspěvků)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

Opilý řidič prorazil v Hrdlořezích plot školy. Nadýchal přes 1,5 promile

Opilý řidič prorazil v ulici Pod Táborem plot školy. (20. prosince 2025)

Řidič osobního automobilu v pražských Hrdlořezích nezvládl pod vlivem alkoholu v sobotu ráno po osmé hodině řízení a naboural plot školy. Nárazem se část zábradlí úplně vyvrátila a poškodila se také...

20. prosince 2025  10:31

Pomáháme, zdůvodnil Babiš, proč se Česko nezaručilo za půjčku Ukrajině

Videoposelství Andreje Babiše (20. prosince 2025)

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš v sobotu ráno zveřejnil video, ve kterém vysvětluje, proč Česká republika nebude ručit za půjčku pro Ukrajinu. „Protože my pomáháme Ukrajině,“ zdůvodnil premiér....

20. prosince 2025  10:27

Český lyžař v Nassfeldu srazil ženu, která pomáhala dceři. Těžce ji zranil

Lyžařský areál v rakouském Nassfeldu.

Lyžař z Česka v pátek na sjezdovce v korutanském středisku Nassfeld srazil třiapadesátiletou ženu, která pomáhala své dceři. Žena utrpěla těžké zranění, informovala veřejnoprávní rozhlasová a...

20. prosince 2025  10:07

Hejtman chtěl po novém ministrovi dopravy peníze. Nevím, o čem mluví, řekl Bednárik

Hejtman Martin Netolický hovoří na slavnostním otevření dálnice D35 u Svitav....

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) se při otevření nového úseku dálnice u Svitav pokusil připomenout novému ministru dopravy Ivanu Bednárikovi (nez. za SPD) slib předchozí vlády...

20. prosince 2025  10:01

Na Rusko se dívám racionálně, nemá navrch. Ministr Zůna o plánech s obranou

Premium
Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)

Celoživotní voják Jaromír Zůna, který to v armádě dotáhl na hodnost generálporučíka, si od začátku týdne zvyká na novou roli. Jako nestraník usedl za SPD v čele ministerstva obrany a stal se i...

20. prosince 2025

Čistky na ministerstvu zahraničí musí skončit, vyzývají Starostové v dopise Babiše

Ministr vnitra Vít Rakušan po jednání vlády na tiskové konferenci kde premiér...

Bývalý ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan v sobotu na sociální síti X uvedl, že na ministerstvu zahraničí musí skončit „čistky“. Současně oznámil, že jeho hnutí poslalo otevřenou výzvu...

20. prosince 2025  9:59

USA tvrdě útočí na Islámský stát v odvetě za zabití tří Američanů, řekl Trump

Sledujeme online
USA tvrdě útočí na Islámský stát v odvetě za zabití tří Američanů (20. prosince...

Spojené státy zahájily v Sýrii údery na pozice teroristické organizace Islámský stát (IS), oznámil v pátek americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o tvrdou odvetu za útok z minulého týdne, při...

20. prosince 2025  7:13,  aktualizováno  9:52

Ledovce v Tádžikistánu i přes oteplování netají. Vědci věří, že zjistí cenné tajemství

Vědci odebrali dva vzorky z jádra ledovce v pohoří Pamír v Tádžikistánu. (25....

Japonský glaciolog Jošinori Iizuka, oblečený do oranžové zimní bundy, vstupuje do chladicí komory Hokkaidské univerzity. V místnosti s teplotou okolo minus 50 stupňů Celsia odebírá vzorek ledovce z...

20. prosince 2025  9:41

Dovoz potravin bude rekordní, schodek stoupne na 55 miliard, odhaduje svaz

To je viník: ultrazpracované potraviny. Pořád přitom podceňujeme, co vše mezi...

Schodek agrárního zahraničního obchodu letos stoupne až na 55 miliard korun, odhaduje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Do Česka se tak doveze nejvíce zahraničních potravin, dovozy za...

20. prosince 2025

Tvořil pro papeže či Expo. Opozdilcům dárek vyrobím i na Štědrý den, říká sklář

Jedno z „omrzlých“ děl Jiřího Pačinka

Vyrobil relikviář svaté Zdislavy pro papeže Františka nebo skleněné plastiky do filmu Na nože: Glass Onion s Danielem Craigem. Nebo třeba maskota pro český pavilon na letošní světovou výstavu Expo v...

20. prosince 2025  8:49

TELEVIZIONÁŘ: Jak si zamilovaný Američan v Paříži dotančil pro Oscary

Gene Kelly ve filmu Američan v Paříži (1951)

Po Novém roce tomu bude už pětasedmdesát let, co se zrodil jeden z nesmrtelných muzikálů. Za úspěch snímku Američan v Paříži, který v sobotu připomene ČT art, mohou především tři muži.

20. prosince 2025  8:29

Další jednání Ukrajinců v USA skončilo, snaha o mír bude pokračovat, uvedl Kyjev

Sledujeme online
Zástupci USA jednají s ukrajinskými a evropskými představiteli o možném příměří...

Další den rozhovorů ukrajinské delegace ve Spojených státech skončil, zástupci obou stran se shodli, že budou pokračovat ve snaze o dojednání mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Po pátečním...

20. prosince 2025  7:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.