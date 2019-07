Dostat graffiti z Karlova mostu není snadné. Útokům čelí památky pravidelně

Je velký rozdíl mezi odstraňováním graffiti a jiných nápisů z omítek a z kamene. Omítka totiž primárně chrání zdivo, takže je jednodušší ji vyměnit. Čištění nápisů z omítek historických objektů je někdy dokonce snazší, protože ve většině případů už nátěr není původní, a tudíž nemá tak vysokou historickou hodnotu.

V případě poškození samotného kamene, jak tomu bylo u Karlova mostu, je však oprava složitější. „Jakýkoli zásah do kamene je nevratný a obtížně opravitelný. Pro odstranění je rozhodující druh spreje a stav povrchu kamene, především jeho pórovitost,“ uvedl Michal Novák z Ústavu chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Odstranitelnost barvy je daná jednak rozpustností pojiva, jednak možností odstranit z povrchu a pórů všechny barevné složky barvy.



Možnosti mechanického čištění jsou široké. Dá se použít například tlaková voda, protože barva zpravidla není ve vodě rozpustná, takže proud působí převážně mechanicky. Dalším způsobem je otryskávání, kdy se se pomocí tlakového vzduchu žene abrazivo, například drcené skořápky, písek, skleněné kuličky a podobně.

Kde se vzalo graffiti Graffiti se v přeneseném slova smyslu objevovalo už i v antice, jako nápisy na veřejných prostorách jeskyní

Své předchůdce má zřejmě i v tzv. „latrináliích“, tedy různých nápisech na veřejných záchodcích.

Jako takové, jak jej známe dnes, je graffiti jedním z pilířů hiphopové kultury. Jeho původ se datuje zhruba od 60. let, kdy se newyorský pošťák řeckého původu Demetrius stal autorem podpisu TAKI 183, kterým se podepsal na nesčetné plochy. Právě z jeho jména je odvozen název pro podpis „tag“.

„Nápis by se měl odstranit co nejdřív, protože u některých pojiv použitých barev dochází k zesíťování a rozpustnost tak rychle klesá,“ upozornil Novák. Analýza vzorku je složitá, takže se běžně neprovádí. Nejjednodušší postup je vyzkoušet rozpustnost například pomocí vatových tyčinek a podle výsledků zvolit vhodné rozpouštědlo.

Jak říká Michal Novák, nejméně vhodné je u kamene použití textilie nasáklé rozpouštědlem, ačkoli to může být velmi účinné, protože tento způsob kombinuje mechanické i chemické čištění. Je zde však vyšší riziko pronikání rozpouštědla s rozpuštěným sprejem hlouběji do materiálu. Relativně šetrné jsou však různé formy obkladů, kdy se rozpouštědlo napustí do buničiny nebo různých gelů a ty se pak přitisknou na povrch a překryjí fólií.



Ani vodovky se nedají z papíru zcela odstranit

Přestože poslední zmíněný postup vyžaduje delší dobu kvůli absenci mechanického čištění, při správném provedení minimalizuje pronikání nátěru hlouběji do materiálu. Pronikání lze omezit i tak, že se kámen před procesem nasytí vodou a rozpouštědlo se nebude vsakovat.



„Obecně se lépe čistí málo porézní kámen, případně kámen s leštěným povrchem, protože barva zůstává na povrchu, ze kterého ji lze lépe odstranit,“ popsal Novák.



„Máme zkušenost, že odstranitelnost různých sprejů je dost různorodá. Některé lze odstranit poměrně jednoduše, u některých je třeba čištění několikrát opakovat,“ uvedl. Zatímco z neporézního povrchu skla jdou spreje většinou odstranit relativně dobře, z porézní malty ve spárách mezi kostkami se zcela dokonale barvu většinou odstranit nepodaří.

„Pro přirovnání: vodovky jsou vodou ředitelné barvy, protože jejich pojivo je ve vodě rozpustné. Z povrchu hladkého papíru se je však nikdy nepodaří omýt zcela dokonale. Část pigmentu se zachytí ve struktuře papíru,“ upřesnil restaurátor.

Ani systémy „antigraffiti“ nejsou samospasitelné

Existuje mnoho přípravků, které usnadňují odstranění graffiti. Princip „antigraffiti“ systémů spočívá ve snížení přilnavosti barvy k povrchu a částečném zaplnění pórů materiálu, takže se sprej nemůže dostat do hloubky.

Tyto prostředky jsou však reálně neodstranitelné, a jejich použití je tedy nevratné. To znesnadňuje jejich použití na památkové objekty, protože jedním ze základních požadavků při restaurování je právě reverzibilita zásahu.

Některé takové nátěry se odstranit dají, jde třeba o ty s obsahem přírodních polysacharidů (např. celulózy), které jsou ve vodě rozpustné. Je však nutné je pravidelně obměňovat a dochází k postupnému vymývání při deštích. Také mají sníženou schopnost odolávat napadení plísněmi či řasami.

Památky čelí spíše kuriózním útokům

Za rok 2018 jenom v Praze strážníci zadrželi 72 osob, z toho 15 cizinců, podezřelých ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci. Letos to již bylo 50 lidí, z toho 10 cizinců. „Vyjma případu Karlova mostu však strážníci letos nezaznamenali jiné poškození kulturní památky,“ uvedla mluvčí Městské policie hlavního města Prahy Irena Seifertová.



Policie ani Národní památkový ústav (NPÚ) žádné souhrnné statistiky poničených památek nevedou. Vše se nejprve řeší jako poškození cizího majetku, až pozdější opravy jdou přes NPÚ.



Často jde o drobnější incidenty v podobně nápisů a podpisů, nejčastěji provedených lihovými fixy. „Odstraňování různých nápisů řešíme jako součást čištění a renovace,“ řekl Aleš Homola z brněnského NPÚ.

Útokům vandalů památky čelí pravidelně. V Brně se například dva muži v roce 2016 pokusili ukrást chrlič z barokní kašny Parnas. Vloni se zas čtyřiadvacetiletý muž pod vlivem alkoholu snažil vloupat do kostnice u kostela svatého Jakuba a strážníkům tvrdil, že jde navštívit známého.



S vážnějšími problémy se potýkali památkáři v Národním parku České Švýcarsko, kde na skalní hrad Šaunštejn na Děčínsku nastříkal neznámý vandal červeným sprejem různé obrazce. Návštěvníci také pravidelně ryjí do kamene například v Drábských světničkách, kde se nápisy objevují vedle cenných petroglyfů. Vyryté nápisy ve skalách vydrží stovky let.